Храм Василия Блаженного является уникальным явлением русской архитектуры, единственном в своём роде. «Если бы я мог, я преподнёс бы его тебе на ладони» — писал французский император Наполеон своей жене Жозефине.

Вы пройдёте по запутанным лабиринтам храма и рассмотрите редкие фрески и иконы, где изображён Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. На экспозиции собора вы увидите вериги XVI века и фрагменты куполов. Во время тура вы узнаете, что означает слово «опростоволосится», как выглядела древняя банковская ячейка, и научитесь разбираться в средневековой архитектуре.

Вам предстоит прикоснуться к загадке древних зодчих, не разгаданной по сей день. Вы узнаете, как святой образ святого Николы изменил замысел царя и воздвиг для себя церковь в ансамбле собора. Сюжеты и выбор древних икон, единичные шедевры стиля модерн — все артефакты появились в соборе неслучайно. Храм Василия Блаженного с радостью поделится с вами своей историей, преданием и чудесами.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.