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Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов

Пройти от Городка до Саввино-Сторожевской обители и узнать, о работе Чехова в местной больнице
Всего в часе езды от Москвы вас ждёт город с почти 9-вековой историей, где сохранились земляные валы древнего кремля, один из старейших храмов Подмосковья и средневековый монастырь. Вы узнаете, как Звенигород из пограничной крепости превратился в духовный центр. Услышите о преподобном Савве Сторожевском, Андрее Рублёве и Антоне Чехове. А ещё при желании окунётесь в купель.
Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов
Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов
Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов

Описание экскурсии

Прогулка по историческому центру города

  • Вы увидите сохранившиеся земляные валы древнего Звенигородского кремля
  • Побываете на Городке — месте, где находилась княжеская крепость
  • Посетите Успенский собор — один из древнейших храмов Подмосковья, который не прекращает службу уже более 6 веков
  • И рассмотрите росписи, созданные Андреем Рублёвым

Саввино-Сторожевский монастырь

Мы отправимся в одну из самых известных обителей России. В конце 14 века её основал преподобный Савва Сторожевский — ученик Сергия Радонежского. Вы познакомитесь с историей монастыря и узнаете, почему его называли государевым богомольем.

Скит Саввы Сторожевского

Мы пройдём по живописной тропе длиной около 1,5 км, по которой когда-то ходили русские цари. По дороге увидим реликтовые деревья, древние родники и знаменитый пень Чеховской липы. А у скита Саввы Сторожевского желающие смогут окунуться в купель святого источника.

По пути вы узнаете:

  • когда и при каких обстоятельствах появился Звенигород и как стал важным форпостом на подступах к Москве
  • как город связан с Юрием Долгоруким, Дмитрием Донским и князем Юрием Дмитриевичем
  • какую роль Звенигород сыграл в истории Древней Руси, Смутного времени и Российского государства
  • и многое другое

Организационные детали

  • Дорога в один конец занимает около часа
  • Обед оплачивается дополнительно. Средний чек в кафе — ~800 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Строгино»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 176 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.

Входит в следующие категории Москвы

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