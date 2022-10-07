Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка про счастье и любовь к Москве
Надевайте наушники с объемным звучанием и отправляйтесь в другую реальность — да-да, столица предстанет перед вами иной, буквально оживет. Вашими проводниками в этом иммерсивном мире станут наши героини: вы услышите их диалоги и размышления, исторические заметки о Москве и любопытные факты. Всё вплетается в одну художественную линию и заряжает позитивным настроением!
Бульвары, улицы, переулки
Первая героиня встретит вас на Центральном рынке, но она даже не представляет, что ждет ее на привычном маршруте. Вы последуете за ней по Петровскому бульвару, через старинный Высоко-Петровский монастырь, Музей современного искусства, сад «Эрмитаж» и театр «Ленком». Узнаете о памятниках на бульварах, вспомните произведения Пушкина и раскроете, что связывает Высоцкого и Церетели, Федора Толстого и Марию Аргуэльо. Вместе вы сделаете 5000 шагов к счастью.
Организационные детали
Прогулка проходит в сопровождении двух актрис и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами
Начало прогулки на Центральном рынке (метро Трубная), окончание — около театра «Ленком»
Прокат беспроводных наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость
Как насчет физической нагрузки? Придется бегать на прогулке? Могут ли участвовать пожилые люди и беременные женщины? Бегать почти не придется, а вот ходить в течение 50-80 минут — да. Поэтому подберите удобную одежду и обувь, освободите руки и будьте бодры и веселы:) Что же касается пожилых и беременных, уверены, они получат такое же удовольствие, как и все остальные участники!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Наш проект — это лучшие в России туристические мероприятия в формате иммерсивных прогулок с элементами уличного спектакля (Премия «Маршрут года» 2019; «Мастера гостеприимства»). Эмоциональные и наполненные смыслом иммерсивные прогулки, где гости становятся участниками разворачивающихся событий. Наши исторические или развлекательные прогулки проходят в технологичных наушниках, с помощью которых и получается то самое вовлечение и иммерсия. А неожиданные сюжеты и игра актёров дополняют реальность.