Новодевичий монастырь — это островок спокойствия в быстром мегаполисе, кусочек Средневековья с особой атмосферой.
Да, с 16 века обитель почти не изменилась — вы прочувствуете эту аутентичность и узнаете, сколько всего
Да, с 16 века обитель почти не изменилась — вы прочувствуете эту аутентичность и узнаете, сколько всего
Описание экскурсии
- Мы пройдём по территории монастыря, рассмотрим храмы и палаты;
- Вы познакомитесь с историей обители и его царственными насельницами;
- Я расскажу, как строился и менялся со временем Новодевичий, с чем был связан его расцвет, а с чем — затишье;
- Увидим старинные надгробия некрополя, где покоятся герои Отечественной войны 1812 года, известные писатели и учёные 19 века;
- Заглянем в Амвросиевскую церковь 16-17 веков;
- Поговорим о судьбах людей, исторических событиях и легендах, связанных с монастырём, а также о том, как он живёт сегодня;
- Побываем на музейной экспозиции в палатах 17 века, посмотрим, как они устроены изнутри, полюбуемся прекрасной изразцовой печью, восстановленной по старинным чертежам, увидим коллекцию изделий, выполненных в монастырских мастерских.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет.
- Возможны дополнительные расходы на сувенирную продукцию.
- По запросу и предварительной договоренности экскурсию можно провести в индивидуальном формате.
в субботу в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1734 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода № 2 из метро Спортивная, около киоска «Пресса»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2160 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень понравилась, получили исчерпывающую информацию о Новодевичьем монастыре, с интересными фактами и историями. Рекомендую.
Лариса
Ответ организатора:
Ирина, спасибо огромное, рада, что все понравилось😊
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М
одна из самых значимых для меня экскурсий, которая останется в памяти. огромная благодарность нашему проводнику в мир истории православного христианства. был очень легкий диалог и постоянные ответы на вопросы, много интересных фактов. прекрасная экскурсия!
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Прекрасная экскурсия, очень интересный материал. Лариса дала все основные факты, ответила на все наши вопросы. Показала где что находится, подвела ко всем ценным историческим иконам, объектам. Больше всего понравилось, что
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И
Спасибо большое за экскурсию! Для непосвященных в тему -- просто идеально!
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спасибо большое! Второй раз уже беру данную экскурсию. Как всегда на высоте и много положительных эмоций.
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Е
Экскурсия оставила приятные впечатления. Экскурсовод Лариса увлекательно и интересно делилась историей Новодевичьего монастыря. Не было излишнего потока информации, что позволило легко запомнить все основные события, что были рассказаны на экскурсии.
Лариса
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв, рада, что все понравилось😊
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