Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом

Храм Василия Блаженного

5
2 отзыва
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом
Храм Василия Блаженного: аудиоэкскурсия с билетом

Что вы увидите 🤩

  • Интерьер церкви Василия Блаженного
  • Фрагменты кровли куполов церкви
  • Комплекс из девяти церквей
Храм Василия Блаженного является уникальным явлением русской архитектуры, единственном в своём роде. «Если бы я мог, я преподнёс бы его тебе на ладони» — писал французский император Наполеон своей жене Жозефине.
Вы пройдёте по запутанным лабиринтам храма и рассмотрите редкие фрески и иконы, где изображён Василий Блаженный и чудеса, которые он совершал при жизни. На экспозиции собора вы увидите вериги XVI века и фрагменты куполов. Во время тура вы узнаете, что означает слово «опростоволосится», как выглядела древняя банковская ячейка, и научитесь разбираться в средневековой архитектуре.
Вам предстоит прикоснуться к загадке древних зодчих, не разгаданной по сей день. Вы узнаете, как святой образ святого Николы изменил замысел царя и воздвиг для себя церковь в ансамбле собора. Сюжеты и выбор древних икон, единичные шедевры стиля модерн — все артефакты появились в соборе неслучайно. Храм Василия Блаженного с радостью поделится с вами своей историей, преданием и чудесами.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Взрослый билет + аудиоэкскурсия
1 090 ₽
Дети до 17 лет + аудиоэкскурсия
590 ₽
Пенсионный + аудиоэкскурсия
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в собор Василия Блаженного
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • <strong>ВНИМАНИЕ: с 28 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад. </strong>
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем
Начало: Спасская башня кремля (Красная площадь, 3)
Завершение: Храм Василия Блаженного (Красная площадь, 2)
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, первая среда месяца — выходной
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10:00 до 18:00, первая среда месяца — выходной

WeGoTrip
WeGoTrip
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