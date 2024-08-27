Ильинка на удивление обделена вниманием москвичей и гостей столицы, хотя находится неподалёку от Кремля. Она как драгоценная жемчужина, спрятанная на самом видном месте. С начала 20 века здесь почти ничего не изменилось, что для Москвы редкая удача.
Вы пройдёте Ильинку от начала до конца: полюбуетесь её старинной архитектурой и прикоснётесь к её истории.
Вы пройдёте Ильинку от начала до конца: полюбуетесь её старинной архитектурой и прикоснётесь к её истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- ГУМ
- Церковь Илии Пророка
- Гостиный двор
- Биржевую площадь
- Здание Азово-Донского банка
Вы узнаете:
- Что общего между старинной Москвой и Азией
- Какому роду войск покровительствует Илия Пророк и почему
- Каким традициям остаются верны москвичи
- Как жил купец, который мог позволить себе всё
- С какими проблемами сталкивались первые нефтяные олигархи России и при чём тут ослы
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
в понедельник в 14:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 46 туристов
Профессиональный экскурсовод с 2014 года и краевед-любитель по жизни. Я люблю свою страну, а Москва — город, где история России раскрывается в полной мере. Считаю, что в экскурсии важны не тонкости архитектурного стиля, даты и количество этажей, а люди и их судьбы, смыслы и причинно-следственные связи того, что было.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
27 авг 2024
Увлекательная экскурсия, очень лёгкий маршрут, начинающийся на Красной площади, узнала много нового от Елены,она прекрасная рассказчица, экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось задержаться с ней ещё на пару часов. Рекомендую!!
П
Павел
19 авг 2024
Хорошая экскурсия, интересная и познавательная! Экскурсовод Елена отлично владеет материалом, увлекательно рассказывает, с необходимыми пояснениями в контексте предмета рассказа. Сам предмет экскурсии, улица Ильинка, здания на ней и исторические личности и явления этой местности, не столь раскручены в экскурсионном плане, как банальные известные всем объекты; тем и интересны.
Г
Галина
15 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод хороший рассказчик. Рассказывает интересно, с фотографиями. Много интересного я узнала. Время пролетело неожиданно быстро. Большое спасибо, Елена.
Входит в следующие категории Москвы
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