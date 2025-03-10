Маршрут проходит через Петровский бульвар, Высоко-Петровский монастырь, Музей читать дальшеуменьшить
современного искусства и сад "Эрмитаж". Путешествие длится 70 минут и завершается у театра "Ленком". Прокат наушников и дождевиков включен в стоимость. Это шанс увидеть столицу в новом свете и зарядиться позитивом
Лучшее время для участия в этой прогулке - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время можно насладиться теплым климатом и зелеными бульварами. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной мероприятие возможно, но потребуется теплая одежда и готовность к непогоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Петровский бульвар
Высоко-Петровский монастырь
Музей современного искусства
Сад «Эрмитаж»
Театр «Ленком»
Описание экскурсии
Прогулка про любовь к Москве и счастье
Надевайте наушники с объемным звучанием и отправляйтесь в другую реальность — да-да, столица предстанет перед вами иной, буквально оживет. Вашими проводниками в этом иммерсивном мире станут наши героини: вы услышите их диалоги и размышления, исторические заметки о Москве и любопытные факты. Всё вплетается в одну художественную линию и заряжает позитивным настроением!
Бульвары, улицы, переулки
Первая героиня встретит вас на Центральном рынке, но она даже не представляет, что ждет ее на привычном маршруте. Вы последуете за ней по Петровскому бульвару, через старинный Высоко-Петровский монастырь, Музей современного искусства, сад «Эрмитаж» и театр «Ленком». Узнаете о памятниках на бульварах, вспомните произведения Пушкина и раскроете, что связывает Высоцкого и Церетели, Федора Толстого и Марию Аргуэльо. Вместе вы сделаете 5000 шагов к счастью.
Организационные детали
Прогулка проходит в сопровождении двух актрис и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами
Начало прогулки на Центральном рынке (метро Трубная), окончание — около театра «Ленком»
Прокат беспроводных наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость
Как насчет физической нагрузки? Придется бегать на прогулке? Могут ли участвовать пожилые люди и беременные женщины? Бегать почти не придется, а вот ходить в течение 50-80 минут — да. Поэтому подберите удобную одежду и обувь, освободите руки и будьте бодры и веселы:) Что же касается пожилых и беременных, уверены, они получат такое же удовольствие, как и все остальные участники!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2400 ₽
Дети до 12 лет
2000 ₽
Пенсионеры
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центральный рынок м Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 97 туристов
«Голос внутри» — это не обычная экскурсия. Это иммерсивный аудиоспектакль, который разворачивается прямо на улицах города.
Надев наушники, вы оказываетесь внутри истории: звучат голоса героев, музыка и атмосферные звуки. Город становится читать дальшеуменьшить
декорацией, а маршрут — сценой, где события разворачиваются прямо вокруг вас.
Во время прогулки вы не просто слушаете факты — вы проживаете сюжет. Истории оживают, знакомые улицы открываются с новой стороны, а неожиданная игра актёров и сюжетные повороты превращают прогулку в настоящее приключение.
Наши гости часто говорят, что это похоже на аудиоспектакль в движении, путешествие во времени и новый способ почувствовать город.
«Голос внутри» — это формат для тех, кто устал от обычных экскурсий и хочет получить эмоции, атмосферу и необычный опыт.
Вы не только узнаете интересные истории о городе, но и увидите его совсем по-другому — словно он сам рассказывает вам свои тайны.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алена
Потрясающая прогулка, гуляли с сыном, отлично все абсолютно, но рассказывать не буду, чтобы не раскрывать секреты.
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Маргарита
Прекрасная экскурсия. Привычный и обычный город представляется экскурсоводами с совершенно другой стороны. Это не просто экскурсия, а целый спектакль, где декорации - сам город, а актеры мы сами. Отличное путешествие прямо в городе, море позитива и только положительные эмоции!!! Однозначно, рекомендую посетить эту экскурсию!!!
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Мария
С удовольствием провели выходные на этой прогулке, зарядилась хорошим настроением на всю неделю. Формат интересный, динамичный, хотелось бы сходить на подобную прогулку по другим темам
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Н
Наталья
Отличная экскурсия, можно даже сказать фильм "Катя, Марина, Москва". С удовольствием бы еще побывала на продолжении
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М
Марина
Спасибо за интересную экскурсию в необычном инновационном формате! Рекомендую!
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Е
Екатерина
Спасибо! было необычно) увлекательно)
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