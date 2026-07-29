Всего в часе езды от Москвы вас ждёт город с почти 9-вековой историей, где сохранились земляные валы древнего кремля, один из старейших храмов Подмосковья и средневековый монастырь. Вы узнаете, как Звенигород из пограничной крепости превратился в духовный центр. Услышите о преподобном Савве Сторожевском, Андрее Рублёве и Антоне Чехове. А ещё при желании окунётесь в купель.

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Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру города

Вы увидите сохранившиеся земляные валы древнего Звенигородского кремля

Побываете на Городке — месте, где находилась княжеская крепость

Посетите Успенский собор — один из древнейших храмов Подмосковья, который не прекращает службу уже более 6 веков

И рассмотрите росписи, созданные Андреем Рублёвым

Саввино-Сторожевский монастырь

Мы отправимся в одну из самых известных обителей России. В конце 14 века её основал преподобный Савва Сторожевский — ученик Сергия Радонежского. Вы познакомитесь с историей монастыря и узнаете, почему его называли государевым богомольем.

Скит Саввы Сторожевского

Мы пройдём по живописной тропе длиной около 1,5 км, по которой когда-то ходили русские цари. По дороге увидим реликтовые деревья, древние родники и знаменитый пень Чеховской липы. А у скита Саввы Сторожевского желающие смогут окунуться в купель святого источника.

По пути вы узнаете:

когда и при каких обстоятельствах появился Звенигород и как стал важным форпостом на подступах к Москве

как город связан с Юрием Долгоруким, Дмитрием Донским и князем Юрием Дмитриевичем

какую роль Звенигород сыграл в истории Древней Руси, Смутного времени и Российского государства

и многое другое

Организационные детали