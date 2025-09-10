Это будет увлекательная и весёлая прогулка по центру Москвы. Я стану для вас послом чайной культуры. Вы узнаете о торговле этим напитком и его истории в России. Послушаете аудиоспекталь по книге 19 века, созданный специально для этой экскурсии. Потрогаете упаковку и вкладыши, которым более 100 лет. Почитаете рекламу в старинных газетах. И выпьете чаю, как это делали раньше.
Описание экскурсии
«Чайные» дома купцов:
- Некрасова с, пожалуй, единственной сохранившейся рекламой чая, которой более 100 лет.
- Перлова, напоминающий яркую чайную шкатулку.
- Высоцкого в стиле эклектики с элементами французского шато.
Чайные истории:
- Вы послушаете 9-минутный спектакль, записанный профессиональными актёрами специально для этой экскурсии. Он основан на книге 1857 года корреспондента-бытописателя Полякова, рассказывающей, как москвичи пьют чай.
- Я поделюсь историей завоевания чаем России и объясню, почему Москва считалась чайной столицей.
- Расскажу об обмане в чайной торговле.
- Выясним, откуда москвичи брали воду для чая и как распространение напитка повлияло на развитие фарфорового дела.
- Посмотрим, какая посуда нами больше не используется.
- Обсудим традиции чаепития и выпьем чай так, как это делали в 19 веке — в то же время дня и с теми же сладостями.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и чаепитие.
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 79 туристов
Меня зовут Елена. Я создаю авторские экскурсии. Закончила школу гидов «Москва глазами инженера». Люблю Москву. Моя специализация — чайная история Москвы и Петербурга, история купцов и предпринимателей. Со мной вам будет весело и интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
10 сен 2025
Очень душевная и познавательная экскурсия. Замечательный гид, от души рекомендую всем! Ждем новых экскурсий!
