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Ивановская горка - Хитровка

4.9
14 отзывов
Андрей А.
Андрей А. – Гид из Москвы
Вы отправитесь на пешеходную прогулку 👣 на один из семи холмов Москвы – Ивановскую горку.

Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, где сохранились доходные дома и древние боярские палаты, увидите Иоанно-Предтеченский монастырь, в честь которого и названо место, и узнаете самые интересные истории 📖 от местного гида.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Ивановская горка - Хитровка
Ивановская горка - Хитровка

Что вы увидите

  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Хитровская площадь
  • Церковь Трех святителей на Кулишках
  • особняк Остермана
  • Морозовский садик
  • Лютеранский храм
Красивейший московский район, Ивановская горка, привлекателен своей цельностью, естественностью, первозданностью, чудом сохранившейся патриархальностью! Какие же здесь удивительные места — тишайшие извилистые переулки, древние храмы, улочки-шкатулочки московские дворы, живописные садики, старинные хоромы — и всё это в самом сердце шумной и суетной столицы ⭐️. Ивановская горка — это та самая настоящая Москва, славная своей теплотой и душевностью.
Удивительное это место – Ивановская горка. Здесь соседствовали страшная Хитровка – место обитания криминального элемента – и особняки, где проживали те, кто входил в первую десятку российских миллионеров и кто по сей день составляет гордость русской культуры.

В ходе нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии 🧭 вы узнаете:

  • историю и топонимику всего района Ивановской горки, замечательных переулков
  • кто, возможно, стал прообразом героев чеховской «Попрыгуньи» и картины Василия Перова «Охотники на привале»
  • откуда пошло известное нам слово «кулишки» и что оно означало в стародавние времена
  • отчего такое название - Хитровка и каким образом она превратилась в самый криминальный район Москвы своего времени
  • историю старинного урочища Хохлы
  • кого Александр Сергеевич Пушкин именовал в шутку «архивны юноши»
  • кем была на самом деле загадочная монахиня Досифея
  • за какие преступления была заточена в одиночную келью в подвале монастыря ужасная Салтычиха

В ходе экскурсии мы увидим:

  • старинную православную обитель — Иоанно-Предтеченский монастырь
  • здание, в котором размещались трактир «Каторга» и ночлежный дом, куда приходили однажды великие режиссёры Станиславский и Немирович-Данченко
  • здание бывшей полицейской части, где провёл некоторое время под арестом юный Владимир Маяковский
  • живописный и уникальный для центра Москвы Морозовский садик
  • дом, в котором прожил последние десять лет своей жизни великий художник Левитан
  • Ивановская горка и Хитровка – это очень колоритные места, прогулка 👣 по которым позволит Вам окунуться в совершенно другую атмосферу и понять старую Москву.
Что входит
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • входные билеты на платные объекты (по желанию)
Начало
🚩 ст. м. Китай-город, выход №8 в сторону ул. Солянка
Место завершения
🏁 .Станция метро Китай-город
Ивановская горка - Хитровка
Ивановская горка - Хитровка
Ивановская горка - Хитровка
Ивановская горка - Хитровка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Андрей А.
Андрей А.
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14 отзывов оставили туристы

Андрей А. проводит ещё 3 экскурсии

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