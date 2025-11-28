Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Великий Фёдор Шехтель. Он был немцем по крови и русским по духу. Родился в Петербурге, вырос в Саратове, а славу приобрёл в столице.



Во время экскурсии по Москве Шехтеля мы раскроем тайны модерна и обсудим любопытные подробности из жизни мастера.



Вы узнаете, как Франц-Альберт стал Фёдором Осиповичем, какой памятник он поставил себе при жизни и многое другое!