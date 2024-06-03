Фотоэкскурсия по Тверской

Открыть интересные факты о главной улице Москвы и получить профессиональные снимки на память
Отправляемся гулять по самой бурлящей улице столицы, во двориках которой скрывается множество удивительных мест! Мы покажем вам необычную Англиканскую церковь, первый «небоскрёб» города и спрятанное от посторонних глаз подворье. Создадим дружескую непринуждённую атмосферу и запечатлеем вас на профессиональных снимках.
5
1 отзыв
Фотоэкскурсия по Тверской
Фотоэкскурсия по Тверской
Фотоэкскурсия по Тверской
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Пушкинскую площадь — любимое место встречи москвичей.
  • Первого «дореволюционного великана Москвы».
  • Англиканскую церковь в стиле викторианской готики.
  • Московскую мэрию, откуда произносил свою пламенную речь вождь революции.
  • Самое красивое здание города, спрятанное за мощной стеной сталинских домов.

Вы узнаете:

  • Как жилось холостякам в начале 20 века.
  • Куда делась балерина с ротонды и что такое «дом под юбкой».
  • Где в Москве можно побывать на территории другого государства.
  • Как натягивались мышцы и стальные канаты рабочих, тянувших дома по Тверской.
  • Как проникнуть в сталинку с невероятной творческой атмосферой внутри.

Организационные детали

  • Фотоэкскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за 5-го и каждого следующего человека — 1000 руб.
  • В течение 7 дней после фотопрогулки вы получите около 40 профессиональных обработанных кадров (цветокоррекция).
  • Фотоэкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
3 июня 2024
Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии получили на следующий день и они все прям классные!!! Все
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девчонки очень довольны и теперь останутся такие красивые воспоминания о проведенном вместе дне. Константин интересно и простым языком рассказывает обо всем, можно задать доп. вопросы или порассуждать на какие-то темы. В полтора часа не уложились, гуляли больше положенного. Устали, но это приятная усталость… И мозгами пошевелить и попозировать))) Спасибо!

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