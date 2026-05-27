Это не просто музей, а мультимедийное путешествие, где прошлое оживает с помощью технологий, звука и личных историй. Вы пройдёте по залам в своём темпе, а аудиогид поможет разобраться в ключевых событиях и смыслах — от традиционной жизни до драматичных страниц 20 века.

Можно с детьми

от 1050 ₽ за человека

История и культура

Вы узнаете о традициях еврейских общин, жизни местечек, развитии науки, образования и искусства, а также о людях, повлиявших на историю страны.

20 век и его события

Экспозиция затрагивает важные и сложные темы: революции, войны и трагедию Холокоста — через судьбы людей и документальные материалы.

Свободный формат

Вы сами выбираете темп: можно задержаться у интересных экспонатов или пройти маршрут целиком, следуя подсказкам аудиогида.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на определённое время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до выбранного времени

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

