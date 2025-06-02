Квест
до 10 чел.
Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
Изучить «московский бестиарий» на прогулке по Александровскому саду, Красной площади и Никольской
Начало: Возле Александровского сада
10 авг в 10:00
11 авг в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Город чудес: экскурсия-квест по центру Москвы
Увидеть главные достопримечательности столицы и узнать их историю в формате весёлого челленджа
1 окт в 12:30
2 окт в 12:30
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 5 чел.
Куда делась вода? Игра-прогулка по центру Москвы для детей
Весело провести время, решая задания, и узнать много нового о городе, подземных реках и водопроводе
30 авг в 09:30
31 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2025Хочу сказать большое спасибо Елене за экскурсию! Мы были вдвоём с дочкой, поэтому сначала испугалась, что два часа слушать ребёнку
- РРезеда17 мая 2025Экскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решать вопросы по организации. Елена
- ЛЛюбовь28 марта 2025Прекрасный формат экскурсии! С нашим чудесным экскурсоводом мы побывали в настоящем Городе Чудес! Алина завладела нашим вниманием с первых минут! Всем,
- ААнна9 марта 2025В н прошло замечательно. Детям и взрослым было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные для школьников»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Автобусные для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Автобусные для школьников», 4 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь