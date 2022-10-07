На нашей иммерсивной театрализованной прогулке вы вырветесь из всех шаблонов о Москве, научитесь слышать и распознавать ее голос, а также принимать приятные сюрпризы от улиц, домов и даже фонарей. Эти 70 минут от Трубной до Пушкинской подарят новые впечатления и зарядят счастьем и гостей, и жителей столицы. Откройтесь городу и откройте город так как никогда прежде!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка про счастье и любовь к Москве

Надевайте наушники с объемным звучанием и отправляйтесь в другую реальность — да-да, столица предстанет перед вами иной, буквально оживет. Вашими проводниками в этом иммерсивном мире станут наши героини: вы услышите их диалоги и размышления, исторические заметки о Москве и любопытные факты. Всё вплетается в одну художественную линию и заряжает позитивным настроением!

Бульвары, улицы, переулки

Первая героиня встретит вас на Центральном рынке, но она даже не представляет, что ждет ее на привычном маршруте. Вы последуете за ней по Петровскому бульвару, через старинный Высоко-Петровский монастырь, Музей современного искусства, сад «Эрмитаж» и театр «Ленком». Узнаете о памятниках на бульварах, вспомните произведения Пушкина и раскроете, что связывает Высоцкого и Церетели, Федора Толстого и Марию Аргуэльо. Вместе вы сделаете 5000 шагов к счастью.

Организационные детали

Прогулка проходит в сопровождении двух актрис и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами

Начало прогулки на Центральном рынке (метро Трубная), окончание — около театра «Ленком»

Прокат беспроводных наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость

Как насчет физической нагрузки? Придется бегать на прогулке? Могут ли участвовать пожилые люди и беременные женщины?

Бегать почти не придется, а вот ходить в течение 50-80 минут — да. Поэтому подберите удобную одежду и обувь, освободите руки и будьте бодры и веселы:) Что же касается пожилых и беременных, уверены, они получат такое же удовольствие, как и все остальные участники!