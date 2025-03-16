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Храм с нарядными кокошниками, шатрами и фигурными куполами — один из самых красивых и загадочных в России. Вы откроете любопытные факты и легенды о его строительстве. Осмотрите необычное убранство собора и поймёте, что за каждым его артефактом — свой замысел. Узнаете, какие архитектурные тайны до сих пор не раскрыты. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.