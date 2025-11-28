Мои заказы

Фёдор Шехтель - особняки и судьбы

Разобраться в московском модерне и узнать любопытные факты об архитекторе и владельцах его домов
Великий Фёдор Шехтель. Он был немцем по крови и русским по духу. Родился в Петербурге, вырос в Саратове, а славу приобрёл в столице.

Во время экскурсии по Москве Шехтеля мы раскроем тайны модерна и обсудим любопытные подробности из жизни мастера.

Вы узнаете, как Франц-Альберт стал Фёдором Осиповичем, какой памятник он поставил себе при жизни и многое другое!
Фёдор Шехтель - особняки и судьбы© Мария
Фёдор Шехтель - особняки и судьбы© Мария
Фёдор Шехтель - особняки и судьбы© Мария

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • фонтан «Наталья и Александр» на Большой Никитской улице
  • особняк Степана Рябушинского — жемчужину московского модерна
  • особняк Зинаиды Морозовой — первую большую работу архитектора в столице
  • дом на Большой Садовой, где Шехтель обращается к неоклассицизму
  • дом мастера в Ермолаевском переулке, к которому Шехтель относился с юмором
  • типографию Левенсона — здание считается одним из самых красивых домов Москвы

А ещё мы пройдём мимо загадочных Патриарших прудов и заглянем на аллею архитектора, открытую в 2016 году.

Вы услышите:

  • как не было бы счастья, да несчастье помогло
  • с какими будущими классиками юный Франц Шехтель вино пил и к каким актрисам в гости захаживал
  • где и с кем великий зодчий провёл лучшие годы своей жизни
  • как один купец успел построить замок, несмотря на родовое проклятие
  • в каком из творений архитектора после революции нашли клад
  • в какой особняк Шехтеля ездил свататься Сталин

И многое другое!

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Никитской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 394 туристов
Я люблю свою родную Москву, и она отвечает мне взаимностью. Люблю находить что-то новое в уже казалось хоженных-перехоженных местах, удивлять и самой удивляться. Мы проводим экскурсии командой гидов. Рассказываем о судьбах удивительных людей, и поэтому на наших экскурсиях звучат имена Есенина, Булгакова, Шехтеля и многих других известных интересных личностей.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Групповая экскурсия в особняк Рябушинского
Пешая
1.5 часа
85 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Особняк Рябушинского: шедевр модерна
Погрузитесь в атмосферу московского модерна, исследуя уникальный особняк Рябушинского. Узнайте о тайнах его интерьеров и исторических событиях
Начало: На Малой Никитской
2299 ₽ за человека
Активная экскурсия «10000 шагов московского модерна»
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 09:00
29 ноя в 17:00
6900 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве