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заранее и без форс-мажоров у нас не обошлось (один из участников серьезно повредил ногу и к моменту экскурсии передвигался на костылях). Организаторы пошли к нам на встречу и подобрали такой маршрут, чтобы у нас не было длительных переходов. Оценили, что в течение всей экскурсии мы "спускались с горочки". Посетили 3 чудесных местечка (ранее там не бывали) окунулись в кухни Китая, Японии и Кореи, попробовали такие закуски на которые ранее не обратили бы внимание, а знакомые десерты открылись с новой стороны. Экскурсия сопровождалась интересными мини-квестами, которые также привнесли свою изюминку. Такой формат нам очень понравился. Будем использовать его дальше. Это и встреча с друзьями, когда можно посидеть в тепле, перекусить и поговорить: обсудить вкус блюда, провести аналогии с чем-то знакомым, поделиться впечатлениями о каком-то собственном гастрономическом ярком опыте. И знакомство с новыми людьми, вкусами, местами. И легкая прогулка. Девчонки молодцы! Постоянно были на связи и оперативно решали все вопросы)))))