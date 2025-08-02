Индивидуальная
до 25 чел.
Поклонная гора: голоса героев сквозь века
Поклонная гора - это не только обзорное место, но и символ памяти. Здесь каждый найдёт что-то для себя: от величественных арок до исторических памятников
Начало: У метро «Парк Победы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Поклонная гора: отблески войны 1812 года. Индивидуальная экскурсия
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
Сегодня в 08:00
16 авг в 08:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Парк Победы: экскурсия для школьников
Мемориальный комплекс на Поклонной горе - место для серьезных бесед и размышлений. Узнайте о героях и подвигах в доступной форме
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 10:00
4 авг в 10:00
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Танки на Поклонной горе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Танки на Поклонной горе" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 11 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Танки на Поклонной горе», 37 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь