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Ильинка на удивление обделена вниманием москвичей и гостей столицы, хотя находится неподалёку от Кремля. Она как драгоценная жемчужина, спрятанная на самом видном месте. С начала 20 века здесь почти ничего не изменилось, что для Москвы редкая удача.



Вы пройдёте Ильинку от начала до конца: полюбуетесь её старинной архитектурой и прикоснётесь к её истории.