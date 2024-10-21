читать дальше превратилась в индивидуальную. Экскурсовод Татьяна много и интересно рассказывала, некоторые факты мы узнали впервые. Два часа экскурсии пролетели мгновенно! Огромное спасибо Татьяне за её лёгкую и подробную подачу информации, по окончании экскурсии она угостила нас конфетами концерна Красный Октябрь, было очень приятно. Рекомендую!!!

Добрый день. Очень понравилась экскурсия "Как Верхние ряды ГУМом стали". Так получилось, что в этот день нас было 5 человек, я и моя семья, честно, мы обрадовались, так как экскурсия