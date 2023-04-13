В Москве многие речки были запрятаны под землю, в коллекторы. Золотой Рожок — тому отличный пример. Мы с вами пройдём по тем местам, где раньше протекала река, и посмотрим, что примечательного находится в её долине. Древнейший собор Москвы, где трудился сам Рублёв, памятник конструктивизма, самый крутой склон столицы, 3 арт-кластера и многое другое будет на нашем пути.

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Описание

Что вас ожидает

Когда-то речка Золотой Рожок звонко журчала под стенами древнего Спасо-Андроникова монастыря. Теперь её долина превратилась в самый малоисхоженный уголок Заяузья. Во время пешей экскурсии вы:

увидите типичный московский дворик на бывшей Вороньей улице,

узнаете, кто с кем прощался у часовни Проща ,

, полюбуетесь маскаронами архитектора Кайзера,

зайдёте в древнейший собор Москвы , где трудился сам Андрей Рублёв,

, где трудился сам Андрей Рублёв, побываете на старинном монастырском кладбище ,

, осмотрите конструктивистское здание бывшего ДК завода Серп и Молот ,

, пройдёте по бровке склона оврага Золотого Рожка — самого крутого на территории Москвы,

увидите, где находился колодец Святого Андроника,

оцените дачу Строгановых-Алексеевых ,

, перейдёте Яузу по живописному Таможенному мосту , вошедшему в историю благодаря фильму «Покровские ворота»,

, вошедшему в историю благодаря фильму «Покровские ворота», прогуляетесь через три арт-кластера — Артплей, Винзавод и Арму — к метро Курская.

А я буду сопровождать нашу прогулку рассказами о всех посещаемых местах!

Организационные детали