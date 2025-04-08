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сфере менеджмента и туризма. Мы — местные жители прекрасного города, знаем красивейшие места в нём и окрестностях. Наша цель — открыть для вас атмосферные локации, где даже у искушенного путешественника захватит дух. В наших силах сделать ряд связанных экскурсий, которые помогут вам увидеть наш регион с самых разных сторон. Зимой часть команды продолжает работу, а Анна в это время проводит в Москве и организует поездки по Подмосковью.