Приглашаю мысленно перенестись в дореволюционную Россию на прогулке по Замоскворечью.
Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, церкви, дома милосердия и музеи, где кипела жизнь московских промышленников и меценатов. Я обязательно вам их покажу.
А также поделюсь историями удивительных людей, внёсших большой вклад в культуру и экономику нашей страны.
Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, церкви, дома милосердия и музеи, где кипела жизнь московских промышленников и меценатов. Я обязательно вам их покажу.
А также поделюсь историями удивительных людей, внёсших большой вклад в культуру и экономику нашей страны.
Описание экскурсии
«Делами, а не словами»: купеческие истории района, города и не только
Гуляя по старинным улицам Замоскворечья, вы узнаете:
- Почему Москва представляет из себя журнал «Форбс» 19 столетия
- Что поразило купца Варгина в Париже
- Кто вдохновил Нобеля на создание знаменитой премии
- Как оказалась в России картина Брюллова «Последний день Помпеи»
- За что итальянцы благодарны династии Демидовых
- Как Третьяков поддерживал художников и их семьи
Маршрут экскурсии
На прогулке вы увидите:
- Образец послевоенного ампира — особняк Демидова
- «Изумруд» Шехтеля
- Особняк «самого умного купца в Москве»
- Дом первого хлебопёка Российской империи
- Храм, сохранившийся благодаря Третьяковской галерее
- Здание, жителей которого испортил квартирный вопрос
- Дом с кружевной оградой, ставшей своеобразной рекламой прошлого столетия
- Одну из главных площадей старого Замоскворечья рядом со станцией метро
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Новокузнецкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 237 туристов
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина - профессионал своего дела, увлеченная и болеющая за нашу Москву, за Родину и за ее историю. Экскурсия прошла на одном дыхании - с множеством фактов, экскурсов и деталей. Особенно рекомендуем тем, кто ценит искусство и историю. Пойдем еще и на другие экскурсии с Екатериной.
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