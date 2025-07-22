Мои заказы

Кондитерские мастер-классы – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кондитерские мастер-классы» в Москве, цены от 5150 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследуйте культовые места Москвы и примите участие в мастер-классе по изготовлению десертов. Узнайте тайны Волхонки и истории фабрики
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по бывшей фабрике «Красный Октябрь» с кондитерским мастер-классом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте для себя историю и тайны фабрики «Красный Октябрь», создайте уникальный десерт на мастер-классе и заберите его домой
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия на производство и в музей творожных сырков + мастер-класс и дегустация
На автобусе
5.5 часов
Групповая
Молочно. Вкусно. Увлекательно
Начало: У станции метро «ВДНХ»
5 окт в 13:30
26 окт в 13:30
5150 ₽ за человека

