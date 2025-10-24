читать дальше

результате смотрели фотографии на телефоне. Дом архитектора в Трёхпрудном так же частично ремонтируется, так что мозаичное панно практически не видно, смотрели на картинке. Начало экскурсии в 16:00 для осеннего времени не оптимально, темнеет рано, в результате мозаику на фасаде особняка Рябушинского практически не видно. Информация об архитектурных особенностях очень поверхностная, на вопросы, почему использовались те или иные элементы и какой смысл закладывался, ответа не было, как впрочем и по площади особняков. В целом вся экскурсия была хаотичная. Из плюсов - индивидуальные радиогиды и одноразовые наушники.