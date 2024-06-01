Квесты для большой компании – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Квесты для большой компании» в Москве, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Американский след в истории Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000 за всё до 15 чел.
Британская загадка Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
14 отзывов
Британская загадка Москвы
Экскурсия-квест для истинных ценителей британской культуры
Начало: Большой театр, Театральная площадь площадь
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
18 000 за всё до 15 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 10 чел.
АрхДуэль: купцы vs дворяне
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
8 отзывов
АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве
Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин
Начало: У метро «Кропоткинская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480 за всё до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
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    квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.

    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
    Спасибо большое Ирине! Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака. Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая
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    наша экскурсию с ней. Всегда приятно слушать с каким теплом Ирина рассказывает о посещаемых местах и их героях. Экскурсия по Переделкину Пастернака - это именно та экскурсия, после которой хочется еще ближе познакомиться с писателем и его произведениями. Отлично провели ясный тёплый день и расстались с приятным послевкусием и жаждой знаний. 💕

    Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!
  • Е
    Евгения
    10 мая 2024
    Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
    Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том, что ты видишь, невольно
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    представляешь себя участником давних событий… Наш экскурсовод Екатерина по ходу экскурсии задавала детям разные вопросы и задания и за каждый правильный ответ или успешно выполненное задание давала "пасхалку" (мы были на экскурсии 5 мая на Пасху), из которых в конце экскурсии дети собрали русскую пословицу. Ещё Катя за пройденный маршрут награлила интересными "медалями" и сладкими призами. Большое спасибо Кате за прекрасно проведенное время.

    Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Прекрасная экскурсия. Весело и познавательно. А самое главное дети в восторге. И язык попрактиковали.
  • Д
    Дарья
    22 февраля 2024
    АрхДуэль: купцы vs дворяне
    Очень классная экскурсия! не смотря на холод на улице, в душе было очень тепло. много нового для себя открыла. Очень интересная подача. Огромное спасибо Елене!
  • Е
    Елена
    10 февраля 2024
    Американский след в истории Москвы
    Несмотря на морозную зимнюю погоду, в этот день нам не пришлось скучать и мерзнуть! Два часа пролетели незаметно: успели и
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    попеть, и потанцевать, и побывать в совершенно неожиданных местах. Олег покорил нас не только харизмой, но и профессионализмом, задором и умением держать внимание группы от начала и до конца. В игровой форме узнали удивительные факты о Москве и не только! Рекомендуем всем, кто хочет весело и познавательно провести время и попробовать себя в различных амплуа😃

  • А
    Андрей
    30 января 2024
    Американский след в истории Москвы
    Замечательная экскурсия с веселыми заданиями. Олег преобразует в созданном квесте опыт двух любимых игр - КВН и ЧГК. Мы были
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    подготовленной группой, потому что буквально за три недели до этого ходили по близкому маршруту. Тем не менее, узнали новые исторические факты и детали. Все было легко, познавательно, киношно. Олег умеет с первой минуты захватить внимание и стать частью команды. Всем, кто хочет небанально провести время, поиграть в командную игру и приятно пообщаться, - рекомендуем!

  • О
    Ольга
    29 января 2024
    Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
    "Пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк," - подумала я и решила, что этот день рождения
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    мы отметим на экскурсии-квесте. А что может быть веселее, чем отправиться на поиски 12 стульев? Да, пожалуй, ничего. Так мы дружною толпой оказались в гостях… нет, не у сказки, а у потрясающего сказочника - Олега)) С первых минут он покорил всех родных и друзей)) "— Если хотите, вы можете уйти. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Но, помните, у нас длинные руки! — Тогда я, пожалуй, останусь…" Вопросы были просто огонь. Порой мы терялись в поисках верного ответа и думали, что нам, как и предводителю,"пора уже лечиться электричеством". Но все равно дружно топали вперед в надежде, что нам удастся-таки добраться до сокровищ. И это случилось!!! Уррррааа! На память у нас осталось классное видео, куча наших "высокопрофессиональных" иллюстраций бессмертного романа и, конечно,"ключ от квартиры, где деньги лежат"))) А еще - острое желание продолжить приключения. Так что мы обязательно вернемся. На новый квест))

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты для большой компании»

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