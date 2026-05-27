Приглашаем в пейзажно-архитектурную экспедицию по тверским усадьбам Николая Львова — любимого архитектора Екатерины Великой, которого называли русским да Винчи. Мы прогуляемся по живописному парку Василево, увидим знаменитый Чёртов мост, побываем в родовом имении зодчего, а завершим день в Торжке легендарными пожарскими котлетами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Усадьба Василево: ландшафтное чудо

Эту усадьбу Николай Львов проектировал для своего родственника, и именно здесь в полной мере проявился его талант ландшафтного дизайнера. Вас ждут:

храмы, избы и терема, свезённые со всей Тверской области

прогулка по разноуровневому парку вдоль реки с каскадом живописных прудов

знаменитый Чёртов мост — здесь снимали эпичные сцены фильма «Ночной дозор»

старинная липовая аллея

Усадьба Никольское-Черенчицы: «умный дом» 17 века

Собственное имение Львова стало настоящей инженерной фантастикой для своего времени. Вы увидите:

изящную ротонду, одну из красивейших церквей русской архитектуры

единственный в Подмосковье ледник в форме пирамиды

валунные гроты-кузницы

Старинный Торжок

В Торжке также сохранились архитектурные шедевры Львова. В программе:

обзорная экскурсия с осмотром Борисоглебского собора

часовня-ротонда с «хитрым» световым куполом-фонарём

прогулка по мощёной набережной Тверцы с нарядной исторической застройкой

подъём на холм восстановленного Новоторжского кремля

парк Любви и Верности — романтичная фотозона

Обед с историей (за дополнительную плату)

В трактире Дарьи Пожарской, который Александр Сергеевич Пушкин посещал 25 раз и увековечил в стихах, вы сможете попробовать легендарные котлеты с хрустящей корочкой по рецептам самой хозяйки.

Завершим день в исторической гостинице Пожарских — заедем в сувенирный «Варшавскiй магазинъ» за конфетами, пирожными и торжокским шоколадом.

Примерный тайминг

Выезд из Москвы — 7:15

Дорога до усадьбы Василево — 3 часа

Экскурсия по усадьбе Василево — 1,5 часа

Переезд в Никольское-Черенчицы — 30 минут

Экскурсия по усадьбе — 1,5 часа

Переезд в Торжок — 30 минут

Обед — 1 час

Обзорная экскурсия по Торжку — 2 часа

Свободное время / сувениры — 30 минут

Дорога до Москвы — 3 часа

Ориентировочное возвращение — 22:00

Организационные детали