1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2.5 часа
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
- ААнна27 мая 2024Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
- ССветлана18 мая 2024Спасибо большое Ирине! Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака. Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая
- ЕЕвгения10 мая 2024Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую всем!
- ООльга9 мая 2024Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том, что ты видишь, невольно
- ЕЕкатерина8 апреля 2024Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
- ДДарья22 февраля 2024Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
- ЕЕлена10 февраля 2024Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
- ААндрей30 января 2024Замечательная экскурсия с веселыми заданиями. Олег преобразует в созданном квесте опыт двух любимых игр - КВН и ЧГК. Мы были
- ООльга29 января 2024"Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк," - подумала я и решила, что этот день рождения
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