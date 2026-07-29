Всего в часе езды от Москвы вас ждёт город с почти 9-вековой историей, где сохранились земляные валы древнего кремля, один из старейших храмов Подмосковья и средневековый монастырь. Вы узнаете, как Звенигород из пограничной крепости превратился в духовный центр. Услышите о преподобном Савве Сторожевском, Андрее Рублёве и Антоне Чехове. А ещё при желании окунётесь в купель.
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру города
- Вы увидите сохранившиеся земляные валы древнего Звенигородского кремля
- Побываете на Городке — месте, где находилась княжеская крепость
- Посетите Успенский собор — один из древнейших храмов Подмосковья, который не прекращает службу уже более 6 веков
- И рассмотрите росписи, созданные Андреем Рублёвым
Саввино-Сторожевский монастырь
Мы отправимся в одну из самых известных обителей России. В конце 14 века её основал преподобный Савва Сторожевский — ученик Сергия Радонежского. Вы познакомитесь с историей монастыря и узнаете, почему его называли государевым богомольем.
Скит Саввы Сторожевского
Мы пройдём по живописной тропе длиной около 1,5 км, по которой когда-то ходили русские цари. По дороге увидим реликтовые деревья, древние родники и знаменитый пень Чеховской липы. А у скита Саввы Сторожевского желающие смогут окунуться в купель святого источника.
По пути вы узнаете:
- когда и при каких обстоятельствах появился Звенигород и как стал важным форпостом на подступах к Москве
- как город связан с Юрием Долгоруким, Дмитрием Донским и князем Юрием Дмитриевичем
- какую роль Звенигород сыграл в истории Древней Руси, Смутного времени и Российского государства
- и многое другое
Организационные детали
- Дорога в один конец занимает около часа
- Обед оплачивается дополнительно. Средний чек в кафе — ~800 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Строгино»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 176 туристов
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Из Москвы - в Звенигород, древний город среди сосновых холмов»
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПо Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
2 авг в 16:30
3 авг в 11:00
1469 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Швивая горка, или Слободы на Таганском холме
Откройте для себя старинные слободы Москвы, где оживают легенды и мифы. Прогулка по Заяузью обещает множество открытий и удивительных историй
Начало: Около станции метро «Таганская»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 15:00
Завтра в 11:00
31 июл в 11:00
1350 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
2 авг в 17:00
9 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
В каждой избушке свои погремушки: традиции и забавы древней Москвы
Семейная квест-экскурсия по Китай-городу и Варварке
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
8 авг в 13:00
9 авг в 10:30
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
3000 ₽ за человека