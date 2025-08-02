Сейчас в Москве в категории "Танки на Поклонной горе" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5