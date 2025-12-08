На иммерсивной прогулке вы познакомитесь с известными людьми, но с нового ракурса.
Разберётесь в перипетиях непростых отношений двух знаменитостей, узнаете, кто посвятил всю свою музыку любимой женщине — и не только.
Семь звёзд из разных эпох поделятся с вами своими историями и алхимическими элементами, из которых вы составите собственную чудесную формулу любви.
Описание экскурсии
Сначала — вы облачитесь в синие мантии, получите наушники, в которых вы будете слышать спектакль. И в сопровождении Часовщика и его помощников отправитесь в путь!
Иммерсивная театрализованная аудиопрогулка проходит по московским бульварам — от Страстного до Чистопрудного.
Вас ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей — они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый из вас составит свою формулу любви.
Вы узнаете:
- кто помог найти формулу самого знаменитого парфюма в мире
- как ссорились и мирились две французские звезды
- где познакомились двое, чья любовь прожила больше полувека в разлуке
- почему лягушка стала камнем раздора
- какая женщина написала самую романтичную песню всех времён и народов
- как получить все элементы алхимии любви
И не только!
Кому подойдёт прогулка
Всем!
- Тех, кто недавно встретил свою любовь, алхимическое путешествие научит, как сберечь её и сделать долгой — как сама жизнь
- Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой
- Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, разжигающий это алое пламя
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата 2500 ₽ за каждого следующего участника
- Продолжительность прогулки — 1 ч 40 мин
- Прогулка строго 18+
- С вами будет Часовщик и 2 его помощника
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 103 туристов
Наш проект — это музыкальные иммерсивные экскурсии в Москве c Часовщиком Клокуокером. Вместе с ним вы пройдёте по линии времени туда, где живут люди, которые вдохновляют и с которыми вы
Входит в следующие категории Москвы
