Золотой остров в центре Москвы Через современный парк Музеон мы попадём на Золотой остров в центре Москвы. По пути нам встретятся причудливые скульптуры и кофейни, где можно будет взять с собой кофе, мороженое или легкий перекус. На стрелке острова нас встретит самый высокий и самый скандальный памятник в Москве. Вы узнаете о том, как он тут оказался и за что его так не любят москвичи. Фотозоны Английская телефонная будка или железный человек из киновселенной Марвел. Панорама Московского Кремля Мы покинем остров по Патриаршему мосту, любуясь великолепной панорамой Московского Кремля и найдем такую же панораму в неожиданном месте у каждого россиянина. В конце экскурсии поговорим про нелегкую судьбу главного православного храма России — Храма Христа Спасителя. Службы в нем ведет Патриарх Московский и всея Руси. После экскурсии вы сможете подняться на смотровую площадку храма и ещё раз полюбоваться видами столицы с высоты птичьего полета. Важно знать:

На экскурсию допускаются дети не младше 8 лет.