Романтические квесты – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические квесты» в Москве, цены от 1 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700 за всё до 7 чел.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
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    (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает, задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
    Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре.
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    Приятное занятие на 3 часа времени, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать перед квестом. Во-первых, далеко не все задания по роману "Мастер и Маргарита", часть из них - о жизни Булгакова, знакомых ему писателях и тд. Во-вторых, некоторые задания очень сложно выполнить без подсказок (например, расшифровать ребус по картинке, я бы в жизни не догадалась, что он обозначает!). Хочется меньше длинных описаний, больше интриги и больше заданий именно по роману.

    Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание наМаршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
    Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
    Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодыеНе знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые
  • М
    Марина
    1 апреля 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)
  • В
    Вера
    7 марта 2024
    По усадьбе Измайлово - всей семьёй
    Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!
  • У
    Ульяна
    3 марта 2024
    Гастрономический квест «Азия в Москве»
    Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время. Экскурсию мы заказывали сильно
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    заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку. Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка. Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))

  • О
    Ольга
    6 января 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне,
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    о московских заведениях, которые готовят мексиканские блюда, о стране, о путешествиях. Это получилось легко, вкусно, необычно и неутомительно. В общем, Даше и Алине наша огромная благодарность за такое мероприятие, и надеемся на новые "гастрономические" встречи.

  • О
    Отлита
    25 декабря 2023
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
    Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Романтические квесты»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Романтические квесты" можно забронировать 4 экскурсии от 1 350 до 11 070 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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