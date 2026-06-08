О них говорили: «Выше только цари».
Приглашаем вас познакомиться с историей промышленников, меценатов, покорителей Сибири и создателей собственной художественной империи. Мы посетим закрытый музей при Строгановской академии и отправимся в роскошную усадьбу Братцево. Вы узнаете о любовных драмах эпохи Екатерины II и интереснейших людях своего времени.
Приглашаем вас познакомиться с историей промышленников, меценатов, покорителей Сибири и создателей собственной художественной империи. Мы посетим закрытый музей при Строгановской академии и отправимся в роскошную усадьбу Братцево. Вы узнаете о любовных драмах эпохи Екатерины II и интереснейших людях своего времени.
Описание экскурсии
Автобусная экскурсия по Москве Строгановых
Мы побываем у сохранившихся памятников истории и культуры, которые связаны с представителями великой династии. Проедем по Болвановке, Заяузью, Тверскому бульвару, Мясницкой и Рождественке.
Вы узнаете:
- как Строгановы разбогатели на «соляном пути»
- какое войско они снарядили для покорения Сибири
- как появилось блюдо «бефстроганов»
- какие здания для семьи строили Бове, Казаков, Воронихин и Шехтель
- как граф Строганов вывел знаменитую породу арабских скакунов
Экскурсия в музей при Строгановской академии
Мы посетим один из самых закрытых и малоизвестных художественных музеев Москвы — музей декоративно-прикладного и промышленного искусства при МГХПА. Попасть сюда непросто — у вас будет редкая возможность!
Вы увидите:
- антикварную мебель разных эпох
- западноевропейский фарфор 17–19 веков
- коллекции русского художественного металла и эмалей
- керамику от Античности до Врубеля
- рисунки и эскизы выдающихся художников
Экскурсия по территории усадьбы Братцево с посещением дворца
На протяжении столетий древнейшее московское имение принадлежало выдающимся аристократическим фамилиям России. Граф Строганов приобрёл изысканный дворец в палладианском стиле как «отступное жильё» для своей супруги.
- Вы услышите о светской красавице, которая «отбила» фаворита у Екатерины II
- Увидите места съёмок фильмов «Война и мир», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Барышня-крестьянка»
- Рассмотрите сохранившиеся росписи и «усадебные небеса»
Организационные детали
- Входные билеты входят в стоимость
- Экскурсия проводится с использованием радиогидов с одноразовыми наушниками
- При бронировании укажите ФИО и паспортные данные каждого участника. Паспорт обязательно нужно иметь при себе в день экскурсии
- В усадьбе Братцево иногда проходят закрытые мероприятия и съёмки — в редких случаях посещение дворца может быть ограничено
- Обед не входит в программу
- С вами будет автор программы гид Лариса Соколова
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3850 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
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