О них говорили: «Выше только цари». Приглашаем вас познакомиться с историей промышленников, меценатов, покорителей Сибири и создателей собственной художественной империи. Мы посетим закрытый музей при Строгановской академии и отправимся в роскошную усадьбу Братцево. Вы узнаете о любовных драмах эпохи Екатерины II и интереснейших людях своего времени.

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Описание экскурсии

Автобусная экскурсия по Москве Строгановых

Мы побываем у сохранившихся памятников истории и культуры, которые связаны с представителями великой династии. Проедем по Болвановке, Заяузью, Тверскому бульвару, Мясницкой и Рождественке.

Вы узнаете:

как Строгановы разбогатели на «соляном пути»

какое войско они снарядили для покорения Сибири

как появилось блюдо «бефстроганов»

какие здания для семьи строили Бове, Казаков, Воронихин и Шехтель

как граф Строганов вывел знаменитую породу арабских скакунов

Экскурсия в музей при Строгановской академии

Мы посетим один из самых закрытых и малоизвестных художественных музеев Москвы — музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при МГХПА. Попасть сюда непросто — у вас будет редкая возможность!

Вы увидите:

антикварную мебель разных эпох

западноевропейский фарфор 17–19 веков

коллекции русского художественного металла и эмалей

керамику от Античности до Врубеля

рисунки и эскизы выдающихся художников

Экскурсия по территории усадьбы Братцево с посещением дворца

На протяжении столетий древнейшее московское имение принадлежало выдающимся аристократическим фамилиям России. Граф Строганов приобрёл изысканный дворец в палладианском стиле как «отступное жильё» для своей супруги.

Вы услышите о светской красавице, которая «отбила» фаворита у Екатерины II

Увидите места съёмок фильмов «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Барышня-крестьянка»

Рассмотрите сохранившиеся росписи и «усадебные небеса»

Организационные детали