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Автобусные для школьников – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобусные для школьников» в Москве, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 10 чел.
Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
Изучить «московский бестиарий» на прогулке по Александровскому саду, Красной площади и Никольской
Начало: Возле Александровского сада
10 авг в 10:00
11 авг в 10:30
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Город чудес: экскурсия-квест по центру Москвы
Пешая
2 часа
1 отзыв
Квест
до 10 чел.
Город чудес: экскурсия-квест по центру Москвы
Увидеть главные достопримечательности столицы и узнать их историю в формате весёлого челленджа
1 окт в 12:30
2 окт в 12:30
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Куда делась вода? Игра-прогулка по центру Москвы для детей
Пешая
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Куда делась вода? Игра-прогулка по центру Москвы для детей
Весело провести время, решая задания, и узнать много нового о городе, подземных реках и водопроводе
30 авг в 09:30
31 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2025
    Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
    Хочу сказать большое спасибо Елене за экскурсию! Мы были вдвоём с дочкой, поэтому сначала испугалась, что два часа слушать ребёнку
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    тета- тет будет тяжело. Но оказалась совсем не так. За счёт формы диалога - дочка всегда была максимально вовлечена и время пролетело незаметно. Было очень интересно и легко. Отдельный лайк от дочки ☺️

  • Р
    Резеда
    17 мая 2025
    Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
    Экскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решать вопросы по организации. Елена
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    быстро сориентировалась и провела нам экскурсию. Маршрут был немного изменен, но это не помешало нам посетить прекрасные места Москвы. Во время экскурсии искали Львов и единорогов на зданиях в центре. Елена, как экскурсовод все очень интересно рассказала, провела нас по улочкам, по которым самостоятельно вряд ли мы бы прошлись) Экскурсию рекомендую, только учитывайте, что в праздничные дни Красная площадь может быть закрыта.

    Экскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решатьЭкскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решатьЭкскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решатьЭкскурсия была назначена на 9 мая, так как Красная площадь была закрыта, пришлось на месте решать
  • Л
    Любовь
    28 марта 2025
    Город чудес: экскурсия-квест по центру Москвы
    Прекрасный формат экскурсии! С нашим чудесным экскурсоводом мы побывали в настоящем Городе Чудес! Алина завладела нашим вниманием с первых минут! Всем,
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    включая детей, было очень интересно, челлендж получился самый настоящий, не так просто успеть выполнить все веселые задания всего за два часа! Чек-лист к челленджу и беспроигрышная лотерея в конце программы - это было супер! Благодарим Алину за экскурсию и обязательно будем рекомендовать своим друзьям!

    Прекрасный формат экскурсии!Прекрасный формат экскурсии!Прекрасный формат экскурсии!Прекрасный формат экскурсии!
  • А
    Анна
    9 марта 2025
    Семейная экскурсия-квест «В поисках льва и единорога»
    В н прошло замечательно. Детям и взрослым было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Автобусные для школьников»

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  3. Куда делась вода? Игра-прогулка по центру Москвы для детей
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Автобусные для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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