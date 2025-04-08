Всего в полутора часах езды от Москвы есть место, которое любят посещать и паломники, и обычные путешественники. До сих пор неизвестно, как появился ключ. По преданию, источник обязан своим происхождением игумену Сергию. На экскурсии вы обязательно услышите эту историю.
А ещё узнаете о жизни почитаемого святого, искупаетесь в освежающем водопаде и выпьете чай в тёплой трапезной.
А ещё узнаете о жизни почитаемого святого, искупаетесь в освежающем водопаде и выпьете чай в тёплой трапезной.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- Вы увидите надвратную церковь в честь иконы Божией Матери, храмы во имя Сорока Севастийских мучеников, во имя преподобного Сергия Радонежского и в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».
- Узнаете, как Сергию Радонежскому приходилось переносить скитания, спать на голой земле, обходиться без пищи и воды.
- Услышите, как появился источник Гремячий ключ.
- В бревенчатой купели окунётесь в бодрящую воду температурой всего +6°.
- Выпьете чай в тёплой трапезной и сделаете живописные фото.
- Наберёте целебной воды и просто погуляете в спокойном вдохновляющем месте.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota C-HR.
- Еда и напитки оплачиваются отдельно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро "Бабушкинская" или "Медведково"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 979 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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