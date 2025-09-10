Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Это будет увлекательная и весёлая прогулка по центру Москвы. Я стану для вас послом чайной культуры. Вы узнаете о торговле этим напитком и его истории в России. Послушаете аудиоспекталь по книге 19 века, созданный специально для этой экскурсии. Потрогаете упаковку и вкладыши, которым более 100 лет. Почитаете рекламу в старинных газетах. И выпьете чаю, как это делали раньше.