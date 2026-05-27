Приглашаем в пейзажно-архитектурную экспедицию по тверским усадьбам Николая Львова — любимого архитектора Екатерины Великой, которого называли русским да Винчи.
Мы прогуляемся по живописному парку Василево, увидим знаменитый Чёртов мост, побываем в родовом имении зодчего, а завершим день в Торжке легендарными пожарскими котлетами.
Описание экскурсии
Усадьба Василево: ландшафтное чудо
Эту усадьбу Николай Львов проектировал для своего родственника, и именно здесь в полной мере проявился его талант ландшафтного дизайнера. Вас ждут:
- храмы, избы и терема, свезённые со всей Тверской области
- прогулка по разноуровневому парку вдоль реки с каскадом живописных прудов
- знаменитый Чёртов мост — здесь снимали эпичные сцены фильма «Ночной дозор»
- старинная липовая аллея
Усадьба Никольское-Черенчицы: «умный дом» 17 века
Собственное имение Львова стало настоящей инженерной фантастикой для своего времени. Вы увидите:
- изящную ротонду, одну из красивейших церквей русской архитектуры
- единственный в Подмосковье ледник в форме пирамиды
- валунные гроты-кузницы
Старинный Торжок
В Торжке также сохранились архитектурные шедевры Львова. В программе:
- обзорная экскурсия с осмотром Борисоглебского собора
- часовня-ротонда с «хитрым» световым куполом-фонарём
- прогулка по мощёной набережной Тверцы с нарядной исторической застройкой
- подъём на холм восстановленного Новоторжского кремля
- парк Любви и Верности — романтичная фотозона
Обед с историей (за дополнительную плату)
В трактире Дарьи Пожарской, который Александр Сергеевич Пушкин посещал 25 раз и увековечил в стихах, вы сможете попробовать легендарные котлеты с хрустящей корочкой по рецептам самой хозяйки.
Завершим день в исторической гостинице Пожарских — заедем в сувенирный «Варшавскiй магазинъ» за конфетами, пирожными и торжокским шоколадом.
Примерный тайминг
- Выезд из Москвы — 7:15
- Дорога до усадьбы Василево — 3 часа
- Экскурсия по усадьбе Василево — 1,5 часа
- Переезд в Никольское-Черенчицы — 30 минут
- Экскурсия по усадьбе — 1,5 часа
- Переезд в Торжок — 30 минут
- Обед — 1 час
- Обзорная экскурсия по Торжку — 2 часа
- Свободное время / сувениры — 30 минут
- Дорога до Москвы — 3 часа
- Ориентировочное возвращение — 22:00
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачивается обед с котлетами по рецепту Дарьи Пожарской — 750 ₽ за чел. (по желанию, заказ при бронировании экскурсии)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
