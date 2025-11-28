Великий Фёдор Шехтель. Он был немцем по крови и русским по духу. Родился в Петербурге, вырос в Саратове, а славу приобрёл в столице.
Во время экскурсии по Москве Шехтеля мы раскроем тайны модерна и обсудим любопытные подробности из жизни мастера.
Вы узнаете, как Франц-Альберт стал Фёдором Осиповичем, какой памятник он поставил себе при жизни и многое другое!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- фонтан «Наталья и Александр» на Большой Никитской улице
- особняк Степана Рябушинского — жемчужину московского модерна
- особняк Зинаиды Морозовой — первую большую работу архитектора в столице
- дом на Большой Садовой, где Шехтель обращается к неоклассицизму
- дом мастера в Ермолаевском переулке, к которому Шехтель относился с юмором
- типографию Левенсона — здание считается одним из самых красивых домов Москвы
А ещё мы пройдём мимо загадочных Патриарших прудов и заглянем на аллею архитектора, открытую в 2016 году.
Вы услышите:
- как не было бы счастья, да несчастье помогло
- с какими будущими классиками юный Франц Шехтель вино пил и к каким актрисам в гости захаживал
- где и с кем великий зодчий провёл лучшие годы своей жизни
- как один купец успел построить замок, несмотря на родовое проклятие
- в каком из творений архитектора после революции нашли клад
- в какой особняк Шехтеля ездил свататься Сталин
И многое другое!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Никитской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 394 туристов
Я люблю свою родную Москву, и она отвечает мне взаимностью. Люблю находить что-то новое в уже казалось хоженных-перехоженных местах, удивлять и самой удивляться. Мы проводим экскурсии командой гидов. Рассказываем о судьбах удивительных людей, и поэтому на наших экскурсиях звучат имена Есенина, Булгакова, Шехтеля и многих других известных интересных личностей.
