Один из этих соборов возвышается над столицей и знаменит на весь мир. О втором, камерном, знает не каждый. И всё-таки их ценность для православной и русской культуры в целом сопоставима. Вы исследуете оба храма, узнаете их истории и увидите хранящиеся в них святыни. А также полюбуетесь панорамой Москвы со смотровой площадки.
Описание экскурсии
В храме Христа Спасителя:
- Вы услышите о строительстве, разрушении и восстановлении главного православного храма России. И поймёте, почему его называют символом минувших 200 лет российской истории.
- Представите себе, как должен был выглядеть этот район по проекту Бориса Иофана и что планировалось возвести на месте храма.
- Оцените титанический труд лучших художников своего времени, которые выполнили росписи стен собора. И догадаетесь, какие послания потомкам в этих росписях зашифрованы.
- Узнаете, почему здесь установлены императорские троны и где во время рождественской службы находится президент РФ и члены правительства.
• Подниметесь на обзорные площадки и посмотрите на Москву с 40-метровой высоты. Отсюда видно даже вертолётную площадку в Кремле! В храме Илии Пророка в Обыденском переулке:
- Вы полюбуетесь великолепием убранства.
- Выясните, почему судьба этой церкви менее драматична, чем судьба храма Христа Спасителя.
- Раскроете, почему он не подвергся разграблению наполеоновской армии.
- Рассмотрите ценные иконы Спасителя и Казанской Богоматери работы Симона Ушакова, а также чудотворную икону «Нечаянная Радость».
- Услышите рассказ о том, как в храм Ильи Пророка попал кусочек Пояса Богородицы и о чём около него молятся.
• Поймёте, почему в душе верующего после посещения этого небольшого храма остаётся тихая радость. Важная информация:
- Дополнительно оплачивается входной билет в храм Христа Спасителя — 600 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Соблюдайте дресс-код! На экскурсии мы посетим храмы и монастыри, женщинам необходимо взять платки, выбрать одежду (юбки, платья) ниже колена.
По субботам в 13.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Храм пророка Ильи в Обыденском переулке
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Христа Спасителя - 600 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская
Завершение: 2-й Обыденский переулок 6/3, стр. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Дополнительно оплачивается входной билет в храм Христа Спасителя - 600 руб. /чел
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Соблюдайте дресс-код! На экскурсии мы посетим храмы и монастыри, женщинам необходимо взять платки, выбрать одежду (юбки, платья) ниже колена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
