4 отзыва оставили туристы

Вы познакомитесь с логикой устройства Москвы, получите ценные практические советы и по ходу прогулки познакомитесь с интересными достопримечательностями!
Описание мастер-класса
Практический урок по ориентированию и рассказ о районе
Выбирайте любой из 4 маршрутов по историческому центру и отправляйтесь на полезную и интересную прогулку. По пути вы получите дельные советы по ориентированию, услышите принцип устройства столицы и других крупных городов, самостоятельно (лишь с моими комментариями) найдёте несколько контрольных точек в самых красивых местах маршрута, и, конечно, откроете целую коллекцию важных и любопытных достопримечательностей района.
Мастер-класс № 1: прогулка по Китай-городу. Это место — самый центр, самое сердце нашей столицы, один из древнейших районов после Кремля. Ваша задача — научиться уверенно ориентироваться в сплетении улиц и площадей Китай-города.
Мастер-класс № 2: прогулка по Белому городу (улицы и переулки в пределах Бульварного кольца). Это сотни сохранившихся исторических зданий, планировка, сложившаяся несколько веков назад, признанные шедевры архитектуры. В улицах и дворах Белого города можно бродить часами — но, чтобы попасть вовремя по одному из нужных вам адресов, придётся разобраться в устройстве района.
Мастер-класс № 3: прогулка по Арбатским переулкам. В этой удивительной части города что ни дом — то воспоминание, что ни улочка — то история. Арбатские улицы настолько хитроумны, что в их расположении не всегда разберется даже местный житель. Но вы точно поймёте, откуда и куда ведут его переулки.
Мастер-класс № 4: прогулка по Замоскворечью. Этот район — переплетение старомосковской истории с географией. Замоскворечье нужно не просто знать, его нужно понимать. В заповеднике старых купеческих улиц вы научитесь ориентироваться уверенно и с удовольствием.
Кому подойдёт экскурсия
- Одиночным любителям пеших прогулок и дружным парам
- «Семейным экипажам» с детьми школьного возраста, а также небольшой компании друзей
Организационные детали
- Вы выбираете один из 4 маршрутов (рекомендуем пройти весь цикл). При заказе мастер-класса обязательно указывайте в переписке выбранный маршрут (1, 2, 3, 4).
- Все экскурсии цикла начинаются и заканчиваются у одной из станций метро
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чай был очень вкусным, спасибо!
Павел на встречу пришел вовремя, и время экскурсии получилось даже больше заявленного. Человек он очень увлеченный и действительно с большим обьемом знаний по историческому центру