Красивейший московский район, Ивановская горка, привлекателен своей цельностью, естественностью, первозданностью, чудом сохранившейся патриархальностью! Какие же здесь удивительные места — тишайшие извилистые переулки, древние храмы, улочки-шкатулочки московские дворы, живописные садики, старинные хоромы — и всё это в самом сердце шумной и суетной столицы ⭐️. Ивановская горка — это та самая настоящая Москва, славная своей теплотой и душевностью.
Удивительное это место – Ивановская горка. Здесь соседствовали страшная Хитровка – место обитания криминального элемента – и особняки, где проживали те, кто входил в первую десятку российских миллионеров и кто по сей день составляет гордость русской культуры.
В ходе нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии 🧭 вы узнаете:
- историю и топонимику всего района Ивановской горки, замечательных переулков
- кто, возможно, стал прообразом героев чеховской «Попрыгуньи» и картины Василия Перова «Охотники на привале»
- откуда пошло известное нам слово «кулишки» и что оно означало в стародавние времена
- отчего такое название - Хитровка и каким образом она превратилась в самый криминальный район Москвы своего времени
- историю старинного урочища Хохлы
- кого Александр Сергеевич Пушкин именовал в шутку «архивны юноши»
- кем была на самом деле загадочная монахиня Досифея
- за какие преступления была заточена в одиночную келью в подвале монастыря ужасная Салтычиха
В ходе экскурсии мы увидим:
- старинную православную обитель — Иоанно-Предтеченский монастырь
- здание, в котором размещались трактир «Каторга» и ночлежный дом, куда приходили однажды великие режиссёры Станиславский и Немирович-Данченко
- здание бывшей полицейской части, где провёл некоторое время под арестом юный Владимир Маяковский
- живописный и уникальный для центра Москвы Морозовский садик
- дом, в котором прожил последние десять лет своей жизни великий художник Левитан
- Ивановская горка и Хитровка – это очень колоритные места, прогулка 👣 по которым позволит Вам окунуться в совершенно другую атмосферу и понять старую Москву.