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из Москвы в Кострому – Mon amour!

3.7
6 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Приглашаем вас в старинный город 🏙️ Кострому! Мы побываем в Ипатьевском монастыре, откуда был призван на царство Михаил Романов, в Богоявленском монастыре, где хранится икона Федоровской Богоматери и просто прогуляемся по городу.

А ещё посетим музей 🖼 ювелирного искусства, где познакомимся с техникой красносельской скани и увидим воссозданную мастерскую ювелира-кустаря.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 250 ₽ за человека

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из Москвы в Кострому – Mon amour!
из Москвы в Кострому – Mon amour!

Что вы увидите

  • Церковь Воскресения Христова на Дебре
  • пожарная каланча
  • торговые ряды
  • беседка Островского
  • Богоявленский-Анастасиин монастырь
  • Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь
  • Палаты бояр Романовых
  • Музей ювелирного искусства в Костроме
Экскурсионная программа: Путевая информация.

- Кострома:

  • Обзорная экскурсия ⛳ по городу:центр города, церковь ⛪ Воскресения на Дербе, пожарная каланча, торговые ряды, беседка Островского, набережная, Богоявленский-Анастасиин монастырь - главной святыней Богоявленского монастыря является икона Богоматери Федоровской XIII в. Это самое древнее произведение иконописи Костромы и издавна почитается как защитница города (молельная икона династии Романовых).

- Свято – Троицкий Ипатьевский монастырь:

  • Архитектурный ансамбль Ипатьевского монастыря -территория Старого и Нового города
  • Троицкий собор Ипатьевского монастыря - знакомство с историей 📖 формирования уникального памятника древнерусской архитектуры, обзор фресок Гурия Никитина в четверике собора

- Палаты бояр Романовых:

  • Экспозиция "Ипатьевский монастырь - "колыбель" Дома Романовых".
-Музей ювелирного искусства в Костроме
Приглашаем Вас в красивейший город 🏙️, входящий в состав Золотого кольца России – Кострому. Один из древнейших городов, Кострома является культурно историческим центром, с множеством достопримечательностей 🏛️. Примечательно то, что Кострома расположилась сразу на двух берегах реки Волги и реки Костромы. Мы непременно прогуляемся по центру города, полюбуемся на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, старинные Торговые ряды, в которых жизнь кипит до сих пор, визитную карточку Костромы – пожарную каланчу…
Вы посетите Богоявленский-Анастасиин монастырь, основанный в середине XV века старцем Никитой - родственником, учеником и последователем преподобного Сергия Радонежского. В 1559 г. началось строительства Богоявленского собора - первого каменного сооружения Костромы. Богоявленскому монастырю покровительствовал богатый боярский род Салтыковых, который был в родстве с династией Романовых. Многие представители этого рода покоятся в подклете Богоявленского собора. Главной святыней Богоявленского монастыря является икона Богоматери Федоровской, XIII века. Это самое древнее произведение иконописи Костромы и издавна почитается как защитница города. Икона "Богоматерь Федоровская" была написана около 1239 года по распоряжению великого владимирского князя Ярослава и является копией знаменитой византийской иконы XII в. Сегодня вы сможете поклониться и приложиться к этой уникальной святыне.
Следующая остановка нашего удивительного путешествия – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Основанный в начале XIV века, Ипатьевский монастырь по праву считается одним из древнейших монастырей в нашей стране. Современный каменный облик монастырь приобретает во времена Бориса Годунова. Вы полюбуетесь подлинными храмовыми дверями каменного «годуновского» Успенского собора, изготовленными в мастерских Московского Кремля в редчайшей технике золотой наводки на меди. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах – щедрые вклады русских правителей. В Троицком соборе сохранились подлинные фрески великого русского иконописца Гурия Никитина.
Кострома – одна из ювелирных «столиц» нашей Родины. Уникальные шедевры мастеров «Красносельского куста» прославили костромской край на весь мир. Сегодня вам представится уникальная возможность погрузиться в мир удивительной красоты, гармонии и изящества. Мы побываем в костромском Музее ювелирного искусства. Уже само здание этого «драгоценного» музея – замечательная культурная и архитектурная достопримечательность Костромы, ведь музей 🖼 располагается в уникальном подлинном, сохранившемся с XVIII века доме настоятеля двух костромских церквей. На кирпичах сводчатых потолков цокольного этажа отчетливо видны фабричные клейма с датой их производства. В ходе интереснейшей экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей ювелирного дела костромского края с далекой старины и до наших дней. Креативные хозяева Музея собрали обширную экспозицию подлинных старинных ювелирных украшений, складней, крестов, образов, созданных искусными руками безымянных, а также именитых костромских ювелиров. В залах музея воссоздана настоящая лавка XIX века с колоритной фигурой приказчика. Вы познакомитесь с подлинным ассортиментом самых разнообразных товаров: от ювелирных украшений, кружева, шитья до уникальных предметов быта наших прадедов. Вы побываете в настоящей мастерской старинного кустаря-ювелира и узнаете, как рождались уникальные шедевры.
Внимание! Вы посетите действующую церковь! Уважаемые дамы, не забудьте головные уборы и желательно быть в юбках.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
  • Доступ в культурные объекты по программе все билеты включены в стоимость
  • Услуги гида
Что не входит
  • обед в кафе/ресторане города (350 руб/чел. )
  • доплата за иностранного гражданина (100 руб/чел. )
  • личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 станция метро «Медведково»
из Москвы в Кострому – Mon amour!
из Москвы в Кострому – Mon amour!
из Москвы в Кострому – Mon amour!
из Москвы в Кострому – Mon amour!

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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6 отзывов оставили туристы

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