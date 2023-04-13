Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок

Открыть нетуристический, но полный любопытных мест уголок Заяузья

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В Москве многие речки были запрятаны под землю, в коллекторы. Золотой Рожок — тому отличный пример.

Мы с вами пройдём по тем местам, где раньше протекала река, и посмотрим, что примечательного находится в её долине.

Древнейший собор Москвы, где трудился сам Рублёв, памятник конструктивизма, самый крутой склон столицы, 3 арт-кластера и многое другое будет на нашем пути.
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
Долина исчезнувшей реки Золотой Рожок
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Когда-то речка Золотой Рожок звонко журчала под стенами древнего Спасо-Андроникова монастыря. Теперь её долина превратилась в самый малоисхоженный уголок Заяузья. Во время пешей экскурсии вы:

  • увидите типичный московский дворик на бывшей Вороньей улице,
  • узнаете, кто с кем прощался у часовни Проща,
  • полюбуетесь маскаронами архитектора Кайзера,
  • зайдёте в древнейший собор Москвы, где трудился сам Андрей Рублёв,
  • побываете на старинном монастырском кладбище,
  • осмотрите конструктивистское здание бывшего ДК завода Серп и Молот,
  • пройдёте по бровке склона оврага Золотого Рожка — самого крутого на территории Москвы,
  • увидите, где находился колодец Святого Андроника,
  • оцените дачу Строгановых-Алексеевых,
  • перейдёте Яузу по живописному Таможенному мосту, вошедшему в историю благодаря фильму «Покровские ворота»,
  • прогуляетесь через три арт-кластера — Артплей, Винзавод и Арму — к метро Курская.

А я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о всех посещаемых местах!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Ильича
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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