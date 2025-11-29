Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Один из этих соборов возвышается над столицей и знаменит на весь мир. О втором, камерном, знает не каждый. И всё-таки их ценность для православной и русской культуры в целом сопоставима. Вы исследуете оба храма, узнаете их истории и увидите хранящиеся в них святыни. А также полюбуетесь панорамой Москвы со смотровой площадки.