Лучшее время для участия в этой прогулке - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и зелеными бульварами. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной мероприятие возможно, но потребуется теплая одежда и готовность к непогоде.

современного искусства и сад "Эрмитаж". Путешествие длится 70 минут и завершается у театра "Ленком". Прокат наушников и дождевиков включен в стоимость. Это шанс увидеть столицу в новом свете и зарядиться позитивом

Описание экскурсии

Прогулка про любовь к Москве и счастье

Надевайте наушники с объемным звучанием и отправляйтесь в другую реальность — да-да, столица предстанет перед вами иной, буквально оживет. Вашими проводниками в этом иммерсивном мире станут наши героини: вы услышите их диалоги и размышления, исторические заметки о Москве и любопытные факты. Всё вплетается в одну художественную линию и заряжает позитивным настроением!

Бульвары, улицы, переулки

Первая героиня встретит вас на Центральном рынке, но она даже не представляет, что ждет ее на привычном маршруте. Вы последуете за ней по Петровскому бульвару, через старинный Высоко-Петровский монастырь, Музей современного искусства, сад «Эрмитаж» и театр «Ленком». Узнаете о памятниках на бульварах, вспомните произведения Пушкина и раскроете, что связывает Высоцкого и Церетели, Федора Толстого и Марию Аргуэльо. Вместе вы сделаете 5000 шагов к счастью.

Организационные детали

Прогулка проходит в сопровождении двух актрис и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами

Начало прогулки на Центральном рынке (метро Трубная), окончание — около театра «Ленком»

Прокат беспроводных наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость

Как насчет физической нагрузки? Придется бегать на прогулке? Могут ли участвовать пожилые люди и беременные женщины?

Бегать почти не придется, а вот ходить в течение 50-80 минут — да. Поэтому подберите удобную одежду и обувь, освободите руки и будьте бодры и веселы:) Что же касается пожилых и беременных, уверены, они получат такое же удовольствие, как и все остальные участники!