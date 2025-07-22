О Ольга Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Нам очень понравилось!

Экскурсовод влюблен в дело которым занимается. Атмосфера очень теплая, информации много и она хорошо структурирована, подана легко и запоминается!

Рекомендую к посещению!

О Ольга Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Очень понравилась экскурсия. Содержание емкое и интересное. Всем рекомендую. Бонусом бесплатная парковка.

С Саиф Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Очень классная и познавательая экскурсия было интересно

Е Екатерина Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Прикольно чтобы развлечь туристов на два часа

М Мария Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Замечательная экскурсия по бывшей фабрике Эйнема (теперь только так хочется называть знаменитый Красный Октябрь)👌🏼 Были с детьми в возрасте от 4 до 16 лет. Все довольны, было интересно и детям, и взрослым. Андрей молодец, увлекательно поведал об истории предприятия. Спасибо!

Е Елена Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Приятно провели время с экскурсоводом Андреем, узнали о близлежащих районах много нового, понравился мастер-класс, ели конфетки и в магазине Алёнка набрали с хорошей скидкой большой ассортимент

М Марина Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Спасибо огромное Андрею за такое

интересное и незабываемое знакомство с историей шоколада и не только! Узнали много нового, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча!

Н Николай Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом Отличная познавательная экскурсия и для взрослых и для детей, остались довольны. Интересная подача материала. Очень профессиональный экскурсовод Андрей. Много интересной информации узнали. В конце прошел мастер - класс по изготовлению конфет. Рекомендую.

О Оксана От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс Спасибо за экскурсию, для нас был важен акцент на детей. Виктория успела и детей заинтересовать интересными историями и легким квестом и рассказать взрослым более сложные факты. Рекомендуем.

E Elena От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)