Индивидуальная
до 6 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Исследуйте культовые места Москвы и примите участие в мастер-классе по изготовлению десертов. Узнайте тайны Волхонки и истории фабрики
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия и мастер-класс на «Красном Октябре»
Откройте для себя историю и тайны фабрики «Красный Октябрь», создайте уникальный десерт на мастер-классе и заберите его домой
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Экскурсия на производство и в музей творожных сырков + мастер-класс и дегустация
Молочно. Вкусно. Увлекательно
Начало: У станции метро «ВДНХ»
5 окт в 13:30
26 окт в 13:30
5150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 июля 2025Нам очень понравилось!
Экскурсовод влюблен в дело которым занимается. Атмосфера очень теплая, информации много и она хорошо структурирована, подана легко и запоминается!
Рекомендую к посещению!
- ООльга14 июля 2025Очень понравилась экскурсия. Содержание емкое и интересное. Всем рекомендую. Бонусом бесплатная парковка.
- ССаиф6 июля 2025Очень классная и познавательая экскурсия было интересно
- ЕЕкатерина19 июня 2025Прикольно чтобы развлечь туристов на два часа
- ММария19 июня 2025Замечательная экскурсия по бывшей фабрике Эйнема (теперь только так хочется называть знаменитый Красный Октябрь)👌🏼 Были с детьми в возрасте от 4 до 16 лет. Все довольны, было интересно и детям, и взрослым. Андрей молодец, увлекательно поведал об истории предприятия. Спасибо!
- ЕЕлена7 июня 2025Приятно провели время с экскурсоводом Андреем, узнали о близлежащих районах много нового, понравился мастер-класс, ели конфетки и в магазине Алёнка набрали с хорошей скидкой большой ассортимент
- ММарина12 мая 2025Спасибо огромное Андрею за такое
интересное и незабываемое знакомство с историей шоколада и не только! Узнали много нового, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча!
- ННиколай8 апреля 2025Отличная познавательная экскурсия и для взрослых и для детей, остались довольны. Интересная подача материала. Очень профессиональный экскурсовод Андрей. Много интересной информации узнали. В конце прошел мастер - класс по изготовлению конфет. Рекомендую.
- ООксана24 марта 2025Спасибо за экскурсию, для нас был важен акцент на детей. Виктория успела и детей заинтересовать интересными историями и легким квестом и рассказать взрослым более сложные факты. Рекомендуем.
- EElena10 мая 2022Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)
- ООльга31 октября 2021Замечательный гид Виктория!!!! Для наших детей это оказался не просто маршрут, а целый квест от Феи Карамельки с интересными заданиями на конфетных фантиках и сладким призом в конце! Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурси!
