4 отзыва оставили туристы

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Москва: ориентируемся в центре без навигатора

Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Чтобы экскурсии были не только приятным досугом, но и приносили реальную пользу, я предлагаю вам цикл мастер-классов по ориентированию в столице без навигаторов.

Вы познакомитесь с логикой устройства Москвы, получите ценные практические советы и по ходу прогулки познакомитесь с интересными достопримечательностями!
4.5
54 отзыва
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Москва: ориентируемся в центре без навигатора

Описание мастер-класса

Практический урок по ориентированию и рассказ о районе

Выбирайте любой из 4 маршрутов по историческому центру и отправляйтесь на полезную и интересную прогулку. По пути вы получите дельные советы по ориентированию, услышите принцип устройства столицы и других крупных городов, самостоятельно (лишь с моими комментариями) найдёте несколько контрольных точек в самых красивых местах маршрута, и, конечно, откроете целую коллекцию важных и любопытных достопримечательностей района.

Мастер-класс № 1: прогулка по Китай-городу. Это место — самый центр, самое сердце нашей столицы, один из древнейших районов после Кремля. Ваша задача — научиться уверенно ориентироваться в сплетении улиц и площадей Китай-города.

Мастер-класс № 2: прогулка по Белому городу (улицы и переулки в пределах Бульварного кольца). Это сотни сохранившихся исторических зданий, планировка, сложившаяся несколько веков назад, признанные шедевры архитектуры. В улицах и дворах Белого города можно бродить часами — но, чтобы попасть вовремя по одному из нужных вам адресов, придётся разобраться в устройстве района.

Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам. В этой удивительной части города что ни дом — то воспоминание, что ни улочка — то история. Арбатские улицы настолько хитроумны, что в их расположении не всегда разберется даже местный житель. Но вы точно поймёте, откуда и куда ведут его переулки.

Мастер-класс № 4: прогулка по Замоскворечью. Этот район — переплетение старомосковской истории с географией. Замоскворечье нужно не просто знать, его нужно понимать. В заповеднике старых купеческих улиц вы научитесь ориентироваться уверенно и с удовольствием.

Кому подойдёт экскурсия

  • Одиночным любителям пеших прогулок и дружным парам
  • «Семейным экипажам» с детьми школьного возраста, а также небольшой компании друзей

Организационные детали

  • Вы выбираете один из 4 маршрутов (рекомендуем пройти весь цикл). При заказе мастер-класса обязательно указывайте в переписке выбранный маршрут (1, 2, 3, 4).
  • Все экскурсии цикла начинаются и заканчиваются у одной из станций метро

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 477 туристов
Когда-то одна ученая дама напутствовала: «Если заниматься наукой, надо не просто много читать, а очень много читать» — и я стал следовать этому совету. И еще мне запомнилось: архитектуру надо
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смотреть ногами. С тех пор прочитано множество толстых умных книг и пройдено несчетное количество километров — и теперь можно бесконечно рассказывать о Москве и округе, её реках и бульварах, об истории, архитектуре и географии.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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3
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2
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2
Екатерина
У нас получилась не экскурсия, а прогулка-беседа. Павел очень приятный собеседник, открытый, вежливый, располагающий к себе, большой интеллектуал, увлеченный москвовед, прекрасно знающий историю, искусство, архитектуру. Конечно, прекрасно ориентирующийся в самых
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неприметных уголках Москвы. Нас он снабдил картами и даже компасами - для антуража. Мы ими не пользовались, но было прикольно. При бронировании я бы посоветовала заранее чётко обговорить пожелания - вам нужна беглая прогулка с большим охватом или информативная экскурсия с рассказом о конкретных зданиях. При первом варианте о зданиях вы почти ничего не узнаете, а только увидите их и отметите для себя их месторасположение. Брать детей с собой, особенно до 10-12 лет, не рекомендую, и собираться больше 3 человек тоже - Павел довольно тихо говорит, микрофоном не пользуется. Это скорее камерный спокойный формат.

У нас получилась не экскурсия, а прогулка-беседа. Павел очень приятный собеседник, открытый, вежливый, располагающий к себе,
У нас получилась не экскурсия, а прогулка-беседа. Павел очень приятный собеседник, открытый, вежливый, располагающий к себе,
У нас получилась не экскурсия, а прогулка-беседа. Павел очень приятный собеседник, открытый, вежливый, располагающий к себе,
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Л
Все очень понравилось! На все вопросы были даны ответы, экскурсия соответствовала дополнительному запросу, который был обсужден заранее. Узнали много нового и интересного. Очень советую.
Чай был очень вкусным, спасибо!
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София
Прекрасный способ с пользой провести время! Одна экскурсия заменит собой несколько книг, так как Павел ёмко и многосторонее подходит к рассказу про Москву. Мы успели поговорить про логику устройства города,
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про его историческое прошлое, а так же про внешний вид зданий. Я теперь поняла, как самостоятельно можно исследовать город, в котором живу, и для меня это большой плюс. Периодически я "улетала мыслями" и волновалась, что упущу нить рассказа из-за очень подробных исторических отступлений экскурсовода. За мной, как за студентом, есть грешок излишне спешить и пытаться ухватить сухой остаток вещей без подробностей. Это волнение было напрасным! Павел настолько же подробно рассказывает про такой необъятный пласт исторического и географического материала, насколько структурированно! После экскурсии всё осталось в голове, даже те маленькие подробности. Видно, что человек живёт своим делом. Друзья тоже остались в восторге.
P.S. в осеннее время советую одеваться по-зимнему, так как за 3 часа экскурсии пришлось несколько раз отвлекаться на "погреться":)

Прекрасный способ с пользой провести время! Одна экскурсия заменит собой несколько книг, так как Павел ёмко
Прекрасный способ с пользой провести время! Одна экскурсия заменит собой несколько книг, так как Павел ёмко
Прекрасный способ с пользой провести время! Одна экскурсия заменит собой несколько книг, так как Павел ёмко
Прекрасный способ с пользой провести время! Одна экскурсия заменит собой несколько книг, так как Павел ёмко
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Павел
Для прогулки мы выбрали переулки Арбата.
Павел на встречу пришел вовремя, и время экскурсии получилось даже больше заявленного. Человек он очень увлеченный и действительно с большим обьемом знаний по историческому центру
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Москвы. Он очень увлечен архитектурой и ее стилями, и значительная часть экскурсии прошла в рассказах об особенностях тех или иных зданий, усадеб, доходных домов квартала. Если вы любители архитектуры - о, эта экскурсия для вас, не сомневайтесь! Мы же в какой-то момент немного от столь подробного рассказа начали уставать - хотелось больше движения, без столь глубокого погружения в каждое здание, при том, что их там очень много.
Подготовка Павла к экскурсии заслуживает уважения - вручную нарисованный план квартала прогулки, вводная лекция по истории формирования центра столицы, стадии роста и расширения города - очень интересно и важно для понимания логики улиц и переулков.
Вначале мне показалось, что тематика прогулки не совпадает с заявленной, но я решил не делать каких-то выводов сразу, и, как оказалось - решение оказалось верным.
Я действительно сейчас, по прошествии 2 дней, готов подтвердить, что навигатор мне для прогулки по району Арбата не потребуется, и взгляда вдоль переулка или улицы как правило, достаточно, чтобы понять, где я и куда идти. А это и было заявлено целью экскурсии. Так что подтверждаю - это так и есть. А уж каким образом это получается у автора - пусть это будет его секретом) Готов рекомендовать прогулку!

Для прогулки мы выбрали переулки Арбата.
Для прогулки мы выбрали переулки Арбата.
Для прогулки мы выбрали переулки Арбата.
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D
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
Великолепные знания в области архитектуры и градостроительства, креативный подход к проведению экскурсий. Рекомендую
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Татьяна
Ходили семьёй, чтобы научить дочь ориентироваться в Москве самостоятельно, а то стыдоба, Москвичи плохо сами знают Москву без маршрута в телефоне. Отлично погуляли, интересно слушать, в голове отпечатались главные ориентиры и примечательные детали. Супер! Хотим повторить по другим маршрутам)
Ходили семьёй, чтобы научить дочь ориентироваться в Москве самостоятельно, а то стыдоба, Москвичи плохо сами знают
Ходили семьёй, чтобы научить дочь ориентироваться в Москве самостоятельно, а то стыдоба, Москвичи плохо сами знают
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