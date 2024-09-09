2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
24 фев в 19:00
25 фев в 19:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Пушкинская»
22 фев в 14:00
24 фев в 19:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
«Главное, чтобы костюмчик сидел»: архитектурно-театральный квест
Устроить себе весёлое, познавательное и модное приключение в самом сердце столицы
Начало: Около СТ.М. «Кузнецкий мост»
25 фев в 10:00
26 фев в 10:00
70006650₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей9 сентября 2024все хорошо! интересный формат и материал.
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ННаталья22 апреля 2024Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
- УУльяна3 марта 2024Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время. Экскурсию мы заказывали сильно
- ООльга6 января 2024Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне,
- ООтлита25 декабря 2023Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для девушек»
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