Жилой дом на Котельнической набережной – легенда архитектурного стиля «сталинский ампир»., одна из 7 сталинских высоток, третья по высоте после Главного здания МГУ и гостиницы "Украина". Высотка расположена в месте слияния Яузы с Москвой-рекой в самом центре города и по праву считается одним из символов Москвы.

Квартиры в доме на Котельнической являлись предметом мечтаний советской людей, их роскошь поражала воображение, а сам дом казался недосягаемым. В этом доме жила творческая элита: Фаина Раневская, Нонна Мордюкова, поэты Твардовский, Евтушенко, Рождественский, дрессировщица Ирина Бугримова, балерина Галина Уланова, и это, между прочим, далеко не полный список.

На экскурсии мы приглашаем Вас рассмотреть шедевр сталинского ампира, полюбоваться на шпили и башенки высотки, войти в высотку со стороны кинотеатра, увидеть необычный супермаркет и проникнуться атмосферой прошлого века.

Начнется же наша экскурсия с прогулки по одному из самых древних районов Москвы, с Таганки.

Вы узнаете: