фотография, которой я увлечена, отражает мой взгляд и мои эмоции, которые я черпаю в момент единения с городом. Закончив Школу гида «Глазами инженера» и вдохновившись новыми знаниями, я готова не только любоваться своим прекрасным городом, но и научиться читать его и делиться своими открытиями с такими же заинтересованными людьми. Мне нравится, когда мы с вами становимся дружной командой исследователей. Приглашаю вас на мой авторский маршрут в южную часть Москвы пройти по местам моего детства и посмотреть на город с непривычной стороны.