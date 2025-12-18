Городской квест по Чистым прудам с поиском мифических существ на фасадах зданий и решением архитектурных загадок.
Вы познакомитесь с самым узким домом Москвы, домом-яйцом и тайными двориками с уникальными памятниками.
Вы познакомитесь с самым узким домом Москвы, домом-яйцом и тайными двориками с уникальными памятниками.
Описание квеста
Тайны фасадов:
- архитектурный зоопарк Чистых прудов.
- Этот городской квест предлагает нестандартный взгляд на архитектуру Чистых прудов через поиск загадочных существ и символов, скрытых в декоре зданий. Маршрут проходит по Басманному району и раскрывает тайны фасадов, двориков и исторических вывесок.
- Архитектурные загадки.
- В ходе квеста вы познакомитесь с самым узким домом Москвы и домом-яйцом, который ставит перед участниками философский вопрос о первичности курицы или яйца. Особое внимание уделяется уникальным дореволюционным вывескам, сохранившим дух старой Москвы.
- Каменные существа и мифология.
- Маршрут включает поиск рыцарей, саламандр, драконов, львов и грифонов, застывших в вечном дозоре на фасадах зданий. Вы откроете тайный микро-зоопарк, спрятанный во двориках Басманного района, и узнаете истории, связанные с этими мифическими существами.
- Исторические памятники и дворики.
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент. Квест лучше проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый узкий дом Москвы
- Дом-яйцо
- Дом Перловых
- Дом страхового общества «Россия»
- Меншикова башня
- Дореволюционные вывески
- Дворики Чистых прудов
- Памятники во дворах
Что включено
- Квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Место начала и завершения?
Метро Чистые пруды, Сокольническая линия
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент. Квест лучше проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Отсутствие гида - ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем
- Один доступ - одна команда. Стоимость указана за 1-5 человек, независимо от числа участников
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете
- Квест лучше проходить в светлое время суток
- Если застряли - используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе - это ответ
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 7 чел.
Городской квест «Фантастические твари. Тайны НеЧистых прудов»
Начало: Начало экскурсии Метро Чистые пруды. Выход 1
3 янв в 11:00
8 янв в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Юные исследователи откроют секреты древней Москвы, найдут магические кристаллы и услышат легенды. Подарите детям незабываемое приключение
Начало: У метро «Охотный Ряд»
20 дек в 10:00
21 дек в 10:30
от 7200 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
990 ₽ за человека