Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы

Погрузиться в удивительный мир русского купечества и увидеть связанные с ним места

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Приглашаю мысленно перенестись в дореволюционную Россию на прогулке по Замоскворечью.

Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, дома милосердия и музеи. Я обязательно вам их покажу.

А также поделюсь историями удивительных людей, внёсших огромный вклад в культуру и экономику нашей страны.
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Купеческое Замоскворечье - образ патриархальной Москвы
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Делами, а не словами»: купеческие истории и не только

Гуляя по старинным улицам Замоскворечья, вы узнаете:

  • Почему Москва представляет из себя журнал Форбс 19 столетия
  • Что поразило купца Варгина в Париже
  • Кто вдохновил Нобеля на создание знаменитой премии
  • Как оказалась в России картина Брюллова «Последний день Помпеи»
  • За что итальянцы благодарны династии Демидовых
  • Как Третьяков поддерживал художников и их семьи

Маршрут экскурсии

На прогулке мы увидим:

  • Образец послевоенного ампира — особняк Демидова
  • «Изумруд» Шехтеля
  • Особняк «самого умного купца в Москве»
  • Дом первого хлебопёка Российской империи
  • Храм, сохранившийся благодаря Третьяковской галерее
  • Здание, жителей которого испортил квартирный вопрос
  • Дом с кружевной оградой, ставшей своеобразной рекламой прошлого столетия

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
История и архитектура
Замоскворечье
Улицы и переулки

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