По популярности

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Детский квест по переулкам Арбата Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию Начало: Памятник Гоголю 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 10 отзывов По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам Начало: У центральных ворот парка от 4 200 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора Начало: В районе метро «Шаболовская» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва По усадьбе Измайлово - всей семьёй Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста Начало: У метро «Партизанская» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Квест по Поклонной горе «Память о победах» Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых Начало: М. Парк Победы 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Американский след в истории Москвы Городской квест «В гостях у дяди Сэма» Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци... 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 14 отзывов Британская загадка Москвы Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь 18 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 5 отзывов Экскурсия-квест «Тайна Кремлевской стены» Приключение для детей по Александровскому саду и Красной площади Начало: Васильевский спуск 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны Начало: У входа в Музей Победы 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 15 отзывов Семейная квест-экскурсия по Тверской улице Заглянуть за фасады главной улицы детства и открыть секреты из прошлого Начало: В районе метро Охотный ряд 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест «В поисках завещания Ивана Грозного» Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам Начало: В районе м. Китай-город 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Детский квест «В поисках Лукоморья» на Патриарших прудах Увлекательные истории домов и людей для ребят от 7 лет Начало: В районе метро Маяковская 6 670 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 2 часа 16 отзывов Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре Начало: Возле станции метро «Чистые пруды» 7000 5 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века Начало: В Новой Третьяковке 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 4 отзыва Гастрономический квест «Мексика в Москве» Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Лубянка» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 8 отзывов АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин Начало: У метро «Кропоткинская» от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1 час Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России Начало: В районе СТ.М. ВДНХ от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу Начало: У метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Квест для детей «История одного подвига» Интерактивная экскурсия по Таганскому району, посвящённая ВОВ и лётчику-герою В. Талалихину Начало: возле метро «Крестьянская застава» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Квест «Тёмное прошлое Ивановской горки» Детективное расследование для детей 8-14 лет в декорациях старой Москвы Начало: Возле метро «Китай-город» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина» В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс... 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Квест 1.5 часа Фотоквест на Поклонной горе «Мы пишем историю» Почувствовать себя военкором: собрать информацию и выпустить боевой листок Начало: В парке Победы 7000 5 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября "" Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома Начало: у метро Кропоткинская 1 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера Начало: У станции Театральная/Площадь Революции 7 500 ₽ за всё до 5 чел.