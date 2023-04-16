Погрузиться в удивительный мир русского купечества и увидеть связанные с ним места
Приглашаю мысленно перенестись в дореволюционную Россию на прогулке по Замоскворечью.
Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, дома милосердия и музеи. Я обязательно вам их покажу.
А также поделюсь историями удивительных людей, внёсших огромный вклад в культуру и экономику нашей страны.
Здесь расположились не только усадьбы и торговые дома русских промышленников, но и старинные храмы, дома милосердия и музеи. Я обязательно вам их покажу.
А также поделюсь историями удивительных людей, внёсших огромный вклад в культуру и экономику нашей страны.
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Делами, а не словами»: купеческие истории и не только
Гуляя по старинным улицам Замоскворечья, вы узнаете:
- Почему Москва представляет из себя журнал Форбс 19 столетия
- Что поразило купца Варгина в Париже
- Кто вдохновил Нобеля на создание знаменитой премии
- Как оказалась в России картина Брюллова «Последний день Помпеи»
- За что итальянцы благодарны династии Демидовых
- Как Третьяков поддерживал художников и их семьи
Маршрут экскурсии
На прогулке мы увидим:
- Образец послевоенного ампира — особняк Демидова
- «Изумруд» Шехтеля
- Особняк «самого умного купца в Москве»
- Дом первого хлебопёка Российской империи
- Храм, сохранившийся благодаря Третьяковской галерее
- Здание, жителей которого испортил квартирный вопрос
- Дом с кружевной оградой, ставшей своеобразной рекламой прошлого столетия
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у м. Новокузнецкая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Экскурсовод с 10-летним стажем работы на художественно-исторических выставках Фонда заслуженного художника России Павла Рыженко и таких площадках, как Третьяковская галерея, Центральный музей Вооружённых сил, ЦВЗ Манеж, галерея Царская башня и др. Имею большой опыт работы со взрослой и детской аудиторией. Дипломированный и аккредитованный гид. Во время путешествий по Москве главный акцент делаю на роли личности в истории. Вместе мы сможем сделать шаг навстречу прошлому и настоящему.Задать вопрос
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