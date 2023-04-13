Открыть нетуристический, но полный любопытных мест уголок Заяузья
В Москве многие речки были запрятаны под землю, в коллекторы. Золотой Рожок — тому отличный пример.
Мы с вами пройдём по тем местам, где раньше протекала река, и посмотрим, что примечательного находится в её долине.
Древнейший собор Москвы, где трудился сам Рублёв, памятник конструктивизма, самый крутой склон столицы, 3 арт-кластера и многое другое будет на нашем пути.
Мы с вами пройдём по тем местам, где раньше протекала река, и посмотрим, что примечательного находится в её долине.
Древнейший собор Москвы, где трудился сам Рублёв, памятник конструктивизма, самый крутой склон столицы, 3 арт-кластера и многое другое будет на нашем пути.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
14
апр
апр
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Когда-то речка Золотой Рожок звонко журчала под стенами древнего Спасо-Андроникова монастыря. Теперь её долина превратилась в самый малоисхоженный уголок Заяузья. Во время пешей экскурсии вы:
- увидите типичный московский дворик на бывшей Вороньей улице,
- узнаете, кто с кем прощался у часовни Проща,
- полюбуетесь маскаронами архитектора Кайзера,
- зайдёте в древнейший собор Москвы, где трудился сам Андрей Рублёв,
- побываете на старинном монастырском кладбище,
- осмотрите конструктивистское здание бывшего ДК завода Серп и Молот,
- пройдёте по бровке склона оврага Золотого Рожка — самого крутого на территории Москвы,
- увидите, где находился колодец Святого Андроника,
- оцените дачу Строгановых-Алексеевых,
- перейдёте Яузу по живописному Таможенному мосту, вошедшему в историю благодаря фильму «Покровские ворота»,
- прогуляетесь через три арт-кластера — Артплей, Винзавод и Арму — к метро Курская.
А я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о всех посещаемых местах!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По запросу экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Площадь Ильича
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Провёл 202 экскурсии для 625 туристов
Выпускник Географического факультета МГУ. Родился и вырос в Москве. Живу в старинном подмосковном городе Егорьевске. В прошлом журналист, писал о проблемах сохранения объектов культурного наследия Подмосковья. Люблю бродить по малоизвестным уголкам столицы и её окрестностей.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Религиозные
Парки и усадьбы
Монастыри, церкви, храмы
Кладбища
Винзавод
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
в районе метро «Шаболовская»
Сегодня
Завтра
13 апр
14 апр
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Москва мавританская, католическая, исчезнувшая
Открыть неизведанную грань столицы на групповой экскурсии
у ст. метро Арбатская
15 апр
22 апр
29 апр
6 мая
700560₽ за человека
Групповая
2 часа
С диггером по подземной реке Неглинке
Улица Дурова, 4с4
Завтра
13 апр
15 апр
16 апр
3 500₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду