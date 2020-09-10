4 отзыва оставили туристы

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Москва: ориентируемся в центре без навигатора!

Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов

5
4 отзыва
Павел
Павел – Гид из Москвы
Чтобы экскурсии 🧭 были не только приятным досугом, но и приносили реальную пользу, я предлагаю вам цикл мастер-классов по ориентированию в столице без навигаторов.

Вы познакомитесь с логикой устройства Москвы, получите ценные практические советы и по ходу прогулки познакомитесь с интересными достопримечательностями!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 29002 610 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!

Что вас ожидает

Практический урок по ориентированию и рассказ о районе
Выбирайте любой из 4 маршрутов по историческому центру и отправляйтесь на полезную и интересную прогулку 👣. По пути вы получите дельные советы по ориентированию, услышите принцип устройства столицы ⭐️ и других крупных городов, самостоятельно (лишь с моими комментариями) найдёте несколько контрольных точек в самых красивых 🤩 местах маршрута, и, конечно, откроете целую коллекцию важных и любопытных достопримечательностей 🏛️ района.

Мастер-класс № 1: прогулка по Китай-городу. Это место — самый центр, самое сердце нашей столицы, один из древнейших районов после Кремля. Ваша задача — научиться уверенно ориентироваться в сплетении улиц и площадей Китай-города.

Мастер-класс № 2: прогулка по Белому городу (улицы и переулки в пределах Бульварного кольца). Это сотни сохранившихся исторических зданий, планировка, сложившаяся несколько веков назад, признанные шедевры архитектуры. В улицах и дворах Белого города можно бродить часами — но, чтобы попасть вовремя по одному из нужных вам адресов, придётся разобраться в устройстве района.

Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам. В этой удивительной части города что ни дом — то воспоминание, что ни улочка — то история 📖. Арбатские улицы настолько хитроумны, что в их расположении не всегда разберется даже местный житель. Но вы точно поймёте, откуда и куда ведут его переулки.

Мастер-класс № 4: прогулка по Замоскворечью. Этот район — переплетение старомосковской истории с географией. Замоскворечье нужно не просто знать, его нужно понимать. В заповеднике старых купеческих улиц вы научитесь ориентироваться уверенно и с удовольствием.

Кому подойдёт экскурсия ⛳

  • Одиночным любителям пеших прогулок и дружным парам
  • «Семейным экипажам» с детьми школьного возраста, а также небольшой компании друзей

Организационные детали

  • Вы выбираете один из 4 маршрутов (рекомендуем пройти весь цикл). При заказе мастер-класса обязательно указывайте в переписке выбранный маршрут (1, 2, 3, 4).
  • Все экскурсии 🧭 цикла начинаются и заканчиваются у одной из станций метро
Начало и место завершения
🚩 у одной из станций метро
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!
Москва: ориентируемся в центре без навигатора!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Павел
Павел
Когда-то одна ученая дама напутствовала: «Если заниматься наукой, надо не просто много читать, а очень много читать» — и я стал следовать этому совету. И еще мне запомнилось: архитектуру надо смотреть ногами. С тех пор прочитано множество толстых умных книг и пройдено несчетное количество километров — и теперь можно бесконечно рассказывать о Москве и округе, её реках и бульварах, об истории, архитектуре и географии.
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4 отзыва оставили туристы

10 сентября 2020
Если в первый раз мы ходили по Китай-городу, то вторую экскурсию мы выбрали по Замоскворечью. Мы ходили не только по известным улицам, но и заходили во дворы, поднимались на мостики, обходили храмы с разных сторон. Это очень красиво. Можно было остановиться и пофотографировать - такие ракурсы мы увидели впервые. Ну и, конечно, понравились мастер-классы. Это несложно, но если постараться и выполнить все, то польза несомненная.
8 сентября 2020
Алена: Сходили с подругой на продолжение экскурсии по центру Москвы: обошли оставшуюся часть Китай-Города, узнали много интересных мелочей о зданиях на Красной Площади (казалось бы, о ней уже знаем все - оказалось, что это только казалось!), успели и на архитектуру полюбоваться, и материал прошлого раза вспомнить, и историю поизучать... Ну и чай попить в уютной монастырской лавочке, которую без подсказки экскурсовода и не нашли бы. Большое спасибо Павлу за увлекательный маршрут! Непременно пойду и на другие его экскурсии - он действительно учит ориентироваться в Москве с помощью логики, а не навигатора, рассказывает увлекательно и явно горит своим делом) Екатерина: В эту субботу побывала на экскурсии по центру уже второй раз) Прошли следующую часть маршрута, послушали рассказы и легенды о зданиях, церквях и монастырях, успели попить монастырский чай и попробовать вкуснейшие пирожки и пончики) Открыла для себя множество живописных пейзажей центра, которые не так легко заметить, если не знать, куда свернуть с привычных улиц) Огромное спасибо Павлу, очень приятно познакомиться с таким прекрасным человеком! Обязательно планирую пойти и на остальные экскурсии из этого цикла!
5 сентября 2020
Очень хорошо
3 августа 2020
Алёна: Сходили в субботу с подругой на экскурсию по Китай-городу. Казалось бы, здесь всё давным-давно исхожено и перехожено, это знакомый нам обеим район... но оказалось, что и здесь очень многое мы увидели и узнали впервые. Огромное спасибо экскурсоводу за доходчивость и структурированность информации! В Москве несложно заблудиться, даже будучи местным, но после этой экскурсии в голове наконец улеглось, откуда и куда идут эти улицы и переулки, и сложилось четкое впечатление о структуре Китай-города (в котором лично я раньше всегда блуждала с некоторым недоумением). Павел очень много рассказывал и о местной архитектуре разных эпох, да и вообще об истории района. Мы даже успели поизучать старые карты Москвы! Три часа пролетели незаметно, и благодаря предупредительности экскурсовода мы ничуть не устали. И теперь ясно, что этот цикл надо проходить целиком и по порядку – вначале Китай-город, а уж потом и Белый город. А еще обязательно пойду на первую часть повторно, там столько всего, что при первом знакомстве с районом было лишь упомянуто и с чем можно познакомиться подробнее! Большое спасибо за экскурсию, без сомнений - высши! Екатерина: В эту субботу впервые удалось побывать на экскурсии по Москве в таком формате. Ориентирование в городе всегда казалось сложным, поэтому выбрала экскурсию по району Китай-города. Павел - очень приятный экскурсовод, доброжелательный, интеллигентный, тактичный. Рассказал множество интересных фактов обо всех домах данного района, архитектуре, объяснил, как можно различить старые и новые здания, а также творения разных архитекторов. Удивительно легко запомнился ход улиц и переулков, во что даже верится с трудом) Но я теперь действительно могу воспроизвести в воображении всё пройденное! Однозначно высшая оценка экскурсоводу! С удовольствием пойду на другие его экскурсии по Москве. Очень понравилось также, что экскурсовод спрашивал о самочувствии, о том, успеваем ли мы идти в быстром темпе и выделил время на покупку мороженого:) Огромное спасибо!

Павел проводит ещё 1 экскурсию

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