Китай-город — второй по древности район столицы.
Здесь происходило множество невероятных событий! Используя смекалку и подсказки старинной карты, вы отыщете в переулках: один из великолепнейших храмов России, остатки Китайгородской стены и сгоревший ресторан. А также услышите о жизни купцов и первых учебных заведениях города.
Здесь происходило множество невероятных событий! Используя смекалку и подсказки старинной карты, вы отыщете в переулках: один из великолепнейших храмов России, остатки Китайгородской стены и сгоревший ресторан. А также услышите о жизни купцов и первых учебных заведениях города.
Описание квеста
Москва нескучная и увлекательная
Мы прогуляемся по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке и Никольской. Юным исследователям Москвы предстоит узнать:
- Как в Китай-городе располагались улицы и строились дома
- Что находилось на месте парка Зарядье
- Чем торговали московские купцы в Старом гостином дворе
- В каком доме появился первый университет Москвы
- Чем известна первая арифметическая школа города
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей 9-14 лет, учителей и родителей
- Экскурсию возможно провести для школьной группы до 20 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
11.10.22 11.00 Экскурсия-квест "Загадки Китай-города" замечательная: продуман маршрут, неизведанные уголки центра Москвы, гид Полина очень интересно рассказывала, все дети увлеченно слушали, отвечали на вопросы, с удовольствием искали нужные объекты. ПОЛИНЕ огромная благодарность! В восторге все: и дети, и взрослые!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Посетили экскурсию-квест «Загадки Китай-города» 27 апреля 2025 г. Полина прекрасный рассказчик, на протяжении экскурсии ей удалось удержать внимание детей разного возраста. Она нашла золотую середину, чтобы было познавательно, но при
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия по Китай-городу понравилась всем (ребенку и взрослым). Ребенок был полностью погружен, побывал в роли путешественника и открывал самые интересные места. Было интересно посмотреть, где учился М. В. Ломоносов, где печатались первые книги и многое другое. Спасибо Полине, получили приятные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Полина очень весело, эмоционально и интересно ведёт экскурсию.
Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.
Прогулка-квест понравилась не только ребёнку, но и взрослым.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»»
Квест
до 5 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 7600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
13 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
15 авг в 12:00
22 авг в 12:00
1100 ₽ за человека
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Пройти по особым локациям города и выяснить, как они связаны с Туманным Альбионом
Начало: На Театральной площади
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
от 19 000 ₽ за всё до 15 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию