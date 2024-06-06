Квесты в музее – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Квесты в музее» в Москве, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Квест
1.5 часа
27 отзывов
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500 за всё до 5 чел.
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Квест
1 час
Квест в музее «Царь-Макет» - для детей от 6 до 14 лет
Отправиться в интерактивное путешествие по миниатюрной России
Начало: В районе СТ.М. ВДНХ
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
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    ранее, они узнали много нового, так как экскурсия охватывает весь период с начала 2 мировой до нашей Победы, а также экскурсовод не просто рассказывает о событиях, но и сообщает некоторые интересные и запоминающиеся факты, и просит детей подумать и ответить на вопросы. Все активно участвовали в квесте и 2 часа пролетело незаметно. Считаю, что такое дополнение к урокам истории необходимо. Очень рекомендую.

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
    Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых
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    юных участников. В нужные моменты ребятам устраивали мини-переменки, и они отдыхали и решали задания. Отлично провели время и с большим удовольствием вернёмся снова и в музей, и на другие экскурсии Елены. И отдельное спасибо за маленькие подарочки в конце)

    Наши ребята (мальчики 5 лет и девочка 9 лет) с интересом ходили с Еленой. Экскурсия была адаптирована на возраст самых юных участников
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Детская квест-экскурсия в Музее сословий
    Прекрасная экскурсия для детей
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Спасибо!
  • Н
    Наталия
    15 апреля 2024
    Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
    Ходили с детьми, было очень здорово. Обязательно пойдем еще
  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
    Отличный квест для детей. Подача нестандартная, не скучная, и это работает на ребёнка! Дочери 12 лет понравилось!
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
    Ребенок (9 лет) был в восторге. Рекомендую. Побольше бы таких.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты в музее»

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