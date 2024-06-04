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Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Квест
2.5 часа
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ООльга20 мая 2024Маршрут квеста проходит по красивым локациям в окрестностях Патриарших прудов, а задания позволяют обратить внимание на неочевидные детали в архитектуре.
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия для детей и взрослых. Информация подаётся легко для восприятия. Интересно гулять в неизвестном месте с человеком, который погружен в историю места и показывает самые интересные места. И дети от 6 до 13 и взрослые остались очень довольны!
- ННаталья22 апреля 2024Не знаете с чего начать знакомство с азиатской кухней,какое заведение посетить то вам сюда две молодые позитивные девушки возьмут вас за руку и откроют вам двери новых вкусов и впечатлений
- ММарина1 апреля 2024Спасибо Екатерине за замечательную прогулку по Измайловскому острову. Понравилось всей семье от мала до велика:)
- ВВера7 марта 2024Экскурсия нам очень понравилась! Дети с удовольствием вовлеклись в процесс, отвечали с азартом на задания. Мы все - и дети, и взрослые узнали для себя много нового. Все остались очень довольны!!!
- УУльяна3 марта 2024Спасибо большое организаторам, все прошло замечательно, все оказались довольны, получили интересные впечатления и просто чудесно провели время. Экскурсию мы заказывали сильно
- ООльга6 января 2024Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне,
- ООтлита25 декабря 2023Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Романтические квесты»
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