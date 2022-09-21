Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»

Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны

Китай-город — второй по древности район столицы.

Здесь происходило множество невероятных событий! Используя смекалку и подсказки старинной карты, вы отыщете в переулках: один из великолепнейших храмов России, остатки Китайгородской стены и сгоревший ресторан. А также услышите о жизни купцов и первых учебных заведениях города.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Москва нескучная и увлекательная

Мы прогуляемся по трем главным улицам Китай-города: Варварке, Ильинке и Никольской. Юным исследователям Москвы предстоит узнать:

  • Как в Китай-городе располагались улицы и строились дома
  • Что находилось на месте парка Зарядье
  • Чем торговали московские купцы в Старом гостином дворе
  • В каком доме появился первый университет Москвы
  • Чем известна первая арифметическая школа города

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на детей 10-15 лет, учителей и родителей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Лубянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌃Ночные🕵️КвестыЗарядье🗽Популярные места🏞Парки🍀Природа и пейзажиКитай-городИнтерактивныеСтарая Москва👩‍👧‍👦Для детей

Похожие туры в Москве

Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Questeri
Questeri
Нет отзывов
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы - Китай-городе
Станция метро Лубянка, выход 10
990 за всё до 6 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.9
19 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 7 285 за всё до 5 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
21 отзыв
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Открыть древние тайны Китай-города, расшифровать подсказки летописца и выполнить задания
у метро Китай-город
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 4 850 за всё до 5 чел.
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Тайны Большой Полянки: аудиоквест по центру Москвы
Квест-экскурсия по центру Москвы подходит как для туристов
дом Пашкова, метро Боровицкая
1 090 за 1 человека
Москва масонская: тайные послания в городе
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.4
13 отзывов
Москва масонская: тайные послания в городе
На нашей экскурсии вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы
станция метро Краснопресненская, Москва
8 окт
900 за 1 человека
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую
Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
6 900 за всё до 6 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
2 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
5
11 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
В течение 2-х часовой экскурсии по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова
СТ.М. Маяковская
24 сен
700 за 1 человека
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 7 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
110 отзывов
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Кутафья башня
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
7 000 за всё до 7 чел.
Квест для детей по Китай-городу
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
2 отзыва
Квест для детей по Китай-городу
В интерактивном формате раскрыть тайны одного из древнейших районов Москвы
у Васильевского спуска
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
300 за 1 человека
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
3 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии TRIP&GO
TRIP&GO
5
5 отзывов
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
Экскурсия с элементами квеста, на которой за 2,5 часа мы с Вами
станция м. Китай-город
от 6 000 за всё до 6 чел.
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
2 отзыва
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы
на мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Мос...
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
6 700 за всё до 7 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4
2 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля
Встречаемся у памятника маршалу Жукову
7 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ