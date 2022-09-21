Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Москва нескучная и увлекательная
Мы прогуляемся по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке и Никольской. Юным исследователям Москвы предстоит узнать:
Как в Китай-городе располагались улицы и строились дома
Что находилось на месте парка Зарядье
Чем торговали московские купцы в Старом гостином дворе
В каком доме появился первый университет Москвы
Чем известна первая арифметическая школа города
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 10-15 лет, учителей и родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.