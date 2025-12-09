Групповая
до 27 чел.
Экскурсия на фабрику «Чистая Линия»
Погрузитесь в мир мороженого на фабрике «Чистая Линия»! Узнайте о процессе производства и насладитесь неограниченной дегустацией
Начало: На фабрике в Долгопрудном
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
13 дек в 13:30
20 дек в 13:30
5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 28 чел.
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Познакомиться с этапами производства шоколада и сделать свою собственную сладкую плитку
Начало: В районе метро «Шоссе Энтузиастов»
18 дек в 16:00
19 дек в 16:00
2200 ₽ за человека
Групповая
Сладкая сказка: путешествие на фабрику глазированного сырка
Увидеть, как рождаются легендарные лакомства, и попробовать их прямо с конвейера
Начало: Около станции метро «Бабушкинская»
25 янв в 10:15
8 мар в 10:15
4480 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кулинарные мастер-классы для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Кулинарные мастер-классы для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 2200 до 5000. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Кулинарные мастер-классы для детей», 137 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль