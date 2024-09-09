Квесты для девушек – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для девушек» в Москве, цены от 6650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
24 фев в 19:00
25 фев в 19:00
от 15 000 за всё до 5 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пешая
3 отзыва
2 часа
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Пушкинская»
22 фев в 14:00
24 фев в 19:00
от 15 000 за всё до 5 чел.
«Главное, чтобы костюмчик сидел»: архитектурно-театральный квест
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
«Главное, чтобы костюмчик сидел»: архитектурно-театральный квест
Устроить себе весёлое, познавательное и модное приключение в самом сердце столицы
Начало: Около СТ.М. «Кузнецкий мост»
25 фев в 10:00
26 фев в 10:00
70006650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    9 сентября 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    все хорошо! интересный формат и материал.
  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
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    (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает, задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодыеНе знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые
  • У
    Ульяна
    3 марта 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время. Экскурсию мы заказывали сильно
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    заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку. Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка. Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))

  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне,
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    о московских заведениях, которые готовят мексиканские блюда, о стране, о путешествиях. Это получилось легко, вкусно, необычно и неутомительно. В общем, Даше и Алине наша огромная благодарность за такое мероприятие, и надеемся на новые "гастрономические" встречи.

  • О
    Отлита
    25 декабря 2023
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
    Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для девушек»

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  8. Храм Христа Спасителя
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Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2025
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