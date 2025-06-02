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быстро сориентировалась и провела нам экскурсию. Маршрут был немного изменен, но это не помешало нам посетить прекрасные места Москвы. Во время экскурсии искали Львов и единорогов на зданиях в центре. Елена, как экскурсовод все очень интересно рассказала, провела нас по улочкам, по которым самостоятельно вряд ли мы бы прошлись) Экскурсию рекомендую, только учитывайте, что в праздничные дни Красная площадь может быть закрыта.