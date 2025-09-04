Мы пройдём пешком часть пути, по которому ходили преподобный Сергий Радонежский и великий князь Дмитрий, многочисленные паломники, цари и обычные люди. Представим, чем отличались картина мира, образ мыслей тех и других.
Уверена, эта прогулка изменит ваше представление о Москве, и многие известные места свяжутся в единую смысловую картину.
Уверена, эта прогулка изменит ваше представление о Москве, и многие известные места свяжутся в единую смысловую картину.
Описание экскурсии
Мы начнём экскурсию у Кремля и Красной площади, пересечём границы Китай-города, Белого города, Скородома — Земляного города и выйдем к границам Москвы до 1917 года — Камер-Коллежскому валу, нынешнему Третьему транспортному кольцу.
Вы увидите:
- Иверскую часовню с иконой-вратарницей, которая защищала Москву и у которой каждый приезжий считал своим долгом помолиться. Именно этой иконе посвятила строки Марина Цветаева
- Китай-город — второй по исторической значимости (после Кремля) район Москвы с его монастырями, торговыми рядами и государственными дворами
- Здание Славяно-греко-латинской академии — первого ВУЗа России, прародителя Московского университета
- Православные монастыри и святыни, армянский храмовый комплекс
- Бульвары, по которым когда-то текли реки
- Здание цирка на Цветном бульваре и «Уголок дедушки Дурова»
- Усадьбу Салтыковых и Екатерининский парк
Я расскажу:
- Как формировалась и менялась Москва на протяжении веков
- Что хранят сегодняшние улицы и бульвары
- Как возникли традиции пеших походов в Троице-Сергиеву лавру
- Каким образом князья и цари совершали походы к преподобному Сергию
- Чем турист отличается от паломника, что у них общего и чем различаются паломники разных культур и конфессий
Маршрут подойдёт любителям прогулок, интересующимся религией, паломничеством к святым местам и историей Москвы.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 15 человек) — доплата 750 ₽ за каждого следующего
- Продолжительность маршрута — 6 километров
- Экскурсия закончится около станции метро «Марьина Роща»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 263 туристов
Я аттестованный экскурсовод по Москве и Подмосковью, религиовед и инструктор-проводник по пешеходному туризму. Провожу пешеходные экскурсии по Москве, поездки по Подмосковью. Буду полезна тем, кто хочет глубже понять религии и посетить
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