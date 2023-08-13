Сенсорная экскурсия с незрячим гидом в тотальной темноте — это возможность совершенно по-новому почувствовать окружающую реальность. Вы испытаете яркие эмоции и раскроете чувства, о которых не знали ранее. Отпустите страх неизвестности и заполните освободившееся место силой.

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите пять хорошо знакомых для вас локаций. Но на этот раз будет одно большое отличие — вы не будете ничего видеть. Приготовьтесь проверить свои интуицию, осязание, слух, обоняние.

Квартира. Вы услышите звуки льющейся в ванной воды, потрогаете мебель и стены, попробуете сориентироваться в комнатах.

Лавка специй. Это кофе или чабрец? Это рис или гречка? А это что ещё за фрукт? Вы попытаетесь на ощупь и по аромату угадать, что перед вами.

Испанский дворик. Вы побродите по извилистым дорожкам и послушаете журчание фонтанов. Посидите на лавочках и вслушаетесь в голоса прохожих (испанцев). Потрогаете скульптуры и постараетесь угадать, как они называются.

Спортзал. Здесь можно позаниматься на тренажёрах и побить боксёрскую грушу. А ещё поиграть в шоудаун — игру для незрячих, смесь настольного тенниса и аэрохоккея.

Комната для релаксации. Вы услышите музыкальные инструменты, звуки животных и фразы из фильмов и попробуете угадать, что это и откуда. Продегустируете разные соки и определите, из чего они. И пообщаетесь с гидом, который будет рад ответить на любые вопросы.

После посещения локаций уже на свету вы сможете выпить вкусный кофе и полакомиться свежайшими десертами. Полюбоваться картинами современных художников в мини-галерее. Зайти в сувенирную лавку социальных предпринимателей, где каждая покупка равна благотворительности. И понять, как сильно перевернулся ваш мир всего лишь за 1 час.

Организационные детали