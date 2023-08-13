За 1 час узнать, как выглядит мир для тех, кто его не видит
Сенсорная экскурсия с незрячим гидом в тотальной темноте — это возможность совершенно по-новому почувствовать окружающую реальность. Вы испытаете яркие эмоции и раскроете чувства, о которых не знали ранее. Отпустите страх неизвестности и заполните освободившееся место силой.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите пять хорошо знакомых для вас локаций. Но на этот раз будет одно большое отличие — вы не будете ничего видеть. Приготовьтесь проверить свои интуицию, осязание, слух, обоняние.
- Квартира. Вы услышите звуки льющейся в ванной воды, потрогаете мебель и стены, попробуете сориентироваться в комнатах.
- Лавка специй. Это кофе или чабрец? Это рис или гречка? А это что ещё за фрукт? Вы попытаетесь на ощупь и по аромату угадать, что перед вами.
- Испанский дворик. Вы побродите по извилистым дорожкам и послушаете журчание фонтанов. Посидите на лавочках и вслушаетесь в голоса прохожих (испанцев). Потрогаете скульптуры и постараетесь угадать, как они называются.
- Спортзал. Здесь можно позаниматься на тренажёрах и побить боксёрскую грушу. А ещё поиграть в шоудаун — игру для незрячих, смесь настольного тенниса и аэрохоккея.
- Комната для релаксации. Вы услышите музыкальные инструменты, звуки животных и фразы из фильмов и попробуете угадать, что это и откуда. Продегустируете разные соки и определите, из чего они. И пообщаетесь с гидом, который будет рад ответить на любые вопросы.
После посещения локаций уже на свету вы сможете выпить вкусный кофе и полакомиться свежайшими десертами. Полюбоваться картинами современных художников в мини-галерее. Зайти в сувенирную лавку социальных предпринимателей, где каждая покупка равна благотворительности. И понять, как сильно перевернулся ваш мир всего лишь за 1 час.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются взрослые и дети от 5 лет
- Дети до 12 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении взрослого
- Кофе, десерты, сувениры оплачиваются отдельно
- Приходить на экскурсию необходимо за 15 минут до начала
в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 и 20:30, в субботу в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 18:00, 18:20, 19:20, 19:40, 20:20 и 20:40, в воскресенье в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
- Когда и сколько длится?
- Когда: в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 и 20:30, в субботу в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 18:00, 18:20, 19:20, 19:40, 20:20 и 20:40, в воскресенье в 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:15, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:40, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Наше пространство ориентировано на зрячего человека, который попадает в места бережной эталонной темноты. Ведомый по пяти разным локациям незрячим или слабовидящим гидом, человек, привыкший на 90 % опираться в быту на зрение, раскрывает личный потенциал, который спал в привычных условиях. У нас работают 11 незрячих людей. Так мы заявляем, что инклюзия и доступная среда — это норма нашего общества. Мы сокращаем дистанцию между зрячими и незрячими людьми, помогаем им понять друг друга и свободно взаимодействовать в обществе.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
13 авг 2023
Как мало человеку нужно, чтобы вернуться в детское состояние любопытства, непринужденности и восторга! Мне казалось, что я то ли сплю, то ли в компьютерную игру играю.
Обычные вещи вызывали восторг, осязание и слух обострились до предела. И еще кое-что очень важное: люди, которые пошли со мной в мир темноты, открылись с абсолютно новой стороны. «Самого главного глазами не увидишь» — это, в том числе, и про этот опыт.
Когда экскурсия закончилась, было сложно вернуться в привычное состояние. С собой домой унесла много инсайтов — про себя, про других, про темноту, про жизнь. Хотя, казалось бы…
Гид Наиль — прекрасный проводник и великолепный рассказчик. Благодаря ему рождалось невероятное количество шуток, а атмосфера была непринужденной и очень дружелюбной.
В общем, хочу еще 😍
Обычные вещи вызывали восторг, осязание и слух обострились до предела. И еще кое-что очень важное: люди, которые пошли со мной в мир темноты, открылись с абсолютно новой стороны. «Самого главного глазами не увидишь» — это, в том числе, и про этот опыт.
Когда экскурсия закончилась, было сложно вернуться в привычное состояние. С собой домой унесла много инсайтов — про себя, про других, про темноту, про жизнь. Хотя, казалось бы…
Гид Наиль — прекрасный проводник и великолепный рассказчик. Благодаря ему рождалось невероятное количество шуток, а атмосфера была непринужденной и очень дружелюбной.
В общем, хочу еще 😍
Ольга
11 авг 2023
Добрый день! Как можно передать ощущения, когда ты оказываешься в кромешной темноте и не можешь от смятения двинуться с места, а рядом весёлый и жизнерадостный голос, который ориентирует тебя, как будто видит что ты намерен делать, предугадывает твои действия… бережно тебя ведёт от предмета к предмету и от помещения к помещению? Проходит 5-7 минут и ты полностью погружаешься в темноту и ориентируешься только на ощущениях слуха, реакции кожи, обоняния… Так, вот по итогу путешествия по музею ты ощущаешь восторг и благодарность!!!, потому, что обладательницей голоса оказывается хрупкая молодая женщина - она утратила зрение 9 лет назад, и которая не утратила радость бытия, обладает прекрасным чувством юмора и огромной тягой к жизни!!! В общем, я рекомендую попробовать испытать себя и поддержать замечательный коллектив музея. Всем добра и будьте здоровы:)
Марина
10 авг 2023
"Темнота у каждого своя"
Так нам сказали на экскурсии. И это действительно так. Для каждого это будет свидание с самим собой.
Насколько непривычны ощущения внутри, настолько же сложно описать словами место, в котором я побывала. Впервые в жизни я оказалась в музее в абсолютной темноте.
Эта экскурсия не только про то, чтобы почувствовать мир как незрячие, но и про погружение вглубь себя. Можно увидеть свои силу и слабость, которых не замечал раньше. В таком месте действительно могут настичь те самые пресловутые инсайты.
Необыкновенный опыт, когда ты не только находишься в полной темноте, но к тому же находишься среди людей. В этом есть что-то близкое и первобытное. Однозначно могу отнести эту экскурсию в список вещей, которые нужно попробовать хотя бы один раз в жизни.
Такая практика очень сближает людей в одном пространстве. Стресс от непривычной обстановки и при этом обнаженность ощущений создают невероятную атмосферу, которую очень умело поддерживает гид. Нас водил Наиль, впечатливший нас своей харизмой и профессионализмом.
Я обязательно вернусь сюда снова и не единожды.
Так нам сказали на экскурсии. И это действительно так. Для каждого это будет свидание с самим собой.
Насколько непривычны ощущения внутри, настолько же сложно описать словами место, в котором я побывала. Впервые в жизни я оказалась в музее в абсолютной темноте.
Эта экскурсия не только про то, чтобы почувствовать мир как незрячие, но и про погружение вглубь себя. Можно увидеть свои силу и слабость, которых не замечал раньше. В таком месте действительно могут настичь те самые пресловутые инсайты.
Необыкновенный опыт, когда ты не только находишься в полной темноте, но к тому же находишься среди людей. В этом есть что-то близкое и первобытное. Однозначно могу отнести эту экскурсию в список вещей, которые нужно попробовать хотя бы один раз в жизни.
Такая практика очень сближает людей в одном пространстве. Стресс от непривычной обстановки и при этом обнаженность ощущений создают невероятную атмосферу, которую очень умело поддерживает гид. Нас водил Наиль, впечатливший нас своей харизмой и профессионализмом.
Я обязательно вернусь сюда снова и не единожды.
Наталия
10 авг 2023
Это был очень необычный опыт и он точно превзошел все мои ожидания ❤️ Это действительно ощутить себя по-новому! Ты вроде бы находишься в полной темноте, но от этого мир вокруг становится только интереснее, а ты более чутким, внимательным к деталям, к другим людям. В процессе экскурсии нам удалось многое попробовать - побывать в спортивном зале, прогуляться по итальянскому дворику, покачаться на качелях, распознать разные специи, овощи, фрукты, поразгадывать статуи и различные предметы быта. Очень понравилась работа нашего гида-проводника Наиля, он сам незрячий и от этого более тонко и внимательно погружает в этот мир, расставляет фокусы в экскурсии. По итогу ты вроде бы ничего не увидел - но ушел действительно немного другим, наполненным новыми смыслами и впечатлениями! Очень рекомендую такое попробовать каждому 🤗
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