Донской патриарший монастырь — крупнейший монастырь столицы, у него целых два древних собора и огромный иконостас, созданный в Кремле. Но главное сокровище обители — единственное дворянское кладбище, уцелевшее в городе после революции. Вы погрузитесь в мир старой Москвы и взглянете на некрополи как на объекты культурного наследия, а не только как на места памяти.

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Описание экскурсии

Стены и башни монастыря с буйством красок и декора

Большой собор с древними росписями и иконостасом, которому более 300 лет. Также здесь находится важная христианская реликвия — мощи патриарха Тихона

Жемчужно-белый Малый собор

Дворянское кладбище с непростыми историями его обитателей. Среди «улочек» некрополя последнее пристанище философа Чаадаева, барыни Салтычихи, генерала Деникина, писателя Солженицына и других знаковых личностей

Вы узнаете:

Чем Донской превосходит Новодевичий монастырь

Что иноземного есть в Большом соборе и откуда в нём 300-летние чугунные полы

Как читать иконостас словно книгу

Кто такие новомученики и как в монастыре нашли мощи патриарха

Где находятся самые спорные могилы старого кладбища

Кому подойдёт экскурсия

Любителям истории, искусства и культурных исследований, а также тем, кто хочет взглянуть на некрополи не только как место памяти, но и как на архитектурные и художественные памятники.

Организационные детали

Женщинам желательно взять платок/палантин. Это нужно только для того, чтобы войти в соборы и храмы, на территории монастыря это не требуется.