Донской патриарший монастырь — крупнейший монастырь столицы, у него целых два древних собора и огромный иконостас, созданный в Кремле. Но главное сокровище обители — единственное дворянское кладбище, уцелевшее в городе после революции.
Вы погрузитесь в мир старой Москвы и взглянете на некрополи как на объекты культурного наследия, а не только как на места памяти.
Вы погрузитесь в мир старой Москвы и взглянете на некрополи как на объекты культурного наследия, а не только как на места памяти.
Описание экскурсии
- Стены и башни монастыря с буйством красок и декора
- Большой собор с древними росписями и иконостасом, которому более 300 лет. Также здесь находится важная христианская реликвия — мощи патриарха Тихона
- Жемчужно-белый Малый собор
- Дворянское кладбище с непростыми историями его обитателей. Среди «улочек» некрополя последнее пристанище философа Чаадаева, барыни Салтычихи, генерала Деникина, писателя Солженицына и других знаковых личностей
Вы узнаете:
- Чем Донской превосходит Новодевичий монастырь
- Что иноземного есть в Большом соборе и откуда в нём 300-летние чугунные полы
- Как читать иконостас словно книгу
- Кто такие новомученики и как в монастыре нашли мощи патриарха
- Где находятся самые спорные могилы старого кладбища
Кому подойдёт экскурсия
Любителям истории, искусства и культурных исследований, а также тем, кто хочет взглянуть на некрополи не только как место памяти, но и как на архитектурные и художественные памятники.
Организационные детали
Женщинам желательно взять платок/палантин. Это нужно только для того, чтобы войти в соборы и храмы, на территории монастыря это не требуется.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Донского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Я гид Донского монастыря со стажем более 2 лет, знаю все его секреты и уникальные особенности! Также работаю в крупнейших государственных музеях и имею собственный подход к экскурсии:) Я ведуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 янв 2025
Спасибо Артёму за интересную, познавательную экскурсию, за легкость донесения материала. Я осталась под впечатлением! Чувствовалось, что наш экскурсовод всем сердцем тяготеет к искусству, истории, что не оставляет равнодушным. Полтора часа экскурсии пролетели как одно мгновение. Спасибо!
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