4 отзыва оставили туристы

Чтобы экскурсии были не только приятным досугом, но и приносили реальную пользу, я предлагаю вам цикл мастер-классов по ориентированию в столице без навигаторов. Вы познакомитесь с логикой устройства Москвы, получите ценные практические советы и по ходу прогулки познакомитесь с интересными достопримечательностями!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Практический урок по ориентированию и рассказ о районе

Выбирайте любой из 4 маршрутов по историческому центру и отправляйтесь на полезную и интересную прогулку. По пути вы получите дельные советы по ориентированию, услышите принцип устройства столицы и других крупных городов, самостоятельно (лишь с моими комментариями) найдёте несколько контрольных точек в самых красивых местах маршрута, и, конечно, откроете целую коллекцию важных и любопытных достопримечательностей района.

Мастер-класс № 1: прогулка по Китай-городу. Это место — самый центр, самое сердце нашей столицы, один из древнейших районов после Кремля. Ваша задача — научиться уверенно ориентироваться в сплетении улиц и площадей Китай-города.

Мастер-класс № 2: прогулка по Белому городу (улицы и переулки в пределах Бульварного кольца). Это сотни сохранившихся исторических зданий, планировка, сложившаяся несколько веков назад, признанные шедевры архитектуры. В улицах и дворах Белого города можно бродить часами — но, чтобы попасть вовремя по одному из нужных вам адресов, придётся разобраться в устройстве района.

Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам. В этой удивительной части города что ни дом — то воспоминание, что ни улочка — то история. Арбатские улицы настолько хитроумны, что в их расположении не всегда разберется даже местный житель. Но вы точно поймёте, откуда и куда ведут его переулки.

Мастер-класс № 4: прогулка по Замоскворечью. Этот район — переплетение старомосковской истории с географией. Замоскворечье нужно не просто знать, его нужно понимать. В заповеднике старых купеческих улиц вы научитесь ориентироваться уверенно и с удовольствием.

Кому подойдёт экскурсия

Одиночным любителям пеших прогулок и дружным парам

«Семейным экипажам» с детьми школьного возраста, а также небольшой компании друзей

Организационные детали