1 чел.
По популярности
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ЕЕлена22 мая 2024Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
- ММария13 мая 2024Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых
- ССергей12 мая 2024Прекрасная экскурсия для детей
- ААлександр10 мая 2024Спасибо!
- ННаталия15 апреля 2024Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще
- ООльга13 апреля 2024Отличный квест для детей. Подача нестандартная, не скучная, и это работает на ребёнка! Дочери 12 лет понравилось!
- ЕЕкатерина13 апреля 2024Ребенок (9 лет) был в восторге. Рекомендую. Побольше бы таких.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты в музее»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Квесты в музее" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Квесты в музее», 173 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август