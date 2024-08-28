Храм Василия Блаженного (Покровский собор) — один из символов России.
В ходе экскурсии мы осмотрим его со всех сторон, изучим причудливые главы, настенные иконы, декоративные элементы. А также полюбуемся видами Красной площади с разных ракурсов.
В ходе экскурсии мы осмотрим его со всех сторон, изучим причудливые главы, настенные иконы, декоративные элементы. А также полюбуемся видами Красной площади с разных ракурсов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:30
Описание экскурсии
Храм был построен в 16 веке по велению царя Ивана IV Грозного как памятник победе русского воинства. За прошедшие века он стал свидетелем торжественных, трагических и повседневных страниц истории Российского государства. На экскурсии вы узнаете:
- Какой победе русского оружия посвящён храм
- Как он пережил Смутное время и Отечественную войну 1812 года
- Сколько храмов входит в архитектурный ансамбль собора
- Как изменился храм в 17 веке
- Какого цвета были главы собора
- Что случилось с храмом в советское время
Организационные детали
- Экскурсия включает внешний осмотр храма. После неё вы можете самостоятельно посетить музей Покровского собора (работает без выходных), осмотреть интерьеры храма и экспозицию
- Программа будет интересна взрослым и детям с 14 лет
- В стоимость всё включено
в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в воскресенье в 14:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 314 туристов
Здравствуйте! Спасибо за интерес к моим экскурсиям! Я Елена, коренная москвичка. Любовь к Москве и изучение её истории привели меня в новую профессию. Я стала аккредитованным гидом. И теперь с удовольствием делюсь с вами увлекательной историей нашей столицы. Делаю яркие и динамичные маршруты с дружелюбной атмосферой и вниманием к гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
28 авг 2024
Экскурсия замечательная!!! Казалось бы, столько уже знала про Храм Василия Блаженного, но это мне только казалось) Елена помогла увидеть этот чудесный храм совершенно с другого ракурса, вернее сказать со многих
Марина
27 авг 2024
Большое спасибо экскурсоводу Елене Морозовой!
Полтора часа пролетели незаметно - так увлекателен был ее рассказ! Это было интересно и занимательно. Чувствуется, что Елена любит и знает своё дело!
Полтора часа пролетели незаметно - так увлекателен был ее рассказ! Это было интересно и занимательно. Чувствуется, что Елена любит и знает своё дело!
С
Светлана
20 авг 2024
спасибо большое, мы с сыном получили большое удовольствие от экскурсии и спасибо за памятные подарочки)
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