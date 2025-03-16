Храм с нарядными кокошниками, шатрами и фигурными куполами — один из самых красивых и загадочных в России. Вы откроете любопытные факты и легенды о его строительстве. Осмотрите необычное убранство собора и поймёте, что за каждым его артефактом — свой замысел. Узнаете, какие архитектурные тайны до сих пор не раскрыты. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание аудиогида
- Вы пройдёте по галереям нижнего и верхнего яруса собора и разберётесь в логике его запутанных лабиринтов
- Рассмотрите редкие фрески и иконы, на которых изображён Василий Блаженный
- Увидите вериги 16 века, фрагменты куполов и средневековые клады
- Поймёте, что сюжеты и выбор древних икон, единичные шедевры стиля модерн — всё здесь появилось неслучайно
- Прикоснётесь к загадкам древних зодчих, не разгаданным по сей день
Вы узнаете:
- Историю создания архитектурного шедевра на Красной площади — кто заказал собор, кто его построил и за какой срок
- Как образ святого Николы изменил замысел царя
- Почему у Покровского собора появилось второе название
- Кем был Василий Блаженный и какие чудеса совершал при жизни
- Тайну спасения храма от разрушения
- Как выглядела древняя банковская ячейка (и при чём здесь православная святыня)
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в храм — 600 ₽ за человека, льготный билет — 300 ₽
- Собор открыт для посещения ежедневно, кроме среды (выходной день), с 10:00 до 18:00. Вход закрывается за 45 минут до окончания рабочего дня
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В храме Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 11271 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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