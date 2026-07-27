Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Здравствуйте, меня зовут Наталья, я профессиональная актриса и я приглашаю вас в путешествие по волшебному миру кинематографа! Мы пройдём переулками старой Москвы, где вы узнаете историю создания киношедевров и погрузитесь в атмосферу творчества с настоящей кинохлопушкой в руках. 5 24 отзыва

Наталья Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -15% 8000 ₽ выгода 1200 ₽ 6800 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 24 отзыва 3 часа 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии О Москве, о ее строениях, о людях, которые в ней жили и трудились, воспевали этот город уже достаточно разных экскурсий. Поэтому задача нашего путешествия не столько показать исторические здания, сколько заглянуть в тот волшебный мир, который создал для нас кинематограф. Я постаралась создать для вас экскурсию, в которой каждый мог бы почувствовать себя частью этого мира. Я не только покажу вам экстерьеры, выбранные для съемок фильма, но вместе с вами постараемся воссоздать те точки и ракурсы, которые были использованы при съемках. Мы будем "играть в кинематограф", используя костюм, реквизит и настоящую(!) хлопушку. Мы увидим места, где снимались всеми любимые “Место встречи изменить нельзя”, “Офицеры”, “Служебный роман”, “Покровские ворота”. Мне самой очень интересно было отыскать на улицах любимого города места, столько раз виденные мной на экране, и я делюсь этим удовольствием со всеми желающими! И, конечно же, не забываю об истории и архитектуре любимого города, а так же раскрываю некоторые секреты съёмок фильмов. В общем: всё, что вы хотели знать о кино, но стеснялись спросить!

Время начала экскурсии можно обсудить индивидуально Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Наглядный материал

Реквизит

Аудиоприёмники Что не входит в цену По желанию, остановки на чаепитие в кафе.

В целях предотвращения распространения COVID используются одноразовые наушники стоимостью 90 рублей (оплачиваются отдельно). Также вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3, 5мм).

Дополнительная услуга: индивидуальные одноразовые грелки для ног, рук и тела. Стоимость - 300 р. за пару для ног или рук Где начинаем и завершаем? Начало: Арбатская площадь, 14 Завершение: Новый Арбат, 2 Когда и сколько длится? Когда: Время начала экскурсии можно обсудить индивидуально Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.