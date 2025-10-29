Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Если в Петербурге прогулкой по дворам и парадным никого не удивишь, то в Москве наша команда — первопроходцы.



С нами вы узнаете об устройстве доходных домов, разберётесь в тонкостях дореволюционного быта и не пропустите любопытные детали.



Мы изучим фасады пяти зданий, познакомимся с модерном и неоклассикой, а ещё заглянем в несколько парадных подъездов в поисках артефактов ушедших эпох.