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Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»

Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Китай-город — второй по древности район столицы.

Здесь происходило множество невероятных событий! Используя смекалку и подсказки старинной карты, вы отыщете в переулках: один из великолепнейших храмов России, остатки Китайгородской стены и сгоревший ресторан. А также услышите о жизни купцов и первых учебных заведениях города.
5
4 отзыва
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»

Описание квеста

Москва нескучная и увлекательная

Мы прогуляемся по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке и Никольской. Юным исследователям Москвы предстоит узнать:

  • Как в Китай-городе располагались улицы и строились дома
  • Что находилось на месте парка Зарядье
  • Чем торговали московские купцы в Старом гостином дворе
  • В каком доме появился первый университет Москвы
  • Чем известна первая арифметическая школа города

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 9-14 лет, учителей и родителей
  • Экскурсию возможно провести для школьной группы до 20 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
О
11.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно рассказывала, все дети увлеченно слушали, отвечали на вопросы, с удовольствием искали нужные объекты. ПОЛИНЕ огромная благодарность! В восторге все: и дети, и взрослые!
11.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно
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Ю
Посетили экскурсию-квест «Загадки Китай-города» 27 апреля 2025 г. Полина прекрасный рассказчик, на протяжении экскурсии ей удалось удержать внимание детей разного возраста. Она нашла золотую середину, чтобы было познавательно, но при
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этом дети не скучали и принимали активное участие. Материал интересен и детям, и взрослым. Для каждого участника Полина подготовила карту-схему, по которой мы двигались. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно. Спасибо большое, рекомендую для семейной аудитории.

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О
Экскурсия по Китай-городу понравилась всем (ребенку и взрослым). Ребенок был полностью погружен, побывал в роли путешественника и открывал самые интересные места. Было интересно посмотреть, где учился М. В. Ломоносов, где печатались первые книги и многое другое. Спасибо Полине, получили приятные впечатления!
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Е
Полина очень весело, эмоционально и интересно ведёт экскурсию.
Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.
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Входит в следующие категории Москвы

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