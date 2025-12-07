Неспешное речное путешествие по Москве на комфортабельной яхте — отличная возможность сполна насладиться красотой Москвы в любое время года.
С борта вы увидите столицу в разных её ипостасях: от величественных храмов и сталинских высоток до зелёных парков и современных архитектурных ансамблей. И конечно, узнаете, как менялся облик города на протяжении веков.
Описание водной прогулки
Вы увидите
- Гостиницу «Украина» — одну из главных архитектурных доминант города
- Старейшие московские монастыри: Новодевичий и Андреевский — средневековые стражи Москвы и свидетели истории России
- Природный заказник «Воробьёвы горы», где создаётся современный спортивный кластер
- Легендарные «Лужники» с большой ареной и спортивными центрами
- Знаменитый Нескучный сад с историями загородной жизни аристократов
- Парк имени Горького — «фабрику счастливых людей» Советского союза
- Самые топовые достопримечательности Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, парк «Зарядье», высотку на Котельнической набережной, храм Христа Спасителя
И конечно, поговорим
- Про Москву-реку, как главную дорогу и самую большую улицу города, как ленту времени в истории столицы
- Архитектурный облик набережных, как зеркало столицы в разные периоды прошлого и настоящего Москвы
- Москворецкие мосты — и их историю строительства
- Достижения в спорте и будущее знаковых объектов самого крупного спортивного кластера «Лужники – Воробьёвы горы»
И не только!
Организационные детали
- Билеты на яхту оплачиваются дополнительно: общий зал — от 2100 ₽ за чел., первый класс — 3800 ₽ за чел. Билет нужно купить в том числе и для гида
- Перед покупкой билетов, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы согласовать дату и время
- Приехать на причал необходимо за 30 минут до отправления
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Тараса Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 397 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Входит в следующие категории Москвы
