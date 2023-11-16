Это не просто экскурсия, а настоящий спектакль, в котором события будут происходить с вами и вокруг вас. Освободите 50 минут своего времени и отправляйтесь на Ленинградский вокзал. Там вас ждёт первый в мире иммерсивный аудиоспектакль, поставленный на железнодорожном вокзале. Вашим гидом станут голоса в наушниках, а штурманом — подсказки в смартфоне.