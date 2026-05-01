Добро пожаловать в конюшню в самом сердце исторического парка «Останкино»! Вас ждёт настоящее погружение в мир добрых и умных животных.
Вы узнаете, как устроена конюшня изнутри и услышите про распорядок дня и принципы содержания, познакомитесь с лошадьми разных пород и мастей. Сможете покормить лошадок и, конечно, сделаете совместные фото.
Описание экскурсии
Сначала мы обсудим технику безопасности и правила поведения с лошадьми.
Затем — экскурсия за кулисы конюшни
- Вы увидите, где и как живут животные, как устроено личное пространство каждой лошади
- Узнаете, как устроен быт лошадей изнутри: от распорядка дня и принципов содержания до тонкостей ухода
- Мы поговорим о разных породах и мастях, об особенностях характера и поведения
- Научим вас основам языка лошадей: как понять их настроение по ушам, хвосту и позе, как правильно подойти и познакомиться
Но это ещё не всё
- Вы научитесь правильно угощать лошадь с руки (мы дадим полезное лакомство)
- Поймёте, для чего нужны разные щётки и как ими пользоваться во время чистки
В завершение у вас будет время, чтобы пообщаться с нашими добродушными животными и сделать атмосферные фото на фоне исторического парка.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых и детей любого возраста в сопровождении родителей
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Останкино»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Наша миссия — создавать живые, доверительные встречи с лошадьми, где гости уходят не просто с новыми знаниями, а с эмоциональным открытием. Нас объединяет страсть и профессиональный опыт в конном мире. Каждый
