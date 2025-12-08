На иммерсивной прогулке вы познакомитесь с известными людьми, но с нового ракурса. Разберётесь в перипетиях непростых отношений двух знаменитостей, узнаете, кто посвятил всю свою музыку любимой женщине — и не только. Семь звёзд из разных эпох поделятся с вами своими историями и алхимическими элементами, из которых вы составите собственную чудесную формулу любви.

Описание экскурсии

Сначала — вы облачитесь в синие мантии, получите наушники, в которых вы будете слышать спектакль. И в сопровождении Часовщика и его помощников отправитесь в путь!

Иммерсивная театрализованная аудиопрогулка проходит по московским бульварам — от Страстного до Чистопрудного.

Вас ждут 7 историй любви самых невероятных и знаменитых людей — они расскажут о своей жизни и подарят алхимические элементы, из которых каждый из вас составит свою формулу любви.

Вы узнаете:

кто помог найти формулу самого знаменитого парфюма в мире

как ссорились и мирились две французские звезды

где познакомились двое, чья любовь прожила больше полувека в разлуке

почему лягушка стала камнем раздора

какая женщина написала самую романтичную песню всех времён и народов

как получить все элементы алхимии любви

И не только!

Кому подойдёт прогулка

Всем!

Тех, кто недавно встретил свою любовь, алхимическое путешествие научит, как сберечь её и сделать долгой — как сама жизнь

Тому, кто тоскует о любви и зовёт её всем сердцем, путешествие покажет, где найти человека, предназначенного ему судьбой

Тот, кто хочет сделать затухающий огонёк ярким и обжигающе страстным, получит эликсир, разжигающий это алое пламя

Организационные детали