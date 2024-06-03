Отправляемся гулять по самой бурлящей улице столицы, во двориках которой скрывается множество удивительных мест! Мы покажем вам необычную Англиканскую церковь, первый «небоскрёб» города и спрятанное от посторонних глаз подворье. Создадим дружескую непринуждённую атмосферу и запечатлеем вас на профессиональных снимках.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Пушкинскую площадь — любимое место встречи москвичей.
- Первого «дореволюционного великана Москвы».
- Англиканскую церковь в стиле викторианской готики.
- Московскую мэрию, откуда произносил свою пламенную речь вождь революции.
- Самое красивое здание города, спрятанное за мощной стеной сталинских домов.
Вы узнаете:
- Как жилось холостякам в начале 20 века.
- Куда делась балерина с ротонды и что такое «дом под юбкой».
- Где в Москве можно побывать на территории другого государства.
- Как натягивались мышцы и стальные канаты рабочих, тянувших дома по Тверской.
- Как проникнуть в сталинку с невероятной творческой атмосферой внутри.
Организационные детали
- Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-го и каждого следующего человека — 1000 руб.
- В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных обработанных кадров (цветокоррекция).
- Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1647 туристов
Привет! Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве. Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы. Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
3 июня 2024
Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии получили на следующий день и они все прям классные!!! Все
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