Спорим, вы ещё не бывали в музее… коровы? А как делают любимые глазированные сырки, видели? На экскурсии наши необычные гиды Бурёнка и Шустрик познакомят вас с их производством.
Ваниль с Мадагаскара, шоколад из Брюгге и настоящая лаборатория качества — вы узнаете столько секретов! И даже сами сделаете йогурт. Будет весело и очень познавательно!
Описание мастер-класса
- Вы побываете на уникальной фабрике глазированных сырков и узнаете, как небольшое предприятие превратилось в крупное производство.
- Заглянете в настоящую лабораторию, где ежедневно проверяют качество сырья и готовой продукции. Специалист фабрики расскажет обо всех свойствах натурального молока и как отличить его от синтетического аналога.
- Посетите необычный музей, посвящённый корове, и на муляже увидите, как трава превращается в молоко.
- Примите участие в мастер-классе по приготовлению фруктовых и ягодных йогуртов и попробуете то, что получилось.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и входные билеты в музей.
- Дорога на автобусе до производства займёт 1 час.
- Дополнительно оплачивается выбор места в автобусе — 500 ₽ за чел.
- Программу рекомендуем для участников 7+.
- Можем организовать экскурсию для школьных групп. Детали обсудим в переписке.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
