Фёдор Шехтель в Москве

Исследовать творческий мир архитектора на примере его работ
Мы рассмотрим пять построек великого Шехтеля: два собственных дома, особняки Зинаиды Морозовой и Степана Рябушинского, а также скоропечатню Левенсона.

Вы услышите о пути архитектора, которому судьба не дала возможности получить образование, но который стал самым востребованным и дорогим мастером Москвы.
3.5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Последний дом Шехтеля на Садовом — именно здесь архитектор превратился из Франца в Фёдора
  • Дом архитектора в Трёхпрудном, который он шутливо называл «избушкой непотребной архитектуры — то ли кирха, то ли синагога»
  • Скоропечатня Левенсона — здание в стиле модерн, в котором отразились впечатления мастера от поездки в Европу
  • Дом Зинаиды Морозовой — шедевр неоготической архитектуры, для работы над которым Шехтель изготовил более 700 эскизов
  • Дом Рябушинского — модерн с мозаикой, причудливыми окнами и изысканными деталями. Место, которое любим мы все, но не любил Горький

Я расскажу о первых постройках Шехтеля, его храмовой архитектуре и зданиях, которые до сих пор украшают Москву. Мы затронем и судьбы детей и внуков зодчего.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.

в понедельник в 16:00, в воскресенье в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 33 туристов
Я московский экскурсовод, гид метро. В 2024 году получила звание «Лучший гид России». Искренне люблю свой город, а он отвечает взаимностью. Приходите на экскурсии, вы тоже полюбите Москву!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
О
Ольга
24 окт 2025
К сожалению экскурсия разочаровала. Скоропечатня Левенсона была полностью закрыта лесами и тканью, так как рядом идет стройка, экскурсовод об этом не знала (хотя очевидно не за 1 день закрыли), в
читать дальше

результате смотрели фотографии на телефоне. Дом архитектора в Трёхпрудном так же частично ремонтируется, так что мозаичное панно практически не видно, смотрели на картинке. Начало экскурсии в 16:00 для осеннего времени не оптимально, темнеет рано, в результате мозаику на фасаде особняка Рябушинского практически не видно. Информация об архитектурных особенностях очень поверхностная, на вопросы, почему использовались те или иные элементы и какой смысл закладывался, ответа не было, как впрочем и по площади особняков. В целом вся экскурсия была хаотичная. Из плюсов - индивидуальные радиогиды и одноразовые наушники.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, невсегда экскурсии получаются. Даже один и тотже маршрут комуто нравится комуто нет. Уверена, что в следущий раз
читать дальше

будет лучше и я учту Ваши замечания. Шехтель не строил 99 храмов, даже вместе с работой на надгробиями не будет и половины.

Елена
Елена
21 окт 2025
Посмотрели особняки Шехтеля районе Патриарших. Легкая прогулка по центру с добрым и веселым рассказом о жизни и творчестве архитектора. Спасибо! Юля очень хороший экскурсовод и любит Москву. Много знает.
