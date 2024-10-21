На этой прогулке вы познакомитесь с одной из жемчужин главной площади страны. Узнаете о деятельности знаменитых купеческих фамилий — Морозовых, Абрикосовых, Третьяковых. Погрузитесь в историю Верхних торговых рядов и поймёте, что здесь происходило в прошлом. И конечно, полюбуетесь интерьерами ГУМа.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 17:00
Описание экскурсии
- Пройдём по Никольской улице и увидим место, куда Михайло Ломоносов пешком пришёл учиться из Архангельской области
- Полюбуемся Заиконоспасским монастырём и зданием ГУМа со стороны Красной площади
- Вы увидите, где когда-то находились лавки купцов Третьяковых, Морозовых и Абрикосовых
- Из галереи в ГУМе посмотрите на Красную площадь — именно здесь когда-то был частный музей парфюмера Брокара
- Отыщем знаменитый фонтан в центре магазина и узнаем его историю
- Восхитимся стеклянной крышей торговых рядов и попробуем выяснить имя автора и вес этого творения
А ещё я расскажу:
- об истории Верхних торговых рядов и о том, когда и по какой причине они стали называться ГУМом
- об архитекторе Померанцеве и других людях, которые участвовали в создании одной из жемчужин Красной площади
- в какой период в ГУМе были коммуналки и кто в них жил
- о показе модного дома Christian Dior, который прошёл в стенах ГУМа в 1959 году
- кто помог сохранить здание ГУМа
Организационные детали
Часть экскурсии проходит на улице, часть — внутри ГУМа.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 86 туристов
Москва — мой родной город. Я постараюсь рассказать и показать вам всё, что знаю и люблю, а люблю я в столице всё! Филолог по образованию, экскурсовод по призванию.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 окт 2024
Большое спасибо Татьяне за прекрасно проведенную экскурсию! Интересно, познавательно, мы в восторге! Очень теплые впечатления от этой экскурсии, как будто это была прогулка с хорошим другом, наполненная увлекательной беседой!
С удовольствием посетим другие экскурсии данного гида!
С удовольствием посетим другие экскурсии данного гида!
Светлана
15 окт 2024
Добрый день. Очень понравилась экскурсия "Как Верхние ряды ГУМом стали". Так получилось, что в этот день нас было 5 человек, я и моя семья, честно, мы обрадовались, так как экскурсия
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