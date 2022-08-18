От Таганки до Дома на Котельнической набережной

5
1 отзыв
От Таганки до Дома на Котельнической набережной
От Таганки до Дома на Котельнической набережной
От Таганки до Дома на Котельнической набережной
От Таганки до Дома на Котельнической набережной

Что вас ожидает 🤩

  • Район Таганки
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах
  • Дом на набережной
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жилой дом на Котельнической набережной – легенда архитектурного стиля «сталинский ампир»., одна из 7 сталинских высоток, третья по высоте после Главного здания МГУ и гостиницы "Украина". Высотка расположена в месте слияния Яузы с Москвой-рекой в самом центре города и по праву считается одним из символов Москвы.
Квартиры в доме на Котельнической являлись предметом мечтаний советской людей, их роскошь поражала воображение, а сам дом казался недосягаемым. В этом доме жила творческая элита: Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, поэты Твардовский, Евтушенко, Рождественский, дрессировщица Ирина Бугримова, балерина Галина Уланова, и это, между прочим, далеко не полный список.
На экскурсии мы приглашаем Вас рассмотреть шедевр сталинского ампира, полюбоваться на шпили и башенки высотки, войти в высотку со стороны кинотеатра, увидеть необычный супермаркет и проникнуться атмосферой прошлого века.
Начнется же наша экскурсия с прогулки по одному из самых древних районов Москвы, с Таганки.

Вы узнаете:

  • почему этот район так назывался;
  • где расположена гончарная улица;
  • какие старинные храмы расположены и сохранились в этом районе и в чем их особенности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Таганская (выход №5)
Завершение: Котельническая набережная
Когда и сколько длится?
Когда: любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования и подтверждения экскурсии на сайте с Вами свяжется наш менеджер для уточнения всех организационных вопросов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
18 авг 2022
нам очень повезло. мы не только погуляли по Таганке, но и узнали много нового о доме на набережной. и даже успели заглянуть в музей Улановой. Буквально на следующий день, оказывается, он закрывался на реконструкцию.
Дом выше всяких похвал. Спасибо нашему экскурсоводу Анастасии за увлекательный рассказ!

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