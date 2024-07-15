Не все любят долгие фотосессии и позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки. Мы предлагаем удобный 30-минутный формат съёмки на фоне одного из символов столицы и памятника сталинской архитектуры — Северного речного вокзала. Здание в виде корабля, декор в стиле ампир, фонтаны и террасы останутся не только в вашей памяти, но и на фото!

Описание фото-прогулки

Мы встретимся у здания Северного речного вокзала и отправимся на прогулку по набережной. Фотографироваться будем в лучших декорациях: у реки, на фоне «здания-парохода», возле скульптурных композиций, памятников и фонтанов. Не нужно уметь позировать — мы подскажем, как стоять, куда направить взгляд и какие жесты использовать, чтобы фотографии получились естественными и красивыми.

В дружеской беседе по пути расскажем вам, как расшифровать послание архитектора, откроем историю, благодаря которой появился Северный речной вокзал, и любопытные факты из истории его строительства.

Организационные детали