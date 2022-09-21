Полина — ваш гид в Москве

Меня зовут Полина. Я историк, аккредитованный гид по Москве, педагог по ораторскому искусству и актриса. Лауреат 2-й степени конкурса экскурсоводов 2011 года и финалист Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для меня важно не только рассказать о достопримечательностях и культуре любимого города, но и погрузить каждого путешественника в атмосферу заданной темы и эпохи.