Скучных мест в Москве нет, а столица не заканчивается на центре.
Приглашаю вас убедиться в этом и исследовать Варшавку! Вдали от шумных улиц вы откроете для себя район, который хранит уникальную историю. Узнаете о самом длинном доме города и о единственном в стране профессиональном еврейском театре. Заглянете на местный рынок и не уйдёте оттуда без маленького сувенира.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Архитектурные раритеты района: здания конца 1940-х годов, спроектированные известным архитектором
- Мозаичные граффити — современное искусство, выполненное художником вместе с жителями
- Москворецкий рынок — один из самых дешёвых рынков Москвы. Здесь вы познакомитесь с местным фудкортом
- Районный центр «Ангара». Первый старый кинотеатр в списке преобразования столицы и проект архитектурного бюро Аманды Ливит
Вы услышите:
- Об особенностях топонимики района: как формировались названия улиц и кто из учёных принимал в этом участие
- Самой длинной улице Москвы, «лежачем небоскрёбе» и самой короткой ветке метро
- Малопонятном термине «Волхонка-ЗИЛ»: откуда пошло название, как связано с развитием окраин и почему осталось только на бумаге
- Нюансах местного шуточного жаргона, «бассейке» и «гармошках»
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на возрастную категорию 12+
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Варшавская» (БКЛ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Оксана. Я родилась и выросла в Москве. Мой город — это огромный мир и я не перестаю удивляться его неисчерпаемой истории, красоте и вечной молодости. Мобильная уличнаяЗадать вопрос
