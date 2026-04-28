Во время круиза вы увидите:

Гости собираются на посадку за 30 минут до отправления рейса на причале «Гостиница Украина». Каждый участник получает у гида индивидуальные наушники. К вашим услугам — уютная атмосфера и панорамные виды за бортом, а также ресторанное обслуживание во время рейса (по меню ресторана за отдельную плату).

Полный вперёд! С самых ранних веков люди селились рядом с рекой. Выбирали место повыше, на холме, а река была кормилицей и защитницей от врагов. Город и река всегда были неразлучны. С тех пор все самые главные строения находятся рядом с «самой главной улицей Москвы». Остаётся только внимательно слушать рассказ гида и наслаждаться великолепными панорамами столицы.

За время речного круиза мы увидим Москву разную и многоликую. В парадной части: Кремль за стенами с могучими башнями, Соборную площадь и колокольню Иван Великий, Большой Кремлёвский дворец, Красную площадь и Собор Василия Блаженного, ансамбль зданий торговых рядов. Вспомним, как вокруг Кремля формировались посады и слободы: Китай-город, Хамовники, Белый город и Замоскворечье. Увидим инновационный парк «Зарядье» с «Парящим» мостом и вспомним историю Москва-Сити 17 века, жилого квартала до революции и два советских проекта: восьмой сталинской высотки и легендарной гостиницы «Россия».

Чуть дальше, на набережной, увидим ансамбль Воспитательного дома и красавицу высотку на Котельнической набережной, где жили только знаменитости и лауреаты государственных премий.

Отдельная история с мостами Москвы-реки, у каждого из них свои особенности. Будем проходить под большими: Москворецким, Каменным, Патриаршим, Крымским, Андреевским, Лужнецким метромостом и другими легендарными переправами.

Увидим на маршруте древние московские монастыри и знаменитые храмы: Храм Христа Спасителя, Николы в Заяицкой слободе, Никольский храм на Берсеневке, Святой Софии в Садовниках, Николы в Хамовниках и др. Рядом с рекой строили русские монастыри — сторожа Москвы, увидим сохранившиеся обители с большой историей: Новодевичий и Андреевский («что в пленницах»). Узнаем о знаменитом острове в самом центре Москвы, где раньше было болото, а сейчас проходит Водоотводной канал.

А истории знаменитых домов?! Дом Перцова («дом – сказка»), Дом Цветкова («Теремок»), Первый дом Правительства («Дом на набережной»).

Вдоль берегов реки строились знаменитые фабрики, заводы и гидроэлектростанции. На маршруте мы увидим: ГЭС им. Смидовича, «Красный Октябрь», «Прохоровская мануфактура», «Пивоваренный завод имени Бадаева».

Москва — зелёный город с большими историческими парками и садами. Во время нашего большого круиза мы будем проходить вдоль Нескучного сада и парка имени Горького — «Фабрики счастливых людей». Увидим холмы «Воробьёвых гор» — природного заказника с глубокой историей загородной царской усадьбы и главной смотровой площадкой Москвы. На Лужнецкой набережной спортивные центры: художественной гимнастики, самбо и бокса, водных видов спорта, ледовый дворец, большой теннис и стадион БСА. На противоположном берегу — горнолыжный курорт с трамплинами и подъёмниками, канатной дорогой и Зиплайном.

Из этого «калейдоскопа» памятных мест и достопримечательностей у вас обязательно сложится объёмная панорама истории Москвы. Через 2.5 часа мы вернёмся на причал «Гостиница Украина», где завершится наша экскурсия. Важная информация:.

