Если в Петербурге прогулкой по дворам и парадным никого не удивишь, то в Москве наша команда — первопроходцы.
С нами вы узнаете об устройстве доходных домов, разберётесь в тонкостях дореволюционного быта и не пропустите любопытные детали.
Мы изучим фасады пяти зданий, познакомимся с модерном и неоклассикой, а ещё заглянем в несколько парадных подъездов в поисках артефактов ушедших эпох.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Эта насыщенная деталями архитектурная прогулка погрузит вас в атмосферу и эстетику доходных домов начала 20 века. А также откроет неожиданные подробности быта буржуазной Остоженки и аристократической Пречистенки.
Вы оцените:
- Историю «дома под рюмкой» Якова Филатова и творчество архитектора Валентина Дубовского
- Тот самый Калабуховский дом, где Булгаков поселил профессора Преображенского
- Авторский почерк гения московского модерна Льва Кекушева
- Дом Якова Рекка, известного девелопера начала 20 века
Вместе мы обсудим:
- Технические достижения в строительстве на рубеже 19 и 20 веков
- Появление канализации, электричества и телефонной связи в доходных домах
- Оригинальные детали и элементы декора: метлахскую плитку, деревянные рамы и двери, лепнину
- Судьбу доходных домов в советское время
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 910 туристов
Меня зовут Яна, я профессиональный аттестованный экскурсовод в Москве, создаю маршруты для прогулок и провожу индивидуальные экскурсии. Я показываю места, которые люблю сама, которые раскрывают Москву с неожиданной стороны. Вместе с моим коллегой Михаилом мы исследуем город, чтобы потом делиться нашими открытиями. Даже небольшие городские детали увлекают и погружают в историю, и после экскурсии вы начнёте их замечать.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 окт 2025
Было интересно. Все понравилось.
Н
Наталья
4 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, совпало все- погода, маршрут, экскурсовод. Михаил интересный рассказчик. много знает. Самое большое и ценное в этом путешествии это возможность заходить в парадные доходных домов. Спасибо!
Е
Екатерина
30 июн 2025
Отлично погуляли. Большое спасибо гиду Михаилу. Особенно понравилось то, что заходили в подъезды. Этого не хватает на прогулках - когда о чем-то рассказывают, увидеть со всех сторон. В этот раз пазл сложился
