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Интерактивное путешествие "Айда в кино!"

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9 отзывов
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Москвы
Здравствуйте, меня зовут Наталья, я профессиональная актриса и я приглашаю вас в путешествие по волшебному миру кинематографа! Мы пройдём переулками старой Москвы, где вы узнаете историю 📖 создания киношедевров и погрузитесь в атмосферу творчества с настоящей кинохлопушкой в руках.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"

Что вы увидите

  • Исторический центр Москвы. Места съемок самых знаменитых советских фильмов.
О Москве, о ее строениях, о людях, которые в ней жили и трудились, воспевали этот город 🏙️ уже достаточно разных экскурсий. Поэтому задача нашего путешествия не столько показать исторические здания, сколько заглянуть в тот волшебный мир, который создал для нас кинематограф. Я постаралась создать для вас экскурсию ⛳, в которой каждый мог бы почувствовать себя частью этого мира. Я не только покажу вам экстерьеры, выбранные для съемок фильма, но вместе с вами постараемся воссоздать те точки и ракурсы, которые были использованы при съемках. Мы будем "играть в кинематограф", используя костюм, реквизит и настоящую(!) хлопушку. Мы увидим места, где снимались всеми любимые “Место встречи изменить нельзя”, “Офицеры”, “Служебный роман”, “Покровские ворота”. Мне самой очень интересно было отыскать на улицах любимого города места, столько раз виденные мной на экране, и я делюсь этим удовольствием со всеми желающими! И, конечно же, не забываю об истории 📖 и архитектуре любимого города, а так же раскрываю некоторые секреты съёмок фильмов. В общем: всё, что вы хотели знать о кино 🎥, но стеснялись спросить!
Что входит
  • Услуги гида
  • наглядный материал
  • реквизит
Что не входит
  • По желанию
  • остановки на чаепитие в кафе.
Начало
🚩 Арбатская площадь, 14
Место завершения
🏁 Гоголевский бульвар, 16
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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9 отзывов оставили туристы

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