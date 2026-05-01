Мы отправимся в алексинское хозяйство, где разводят самую дорогую рыбу — русских осетров и стерлядь. Вы увидите, как возрождают традиции добычи «чёрного золота» и попробуете один из самых ценных деликатесов в мире. По пути посетим усадьбу Лопасня-Зачатьевское, которая стала домом Натали Гончаровой после гибели Пушкина. А ещё вдохнём аромат старины на улочках Серпухова.

Описание экскурсии

Усадьба Лопасня-Зачатьевское

Вы побываете в доме, где поселилась Наталья Гончарова после роковой дуэли Пушкина. Прогуляетесь по парку и особняку в стиле барокко. Узнаете, как здесь жили потомки поэта, какие известные гости бывали в усадьбе и почему это место называют «пушкинским гнездом».

Усадьба Садки

Остановитесь для красивых фотографий на фоне зеркальных прудов, которые питаются водами святого источника.

Серпухов

Прогуляетесь по городку с колоритными особняками богатейших фабрикантов России и шедеврами готической промышленной архитектуры текстильных королей. Подниметесь на Соборную гору, откуда откроются панорамы Серпухова с храмами, холмами и рекой Нарой.

Владычный и Высоцкий монастыри

Заглянете во Владычный монастырь, где можно увидеть павлинов — символов города. При желании попробуете свежую выпечку и местный хлеб. Посетите Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша».

Осетровое хозяйство в Алексине

Побываете на акваферме и увидите, как выращивают осетров и стерлядь в больших бассейнах. Узнаете, как получают чёрную икру, и попробуете её и копчёную рыбу на дегустации — это финальный акцент всей поездки.

Организационные детали