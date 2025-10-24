Мы рассмотрим пять построек великого Шехтеля: два собственных дома, особняки Зинаиды Морозовой и Степана Рябушинского, а также скоропечатню Левенсона.
Вы услышите о пути архитектора, которому судьба не дала возможности получить образование, но который стал самым востребованным и дорогим мастером Москвы.
Описание экскурсии
- Последний дом Шехтеля на Садовом — именно здесь архитектор превратился из Франца в Фёдора
- Дом архитектора в Трёхпрудном, который он шутливо называл «избушкой непотребной архитектуры — то ли кирха, то ли синагога»
- Скоропечатня Левенсона — здание в стиле модерн, в котором отразились впечатления мастера от поездки в Европу
- Дом Зинаиды Морозовой — шедевр неоготической архитектуры, для работы над которым Шехтель изготовил более 700 эскизов
- Дом Рябушинского — модерн с мозаикой, причудливыми окнами и изысканными деталями. Место, которое любим мы все, но не любил Горький
Я расскажу о первых постройках Шехтеля, его храмовой архитектуре и зданиях, которые до сих пор украшают Москву. Мы затронем и судьбы детей и внуков зодчего.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.
в понедельник в 16:00, в воскресенье в 14:00
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 33 туристов
Я московский экскурсовод, гид метро. В 2024 году получила звание «Лучший гид России». Искренне люблю свой город, а он отвечает взаимностью. Приходите на экскурсии, вы тоже полюбите Москву!
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 окт 2025
К сожалению экскурсия разочаровала. Скоропечатня Левенсона была полностью закрыта лесами и тканью, так как рядом идет стройка, экскурсовод об этом не знала (хотя очевидно не за 1 день закрыли), в
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, невсегда экскурсии получаются. Даже один и тотже маршрут комуто нравится комуто нет. Уверена, что в следущий раз
Елена
21 окт 2025
Посмотрели особняки Шехтеля районе Патриарших. Легкая прогулка по центру с добрым и веселым рассказом о жизни и творчестве архитектора. Спасибо! Юля очень хороший экскурсовод и любит Москву. Много знает.
