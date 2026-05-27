Это не просто музей, а мультимедийное путешествие, где прошлое оживает с помощью технологий, звука и личных историй.
Вы пройдёте по залам в своём темпе, а аудиогид поможет разобраться в ключевых событиях и смыслах — от традиционной жизни до драматичных страниц 20 века.
Описание билета
История и культура
Вы узнаете о традициях еврейских общин, жизни местечек, развитии науки, образования и искусства, а также о людях, повлиявших на историю страны.
20 век и его события
Экспозиция затрагивает важные и сложные темы: революции, войны и трагедию Холокоста — через судьбы людей и документальные материалы.
Свободный формат
Вы сами выбираете темп: можно задержаться у интересных экспонатов или пройти маршрут целиком, следуя подсказкам аудиогида.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на определённое время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до выбранного времени
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Еврейский музей и центр толерантности
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|1050 ₽
|Дети от 7 до 17 лет: билет + аудиотур
|630 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Еврейском музее и центре толерантности
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
