Красивейший московский район, Ивановская горка, привлекателен своей цельностью, естественностью, первозданностью, чудом сохранившейся патриархальностью! Какие же здесь удивительные места — тишайшие извилистые переулки, древние храмы, улочки-шкатулочки московские дворы, живописные садики, старинные хоромы — и всё это в самом сердце шумной и суетной столицы ⭐️. Ивановская горка — это та самая настоящая Москва, славная своей теплотой и душевностью.

Удивительное это место – Ивановская горка. Здесь соседствовали страшная Хитровка – место обитания криминального элемента – и особняки, где проживали те, кто входил в первую десятку российских миллионеров и кто по сей день составляет гордость русской культуры.

В ходе нашей очень интересной, насыщенной и эмоциональной экскурсии 🧭 вы узнаете:

историю и топонимику всего района Ивановской горки, замечательных переулков

кто, возможно, стал прообразом героев чеховской «Попрыгуньи» и картины Василия Перова «Охотники на привале»

откуда пошло известное нам слово «кулишки» и что оно означало в стародавние времена

отчего такое название - Хитровка и каким образом она превратилась в самый криминальный район Москвы своего времени

историю старинного урочища Хохлы

кого Александр Сергеевич Пушкин именовал в шутку «архивны юноши»

кем была на самом деле загадочная монахиня Досифея

за какие преступления была заточена в одиночную келью в подвале монастыря ужасная Салтычиха

В ходе экскурсии мы увидим: