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Империя Строгановых

Московские особняки, усадьба Братцево и семейные тайны одной из самых влиятельных династий России
О них говорили: «Выше только цари».

Приглашаем вас познакомиться с историей промышленников, меценатов, покорителей Сибири и создателей собственной художественной империи. Мы посетим закрытый музей при Строгановской академии и отправимся в роскошную усадьбу Братцево. Вы узнаете о любовных драмах эпохи Екатерины II и интереснейших людях своего времени.
Империя Строгановых
Империя Строгановых
Империя Строгановых

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия по Москве Строгановых

Мы побываем у сохранившихся памятников истории и культуры, которые связаны с представителями великой династии. Проедем по Болвановке, Заяузью, Тверскому бульвару, Мясницкой и Рождественке.

Вы узнаете:

  • как Строгановы разбогатели на «соляном пути»
  • какое войско они снарядили для покорения Сибири
  • как появилось блюдо «бефстроганов»
  • какие здания для семьи строили Бове, Казаков, Воронихин и Шехтель
  • как граф Строганов вывел знаменитую породу арабских скакунов

Экскурсия в музей при Строгановской академии

Мы посетим один из самых закрытых и малоизвестных художественных музеев Москвы — музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при МГХПА. Попасть сюда непросто — у вас будет редкая возможность!

Вы увидите:

  • антикварную мебель разных эпох
  • западноевропейский фарфор 17–19 веков
  • коллекции русского художественного металла и эмалей
  • керамику от Античности до Врубеля
  • рисунки и эскизы выдающихся художников

Экскурсия по территории усадьбы Братцево с посещением дворца

На протяжении столетий древнейшее московское имение принадлежало выдающимся аристократическим фамилиям России. Граф Строганов приобрёл изысканный дворец в палладианском стиле как «отступное жильё» для своей супруги.

  • Вы услышите о светской красавице, которая «отбила» фаворита у Екатерины II
  • Увидите места съёмок фильмов «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Барышня-крестьянка»
  • Рассмотрите сохранившиеся росписи и «усадебные небеса»

Организационные детали

  • Входные билеты входят в стоимость
  • Экскурсия проводится с использованием радиогидов с одноразовыми наушниками
  • При бронировании укажите ФИО и паспортные данные каждого участника. Паспорт обязательно нужно иметь при себе в день экскурсии
  • В усадьбе Братцево иногда проходят закрытые мероприятия и съёмки — в редких случаях посещение дворца может быть ограничено
  • Обед не входит в программу
  • С вами будет автор программы гид Лариса Соколова

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет3850 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1109 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

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