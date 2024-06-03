Константин — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 1647 туристов

читать дальше это бремя на себя (муж скажет вам «спасибо»!) Наши экскурсии — не занудные лекции: мы взяли все самое нужное из истории, приправили городскими легендами, юмором и подаем это все как прогулку с лучшим другом, который всё тут знает.

Привет! Мы — команда по спасению вашего свободного времени в Москве. Мы с рождения в этом городе, знаем его секреты и лучшие ракурсы. Освободим вашу вторую половинку от обязанностей фотографировать вас и возьмем