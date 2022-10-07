Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»

Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!) , слушая ее голос и следуя за персонажами

На нашей иммерсивной театрализованной прогулке вы вырветесь из всех шаблонов о Москве, научитесь слышать и распознавать ее голос, а также принимать приятные сюрпризы от улиц, домов и даже фонарей.

Эти 70 минут от Трубной до Пушкинской подарят новые впечатления и зарядят счастьем и гостей, и жителей столицы. Откройтесь городу и откройте город так как никогда прежде!
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Ближайшие даты:
8
окт
9
окт
15
окт
16
окт
22
окт
23
окт
29
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка про счастье и любовь к Москве

Надевайте наушники с объемным звучанием и отправляйтесь в другую реальность — да-да, столица предстанет перед вами иной, буквально оживет. Вашими проводниками в этом иммерсивном мире станут наши героини: вы услышите их диалоги и размышления, исторические заметки о Москве и любопытные факты. Всё вплетается в одну художественную линию и заряжает позитивным настроением!

Бульвары, улицы, переулки

Первая героиня встретит вас на Центральном рынке, но она даже не представляет, что ждет ее на привычном маршруте. Вы последуете за ней по Петровскому бульвару, через старинный Высоко-Петровский монастырь, Музей современного искусства, сад «Эрмитаж» и театр «Ленком». Узнаете о памятниках на бульварах, вспомните произведения Пушкина и раскроете, что связывает Высоцкого и Церетели, Федора Толстого и Марию Аргуэльо. Вместе вы сделаете 5000 шагов к счастью.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в сопровождении двух актрис и администратора, который поможет с любыми возникающими вопросами
  • Начало прогулки на Центральном рынке (метро Трубная), окончание — около театра «Ленком»
  • Прокат беспроводных наушников на время мероприятия, а также дождевики (при необходимости) включены в стоимость

Как насчет физической нагрузки? Придется бегать на прогулке? Могут ли участвовать пожилые люди и беременные женщины?
Бегать почти не придется, а вот ходить в течение 50-80 минут — да. Поэтому подберите удобную одежду и обувь, освободите руки и будьте бодры и веселы:) Что же касается пожилых и беременных, уверены, они получат такое же удовольствие, как и все остальные участники!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️НеобычныеИнтерактивныеБульварное кольцоСад Эрмитаж🗽Популярные места🖼МузеиУлицы и переулкиЦентр МосквыИммерсивные

Похожие туры в Москве

Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Фонтаны Москвы: освежающая прогулка по знойной столице
Узнать, где можно пить воду прямо из фонтана, и увидеть центр города с нового ракурса
у метро «Александровский сад»
7 окт
8 окт
10 окт
11 окт
5 850 за всё до 6 чел.
Невидимая Москва: иммерсивная экскурсия по скрытым местам города
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.5
6 отзывов
Невидимая Москва: иммерсивная экскурсия по скрытым местам города
Исследовать душевные уголки столицы и получить невероятный опыт, по-новому взглянув на Москву
в ГУМе на Красной площади
Сегодня
8 окт
12 окт
15 окт
2 700 за 1 человека
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
1.5 часа
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Прогулки на теплоходе
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Ежедневная речная прогулка "Вечерняя Москва" от парка Китай-города до причала "Киевский"
За 1,5 часа проплыть из прошлого в будущее столицы и увидеть ее в мягком вечернем свете
на причале "Китай-город", Устьинский сектор "В"
Завтра
7 окт
8 окт
9 окт
500 за 1 человека
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
7 отзывов
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
в районе метро Чеховская
17 окт
24 окт
31 окт
7 ноя
1 430 за 1 человека
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
1 час
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 99 чел.
Организатор экскурсии Прогулки на теплоходе
Прогулки на теплоходе
Нет отзывов
Центральный экспресс: уютная прогулка по Москва-реке
Насладиться красотой столицы на часовом променаде с аудиогидом на борту
на причале «Третьяковский»
800 за 1 человека
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
1.5 часа
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
4.4
13 отзывов
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Водная прогулка на индивидуальном катере по Москва-реке. Права для управления не требуются
Коломенская ул. , 2
11 990 за всё до 3 чел.
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
5
1 отзыв
Китай-город с нового ракурса: пешая прогулка со знатоком
Отправиться на поиск первой печатной книги, небоскреба и асфальта и найти огород у стен Кремля
у станции метро Лубянка
Завтра
7 окт
9 окт
10 окт
70005 600 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Город Счастливых»
1 час 6 минут
🚶 Пешая
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Иммерсивная прогулка «Город Счастливых»
Москва, Рождественский бульвар д. 1
8 окт
9 окт
15 окт
16 окт
2 000 за 1 человека
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
4 отзыва
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
на Славянской площади
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
7 000 за всё до 5 чел.
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
1 час
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Билет на борт
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
33 отзыва
Речная прогулка на теплоходе «Москва»
Прогулка на теплоходе - отличный способ провести время в центре столицы и оказаться вдали от её пробок, шума и суеты
Завтра
7 окт
8 окт
9 окт
от 99 за 1 человека
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
2 часа
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.7
10 отзывов
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
в районе метро Охотный ряд
Завтра
13 окт
20 окт
27 окт
700 за 1 человека
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ева
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города
Ильинский сквер, памятник Кириллу и Мефодию
6 000 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ