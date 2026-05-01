Из Москвы на осетровую ферму в Алексине + дегустация чёрной икры и копчёной осетрины
С посещением усадьбы Натальи Гончаровой и купеческого Серпухова
Мы отправимся в алексинское хозяйство, где разводят самую дорогую рыбу — русских осетров и стерлядь.
Вы увидите, как возрождают традиции добычи «чёрного золота» и попробуете один из самых ценных деликатесов в мире.
По пути посетим усадьбу Лопасня-Зачатьевское, которая стала домом Натали Гончаровой после гибели Пушкина. А ещё вдохнём аромат старины на улочках Серпухова.
Описание экскурсии
Усадьба Лопасня-Зачатьевское
Вы побываете в доме, где поселилась Наталья Гончарова после роковой дуэли Пушкина. Прогуляетесь по парку и особняку в стиле барокко. Узнаете, как здесь жили потомки поэта, какие известные гости бывали в усадьбе и почему это место называют «пушкинским гнездом».
Усадьба Садки
Остановитесь для красивых фотографий на фоне зеркальных прудов, которые питаются водами святого источника.
Серпухов
Прогуляетесь по городку с колоритными особняками богатейших фабрикантов России и шедеврами готической промышленной архитектуры текстильных королей. Подниметесь на Соборную гору, откуда откроются панорамы Серпухова с храмами, холмами и рекой Нарой.
Владычный и Высоцкий монастыри
Заглянете во Владычный монастырь, где можно увидеть павлинов — символов города. При желании попробуете свежую выпечку и местный хлеб. Посетите Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша».
Осетровое хозяйство в Алексине
Побываете на акваферме и увидите, как выращивают осетров и стерлядь в больших бассейнах. Узнаете, как получают чёрную икру, и попробуете её и копчёную рыбу на дегустации — это финальный акцент всей поездки.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, аренда радиогидов с одноразовыми наушниками, дегустация и все входные билеты
Дополнительно оплачивается обед (по желанию) — 650 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Тип билета
Стоимость
Участник
6180 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Аннино»
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью.
Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
