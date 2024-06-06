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ранее, они узнали много нового, так как экскурсия охватывает весь период с начала 2 мировой до нашей Победы, а также экскурсовод не просто рассказывает о событиях, но и сообщает некоторые интересные и запоминающиеся факты, и просит детей подумать и ответить на вопросы. Все активно участвовали в квесте и 2 часа пролетело незаметно. Считаю, что такое дополнение к урокам истории необходимо. Очень рекомендую.