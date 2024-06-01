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мы отметим на экскурсии-квесте. А что может быть веселее, чем отправиться на поиски 12 стульев? Да, пожалуй, ничего. Так мы дружною толпой оказались в гостях… нет, не у сказки, а у потрясающего сказочника - Олега)) С первых минут он покорил всех родных и друзей)) "— Если хотите, вы можете уйти. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Но, помните, у нас длинные руки! — Тогда я, пожалуй, останусь…" Вопросы были просто огонь. Порой мы терялись в поисках верного ответа и думали, что нам, как и предводителю,"пора уже лечиться электричеством". Но все равно дружно топали вперед в надежде, что нам удастся-таки добраться до сокровищ. И это случилось!!! Уррррааа! На память у нас осталось классное видео, куча наших "высокопрофессиональных" иллюстраций бессмертного романа и, конечно,"ключ от квартиры, где деньги лежат"))) А еще - острое желание продолжить приключения. Так что мы обязательно вернемся. На новый квест))