О Москве, о ее строениях, о людях, которые в ней жили и трудились, воспевали этот город 🏙️ уже достаточно разных экскурсий. Поэтому задача нашего путешествия не столько показать исторические здания, сколько заглянуть в тот волшебный мир, который создал для нас кинематограф. Я постаралась создать для вас экскурсию ⛳, в которой каждый мог бы почувствовать себя частью этого мира. Я не только покажу вам экстерьеры, выбранные для съемок фильма, но вместе с вами постараемся воссоздать те точки и ракурсы, которые были использованы при съемках. Мы будем "играть в кинематограф", используя костюм, реквизит и настоящую(!) хлопушку. Мы увидим места, где снимались всеми любимые “Место встречи изменить нельзя”, “Офицеры”, “Служебный роман”, “Покровские ворота”. Мне самой очень интересно было отыскать на улицах любимого города места, столько раз виденные мной на экране, и я делюсь этим удовольствием со всеми желающими! И, конечно же, не забываю об истории 📖 и архитектуре любимого города, а так же раскрываю некоторые секреты съёмок фильмов. В общем: всё, что вы хотели знать о кино 🎥, но стеснялись спросить!