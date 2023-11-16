Надеть наушники и отправиться в фантастическое путешествие по Ленинградскому вокзалу
Это не просто экскурсия, а настоящий спектакль, в котором события будут происходить с вами и вокруг вас. Освободите 50 минут своего времени и отправляйтесь на Ленинградский вокзал. Там вас ждёт первый в мире иммерсивный аудиоспектакль, поставленный на железнодорожном вокзале. Вашим гидом станут голоса в наушниках, а штурманом — подсказки в смартфоне.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прикоснуться к прошлому и будущему на железнодорожном вокзале — таким мог бы быть сюжет фантастического фильма, но у вас есть возможность сделать это в реальности! Во время прогулки вы:
- Увидите оригинальную кирпичную кладку, которой более 150 лет
- Прикоснётесь к каслинской лестнице, которая помнит шаги императора
- Полюбуетесь масштабным панно современного художника
- Найдёте артефакты времён царской России
- Отправите послание себе в будущее
- Услышите рассказы и истории пассажиров
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия, аудиогид в вашем телефоне проведёт вас по самым интересным местам вокзала
- Для участия вам потребуются наушники и смартфон. Инструкцию по подключению вы получите сразу после бронирования.
- Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте спектакля
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Ленинградском вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Северо-Западная региональная дирекция железнодорожных вокзалов — структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД». Мы являемся организаторами уникального экскурсионного продукта — иммерсивного аудиоспектакля «Ленинградский». Это первый в мире иммерсивный аудиоспектакль, который проходит на железнодорожном вокзале. И вот уже почти 2 года мы получаем восторженные отзывы от посетителей!
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