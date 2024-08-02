Наверное, вы много раз видели здание из красного кирпича с надписью «Красный Октябрь» в центре Москвы. Это и есть знаменитая шоколадная фабрика. В конце XIX веке здесь начали производить сладости. Конечно же, в здании уже давно нет фабрики.
Но со мной вы прогуляетесь по истории производства шоколада в Москве и узнаете о жизни здания в наши дни.
Но со мной вы прогуляетесь по истории производства шоколада в Москве и узнаете о жизни здания в наши дни.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 16:00
Описание экскурсии
Золотой остров в центре Москвы Через современный парк Музеон мы попадём на Золотой остров в центре Москвы. По пути нам встретятся причудливые скульптуры и кофейни, где можно будет взять с собой кофе, мороженое или легкий перекус. На стрелке острова нас встретит самый высокий и самый скандальный памятник в Москве. Вы узнаете о том, как он тут оказался и за что его так не любят москвичи. Фотозоны Английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел. Панорама Московского Кремля Мы покинем остров по Патриаршему мосту, любуясь великолепной панорамой Московского Кремля и найдем такую же панораму в неожиданном месте у каждого россиянина. В конце экскурсии поговорим про нелегкую судьбу главного православного храма России — Храма Христа Спасителя. Службы в нем ведет Патриарх Московский и всея Руси. После экскурсии вы сможете подняться на смотровую площадку храма и ещё раз полюбоваться видами столицы с высоты птичьего полета. Важно знать:
На экскурсию допускаются дети не младше 8 лет.
индивидуально, по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Музеон
- Памятник в честь 300летия Российского флота
- Болотный остров
- Территория арт-кластера Красный Октябрь
- ГЭС-2
- Патриарший мост
- Панорама Московского Кремля
- Храм Христа Спасителя
- Дом-сказка (доходный дом Зинаиды Перцовой)
Что включено
- Услуги гида
- Памятные сувениры об экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: Парк Музеон
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуально, по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Производство шоколадных конфет на территории уже нет
- Поэтому провести дегустацию с конвейера невозможно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
елена
2 авг 2024
М
Марина
17 дек 2023
Экскурсия «Красный октябрь», провела Елена. Рассказ был замечательный. Посетили храм. Прогулялись по улицам фабрика. Впитали дух это места. Прогулялись до ГЭС, познакомились с памятником Глина. . полюбовались открыточным видом Кремля. Все было супер!
Н
Наталья
31 авг 2023
А
Александра
7 авг 2023
Ходили на экскурсию по инициативе моего сына. Потрясающе провели время, узнали много нового. Елена очень легкая, позитивная. Информацию дает легко. Мне все очень понравилось! Обязательно пойдем на другие экскурсии с Еленой по родному городу.
В
Владимир
6 авг 2023
Очень понравилась экскурсия на «Красный октябрь». Елена замечательный экскурсовод, нам очень повезло, что нашли именно ее. Спасибо большое
А
Альбина
12 июл 2023
Лена рассказывает интересно, с юмором, подходит к каждому индивидуально. Увлекла даже ребенка, которому обычно скучно и не интересно) Брала экскурсию для друзей, но и сама узнала что-то новое
Н
Наталия
8 июн 2023
Очень насыщенная и познавательная экскурсия. Рекомендую. Спасибо огромное Елене.
Ю
Юлия
19 дек 2022
Отличная экскурсия! Гуляли женской компанией, часто в выходные выходим куда то, но впервые решили не просто гулять)). Экскурсовод чудесная. Рассказала нам много интересного, хотя мы и находились в родном городе)). Легко, с юмором, множество интересных фактов. На протяжении прогулки было и несколько небольших сюрпризов-сувенирчиков, приятно). Обязательно сходим и на другие авторские экскурсии! Спасибо.
А
Андрей
8 дек 2022
Экскурсовод Глаголева Елена. Прекрасное знание истории объекта, увязка с историческими событиями в самой Москве; увлеченность; великолепный экскурсионный рассказ и "фишечки" (собственноручно изготовленные открытки, конфеты (истории сознания которых она коснулась в ходе экскурсии)). Очень доброжелательная и общительная девушка.
О
Оксана
27 ноя 2022
Н
Наталья
12 ноя 2022
М
Маргарита
4 ноя 2022
Экскурсия очень понравилась! В полном восторге!) Узнали много нового. Экскурсовод Елена очень лёгкая, отзывчивая, повествует очень интересно. Обратимся обязательно ещё!))) Спасибо ей огромное за восхитительную прогулку!)))
О
Ольга
17 авг 2022
Вчера прекрасно прогулялась по интереснейшему маршруту Сладкой экскурсии, придуманной и проведенной Еленой. Спасибо большое! Было очень интересно, два с половиной часа пролетели незаметно в теплой, дружеской и легкой атмосфере. Прошлись по прекрасным паркам, скверам и набережным - ничуть не устав. Непременно схожу еще на прогулку с Еленой! До новых встреч!
И
Игнат
7 авг 2022
Спасибо Вам, Елена, за экскурсию, за уютную прогулку, за информацию. Я очень люблю Москву и мне всегда интересно узнавать о ней новую информацию в разных форматах. Почти три часа прошли быстро, неформально, вкусно, и, конечно, я получила для себя новые знания. Удачи вам в вашем деле!
А
Ангелина
6 авг 2022
Спасибо, Елена, за прекрасную прогулку по Москве! Было интересно погрузиться в историю шоколадной фабрики, побродить по Болотному острову и полюбоваться южной стеной Кремля. Дочке очень понравилась экскурсия! Успехов в создании новых нестандартных маршрутов!
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