Красная площадь и её окрестности

Побывать у самых главных достопримечательностей Москвы и погрузиться в изучение города
Эта экскурсия — для тех, кто приезжает впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности.

Или для тех, кто давно живет здесь, но в самом центре бывает редко и совсем не знает, казнили
людей на Лобном месте или нет. Мы пройдём по центральным улицам и площадям — поговорим об истории города, его формировании. И конечно, обсудим не только факты, но и легенды о столице.

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Красную площадь, на которой стоит древний Покровский собор — символ Москвы, известный как храм Василия Блаженного
  • Театральную площадь: посчитаем сколько на ней театров и кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь»
  • Никольскую улицу, где мы поговорим о Китай-городе

А ещё — нулевой километр, откуда ведут отсчёт все дороги в России, здание Государственной думы, Александровский сад и Могилу Неизвестного Солдата.

Вы узнаете:

  • почему Москва стала столицей
  • сколько раз горел Большой театр
  • на месте чего возник Александровский сад
  • как из древнего города Москва превратилась в крупнейший мегаполис
  • что общего между Лениным и Наполеоном
  • кто построил Храм Василия Блаженного и что с ним случилось потом

Организационные детали

  • Если захотите, мы можем сделать паузу и выпить чашечку кофе — оплачивается дополнительно. В ГУМе можно купить вкусное мороженое, возьмите с собой наличные
  • Посещение территории Кремля и Покровского собора не входит в экскурсию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 50 туристов
Я просто обожаю Москву! За годы работы гидом показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет,
и на наших прогулках будет много истории из достоверных источников. Я также люблю архитектуру и научу тебя понимать ее. Я не люблю занудные долгие рассказы, так что у нас будут только сочные интересные факты.

