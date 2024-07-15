Экспресс-фотосессия на Северном речном вокзале

Погулять в открыточных локациях и составить собственную фотоисторию за 30 минут
Не все любят долгие фотосессии и позирования перед камерой, но все хотят крутые профессиональные снимки.

Мы предлагаем удобный 30-минутный формат съёмки на фоне одного из символов столицы и памятника сталинской архитектуры — Северного речного вокзала.

Здание в виде корабля, декор в стиле ампир, фонтаны и террасы останутся не только в вашей памяти, но и на фото!
Экспресс-фотосессия на Северном речном вокзале
Экспресс-фотосессия на Северном речном вокзале
Экспресс-фотосессия на Северном речном вокзале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Мы встретимся у здания Северного речного вокзала и отправимся на прогулку по набережной. Фотографироваться будем в лучших декорациях: у реки, на фоне «здания-парохода», возле скульптурных композиций, памятников и фонтанов. Не нужно уметь позировать — мы подскажем, как стоять, куда направить взгляд и какие жесты использовать, чтобы фотографии получились естественными и красивыми.

В дружеской беседе по пути расскажем вам, как расшифровать послание архитектора, откроем историю, благодаря которой появился Северный речной вокзал, и любопытные факты из истории его строительства.

Организационные детали

  • Приходите за 5-10 минут до начала фотосессии
  • Если у вас есть собственное видение темы или стиля фотосессии, возьмите с собой соответствующие реквизиты и аксессуары, чтобы добавить индивидуальности вашим фотографиям
  • Снимаем только на профессиональную технику (Sony, Fujifilm, Nikon). На следующий день после прогулки вы сможете посмотреть все исходники (50+ фото) и выбрать из них 20 снимков для ретуши
  • Дополнительных расходов нет
  • Съёмку проведёт один из гидов-фотографов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле здания Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНа выходныеФотопрогулкиРомантическиеНабережнаяПопулярные местаСкидкиСеверный речной вокзалДля студентовРечной портОт Речного вокзала

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